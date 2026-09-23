Berlin, 23. September 2029 (ots) –

Seit dem 18. September üben Kräfte des Heimatschutzes in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz im öffentlichen Raum. Die Übung trägt den Namen VIGILANT ROLAND II (Wachsamer Roland).

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, die Übung am 29. September im Raum Stendal zu begleiten. Sie erhalten einen unmittelbaren Eindruck von der Kernaufgabe des Heimatschutzes: Sicherung von Objekten, Ausspähversuche des Gegners, unter anderem mit Drohnen, ein Unfall unter Beteiligung von Bundeswehrangehörigen. Es besteht die Möglichkeit zu Gesprächen mit Reservistinnen und Reservisten der Heimatschutzdivision.

Insgesamt nehmen rund 450 Soldaten und Soldatinnen aus dem Heimatschutzregiment 4, das in Schleswig-Holstein und Niedersachsen stationiert ist, sowie aus dem in Sachsen-Anhalt beheimateten Heimatschutzregiment 6 mit Sitz in Möckern an der Übung teil.

Ein Großteil der teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten sind Reservisten und Reservistinnen. Die Übung läuft noch bis zum 2. Oktober 2026.

Bitte akkreditieren Sie sich bis Montag, den 28. September 2026, um 12:00 Uhr mit der beiliegenden Anmeldung bei der Pressestelle der Heimatschutzdivision.

Termin: Dienstag, 29. September 2026, 09:00 Uhr

Adresse:Am Dreesch 11, 39599 Stendal-Insel

Ansprechpartner und Akkreditierung:

Heimatschutzdivision

Pressestelle

Oberstleutnant Björn Lenz

Telefon: +49 (0) 30 4981-1918

E-Mail: [email protected]

Anmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis Dienstag, 28. September 2026, 12:00 Uhr

Ablauf:

bis 09:00 Uhr Eintreffen und Akkreditierung der Medienvertretenden

im Anschluss Einweisung in den Ablauf und gemeinsame Fahrt zu den Lagen (Transport wird sichergestellt)

09:25 bis 13:25 Uhr Besuch der einzelnen Stationen

13:25 bis 14:00 Uhr Rückfahrt zum Ausgangspunkt, Klärung offener Fragen, Verabschiedung

Pressekontakt:

HEIMATSCHUTZDIVISION

PRESSESTELLE

Kurt-Schumacher-Damm 41

13405 Berlin

Tel. +49 (0) 30 4981-1919

E-Mail: [email protected]

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Quelle: ots