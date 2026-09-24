Zverev-Triumph krönt erfolgreiche US Open auf SPORTEUROPE.TV

München (ots) –

SPORTEUROPE.TV blickt auf reichweitenstarke US-Open-Wochen zurück: Mehr als 50 Millionen Minuten Watchtime und erstmals über eine Million registrierte Nutzer auf der Plattform.

Die US Open 2026 waren eines der bislang größten Sportevents auf SPORTEUROPE.TV. Während des Hauptfelds verzeichnete die Plattform mehr als 50 Millionen Minuten Watchtime rund um das Grand-Slam-Turnier. Gleichzeitig überschritt SPORTEUROPE.TV die Marke von einer Million registrierten Nutzern. Mit umfassender Live-Berichterstattung, der Begleitung durch Boris Becker und Matthias Stach sowie Highlights und redaktionellen Formaten bot die Plattform ein vielseitiges Angebot rund um das Geschehen in New York.

Auch über die eigene Plattform hinaus entwickelten die US Open eine starke Dynamik. Mit einem zielgerichteten Social-Media-Ansatz erreichte SPORTEUROPE.TV nicht nur die Tennis-Community, sondern auch Zielgruppen darüber hinaus. Die Inhalte rund um das Turnier erzielten eine Reichweite von 46,7 Millionen und mehr als 2,6 Millionen Interaktionen.

Zusätzliche Sichtbarkeit entstand durch ein starkes Netzwerk aus Medien- und Content-Partnern. Die dort ausgespielten Video-Inhalte rund um die US Open erzielten insgesamt mehr als 2,5 Millionen Video Views.

„Die US Open waren für uns ein wichtiger Meilenstein nach dem Relaunch von SPORTEUROPE.TV. Dass unser weiterentwickeltes Angebot in dieser Intensität genutzt und von den Fans so gut angenommen wurde, ist eine starke Bestätigung für den Weg, den wir mit der Plattform eingeschlagen haben. Darauf wollen wir aufbauen und das Sporterlebnis für unsere Nutzer konsequent weiterentwickeln. Mein großer Dank gilt unserem gesamten Team und unseren Partnern, die diese erfolgreichen Wochen möglich gemacht haben“, sagt Tim Schnabel, COO von SPORTEUROPE.TV.

Blick auf die kommenden Jahre

Nach den erfolgreichen US Open 2026 richtet SPORTEUROPE.TV den Blick bereits auf die kommenden Jahre. Die langfristige Partnerschaft mit der USTA bildet dabei die Basis, um die Berichterstattung rund um das Grand-Slam-Turnier kontinuierlich weiterzuentwickeln.

„Die US Open sind für uns längst mehr als ein einzelnes Sportevent. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung als Sportplattform und zeigen, welches Potenzial entsteht, wenn starke Rechte, hochwertiger Content und ein verlässlicher Partner zusammenkommen. Gemeinsam mit der USTA werden wir diesen Weg konsequent weitergehen und das Erlebnis rund um die US Open auf SPORTEUROPE.TV in den kommenden Jahren weiterentwickeln.“, sagt Björn Beinhauer, CEO von SPORTEUROPE.TV.

Über SPORTEUROPE.TV

SPORTEUROPE.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sport, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbaut.

Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten – vom Nachwuchs- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben – verbindet SPORTEUROPE.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Dabei setzt die Plattform bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu klassischen langfristigen Abonnements und ermöglicht Sportfans so einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu den Sportereignissen, die sie wirklich sehen möchten.

Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechtehaltern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SPORTEUROPE.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien – innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans ausgerichtet.

Pressekontakt:

SPORTEUROPE.TV · Presse & Kommunikation

Helen Klos – Marketing & PR

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Quelle: ots