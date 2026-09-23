Ganzjahresreifen im ACV Test: Große Unterschiede zwischen den Allroundern

Köln (ots) –

Zehn Modelle müssen sich auf Schnee, Nässe und trockener Fahrbahn beweisen – Spitzengruppe überzeugt auf hohem Niveau

Ganzjahresreifen liegen im Trend: Kein halbjährlicher Reifenwechsel und keine zusätzlichen Lagerkosten machen die Allrounder für immer mehr Autofahrer attraktiv. 2025 entschieden sich bereits 36 Prozent der Reifenkäufer in Deutschland für Ganzjahresreifen, 2015 waren es noch 10 Prozent. Doch die Anforderungen sind hoch: Die Reifen müssen bei sommerlichen Temperaturen ebenso überzeugen wie bei Regen und auf Schnee. Der ACV Automobil-Club Verkehr hat deshalb gemeinsam mit der Auto Zeitung, dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) und der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH zehn aktuelle Modelle der Dimension 225/45 R 17 getestet, die vor allem bei Fahrzeugen der Kompaktklasse verbreitet ist.

Für den Vergleich mussten sich die Reifen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen beweisen: Die Wintertests fanden im nordschwedischen Lappland statt, die Nass- und Trockentests im sonnigen Spanien.

Pirelli gewinnt mit deutlichem Vorsprung

Testsieger ist der Pirelli Cinturato Allseason SF3 mit 411 von maximal 450 Punkten. Er überzeugt besonders auf trockener und nasser Fahrbahn und bietet gleichzeitig ein sicheres Fahrverhalten auf Schnee. Mit einem Preis von rund 475 Euro für einen Satz sichert sich der Pirelli zudem den Titel als Preis-Leistungs-Sieger.

Auf Platz zwei folgt der Continental All Season Contact 2 mit 384 Punkten. Seine besondere Stärke liegt bei winterlichen Bedingungen, gleichzeitig erzielt er auch bei höheren Temperaturen gute Ergebnisse.

Rang drei erreicht der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 mit 380 Punkten. Er bietet ein hohes Nasshaftungspotenzial und sicheres Vorankommen auf Schnee, muss jedoch beim Bremsen auf trockener Fahrbahn Federn lassen.

Große Unterschiede zwischen den Modellen

Wie anspruchsvoll der Spagat zwischen Sommer und Winter bleibt, zeigen die Unterschiede im Testfeld. Der Michelin Cross Climate 3 beeindruckt besonders auf Schnee und erreicht dort gemeinsam mit weiteren Spitzenmodellen ein Niveau, das mit Winterreifen vergleichbar ist. In der Gesamtwertung landet er auf Platz vier.

Deutlich schwächer schneiden dagegen der günstige Linglong Sport Master 4S und der Falken Euroall Season AS220 Pro ab. Vor allem Schwächen auf Schnee beziehungsweise bei Nässe kosten wichtige Punkte.

Die vollständigen Testergebnisse aller zehn Ganzjahresreifen mit Detailwertungen und Empfehlungen für unterschiedliche Anforderungen gibt es auf der ACV Website: Ganzjahresreifentest 2026: Welche Reifen überzeugen in der Kompaktklasse? | ACV (https://www.acv.de/ratgeber/reparatur-pflege-reifen/reifen/ganzjahresreifentest-2026-welche-reifen-ueberzeugen-in-der-kompaktklasse)

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Quelle: ots