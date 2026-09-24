Leistungsschau der Heeresflieger in Celle

Bückeburg, 24. September 2026 (ots) –

Am 30. September zeigen die Heeresflieger auf dem Flugplatz in Celle ihr Können. Zuvor haben sie an einer NATO-Zertifizierungsübung teilgenommen. Neben Staatsekretär im Bundesministerium der Verteidigung Nils Hilmer werden Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Niedersächsischen Landtages sowie zahlreiche hochrangige militärische Vertreter aus dem In- und Ausland erwartet.

Höhepunkt der Leistungsschau bildet eine Flugvorführung mit über 35 Hubschraubern.

Gezeigt werden unter anderem der Transporthubschrauber NH90, der Leichte Kampfhubschrauber H145M und der Kampfhubschrauber TIGER. Dabei präsentiert die Heeresfliegertruppe ihre Fähigkeiten und gibt Einblicke in Auftrag, Einsatzbereitschaft und Zusammenwirken der Verbände.

In der NATO-Zertifizierungsübung GRÜNER FALKE 2026 haben die Regimenter des Kommandos Hubschrauber ihre Einsatzbereitschaft nachgewiesen.

Das Kommando Hubschrauber in Bückeburg führt die Heeresfliegertruppe. Ihm unterstehen die Transporthubschrauberregimenter 10 in Faßberg und 30 in Niederstetten, das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar, das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg, das Systemzentrum Drehflügler Heer in Donauwörth und die Leitstelle des Such- und Rettungsdienstes (Land) der Bundeswehr in Münster.

Bitte akkreditieren Sie sich bis Montag, den 28. September 2026, 12:00 Uhr mit der beiliegenden Anmeldung bei der Pressestelle des Kommando Hubschrauber.

Termin: Mittwoch, den 30. September 2026, ab 10:15 Uhr

Ort der Veranstaltung: Immelmann-Kaserne, Flugplatz 1, 29225 Celle

Treffpunkt Presse:

Parkplatz Pinguin Bowling & Bar, Ludwig-Erhard-Straße 5, 29225 Celle

Halten Sie bitte Ihren Presse- und Personalausweis bereit!

Ansprechpartner und Akkreditierung:

Kommando Hubschrauber

Presseoffizier

Hauptmann Sophie Kobinger

Telefon: +49 (0) 5722-94-1085

E-Mail: [email protected]

Anmeldung: Erforderlich mit beiliegenden Akkreditierungsformular bis Montag, den 28.09.2026, 12:00 Uhr

Ablauf:

bis 10:15 Uhr: Eintreffen und Akkreditierung der Medienvertreter

10:30 Uhr bis 11:00 Uhr: Busshuttle zum Veranstaltungsort,Einweisung der Medienvertreter in den Ablauf

11:00 Uhr: Rundgang durch das „Tor der Zukunft“mit Einblicken in die Entwicklungen undzukünftigen Innovationen derHeeresfliegertruppe,Möglichkeit für Interviews mit Piloten

12:15 Uhr bis 13:40 Uhr: Überflug aller beteiligten Luftfahrzeuge,im Anschluss Flugvorführungmit über 35 Hubschraubern

ab 13:40 Uhr: Statement von Herrn Brigadegeneral Dr. VolkerBauersachs, General der Heeresfliegertruppe,General Flugbetrieb Heer undKommandeur Kommando Hubschrauber,im Anschluss Möglichkeit für Fragender Medienvertreter

ab 14:00 Uhr Busshuttle zurück zum Parkplatz

Hinweise für die Medien:

– Eigener Pressebereich mit Internetzugang und ein Platz mit freiem Blick auf die Flugvorführung.

– Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.

– Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutet keine Zusage.

– Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.

Pressekontakt:

Kommando Hubschrauber

KOMMANDEUR

Ulmenallee 13a

31675 Bückeburg

Tel. +49 (0) 5722 94-1001

FspnBw 2210

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Quelle: ots