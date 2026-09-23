Bessere Sichtbarkeit auf LinkedIn: Wie funktioniert der LinkedIn – Algorithmus? | dpa-Akademie

Hamburg (ots) –

Sichtbarkeit, Wahrnehmung & Wirkung auf LinkedIn: So nutzen Sie den Algorithmus für Ihre Zwecke

LinkedIn spielt für Unternehmen und Organisationen eine zentrale Rolle für Reichweite und B2B-Kommunikation – doch nur wer den Algorithmus versteht, kann die Plattform wirklich effektiv nutzen. In diesem Webinar erklärt Christian Hartung, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert und welche Änderungen seit dem letzten Update greifen. Denn um Beiträge zu erstellen, die ein größeres Publikum finden und so ihre Wirkung entfalten können, gilt es, neue Anforderungen zu berücksichtigen: Bewertet werden nicht mehr nur einzelne Beiträge, sondern das gesamte Profil und die Relevanz der Konversationen der jeweiligen Autoren. Und auch die EEAT-Faktoren (Erfahrung, Expertise, Autorität, Vertrauen) spielen eine Rolle für die Sichtbarkeit Ihrer Beiträge.

LinkedIn verstehen – Grundlagen, Algorithmus & Sichtbarkeit

LinkedIn ist für Unternehmen und Organisationen eine der wichtigsten Plattformen für Reichweite, B2B-Kommunikation und Markenaufbau. Doch wie funktioniert der Algorithmus wirklich? Und warum verlieren besonders Unternehmensseiten zunehmend an organischer Sichtbarkeit?

Christian Hartung von dpa-Custom Content vermittelt in diesem Webinar relevante Grundlagen: Wie ist der LinkedIn-Algorithmus aufgebaut, und welche Veränderungen ergeben aus durch den vergangenen Updates? Welche Signale fließen ein in die Bewertung der Beiträge? Und wie können Sie diese Aspekte für sich nutzen, um eigene wirkungsvolle Beiträge zu erstellen und zu optimieren – von Format über Timing bis hin zu echtem Engagement? Dabei geht es nicht um komplizierte Codes und technolgische Feinheiten, sondern um handfeste Tipps für Anwender im täglichen Gebrauch des Netzwerks.

Sie erfahren, welche Formate und Content-Typen funktionieren und welche nicht, was die Dwell-Time ist und warum reine Likes kein ausreichendes Qualitätsmerkmal mehr sind. Außerdem lernen Sie die EEAT-Faktoren kennen, die eine große Rolle für die Sichtbarkeit von Unternehmen und Personenprofilen auf der Plattform spielen.

Programm:

– Wie LinkedIn funktioniert

– Erstellen von LinkedIn-Beiträgen

– Wirkungsvolle Formate und Content-Tyen

– Engagement: So geht´s richtig

– EEAT-Faktoren: Was Sie wissen müssen

Dieses Webinar richtet sich an Kommunikationsverantwortliche und an Mitarbeitende in (Online)-Marketing, PR und Öffentlichkeitsarbeit. Hier sind alle richtig, die LinkedIn bereits regelmäßig aktiv nutzen und Ihre Sichtbarkeit und Wirksamkeit stärken möchten, ohne tief in Codes und technologische Strukturen einzutauchen.

Unser Experte Christian Hartung ist seit 2021 bei dpa-Custom Content (https://www.dpa.com/de/custom-content) tätig und verantwortet dort Inhalte für unterschiedlichste Projekte. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.

Key Facts

– Termin: Donnerstag, 3. Dezember 2025, 11:00 – 12:30 Uhr

– Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

– Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

– Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: 49 40 4113 32845

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots