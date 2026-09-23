Nächster Meilenstein: Leapmotor-Logo künftig auf den Trikots der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaften

Düsseldorf (ots) –

Elektrische Mobilität trifft Spitzensport: Leapmotor baut sein Engagement im deutschen Tischtennis weiter aus. Die ambitionierte Elektroauto-Marke gab im Rahmen der Aktivitäten zum nationalen Medienlaunch des kleinen Crossover B03X in Düsseldorf nun bekannt, neuer Trikotsponsor der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaften zu werden.

Im Rahmen der vertieften Zusammenarbeit wird das Leapmotor-Logo bei internationalen Wettbewerben und offiziellen Länderspielen auf den Nationaltrikots präsent sein – sowohl bei den Nachwuchsmannschaften des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), als auch bei den Damen und Herren. Schon bei den im Oktober startenden Europameisterschaften im Einzel, Doppel und Mixed in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana (11. bis 18. Oktober 2026) wird das Leapmotor-Logo das Jersey der Deutschen schmücken.

„Im Sport gibt es nichts Größeres als die Nationalmannschaft – dementsprechend stolz macht es uns, dass wir diesen Schritt nun gemeinsam gehen. Wir freuen uns sehr, die deutschen Nationalteams als Trikotsponsor zu begleiten und gemeinsam neue Impulse für die Zukunft zu setzen“, sagte Leapmotor Deutschland-Chef Martin Resch. „Seit gerade einmal gut einem halben Jahr sind wir im Tischtennis-Sport als Sponsor präsent und steigern sukzessive unser Engagement. Leapmotor und Tischtennis passen hervorragend zusammen. Wir setzen unser Motto ‚von der Breite in die Spitze‘ wie versprochen nach und nach in die Tat um. Dabei ist es uns besonders wichtig, den Tischtennissport in all seiner Vielfalt nicht nur als Logofläche zu sehen, sondern die Partnerschaft mit Leben zu füllen.“

Mit Hunderttausenden aktiven Sportlerinnen und Sportlern sowie einer wachsenden Outdoor- und Freizeit-Community zählt Tischtennis zu den beliebtesten Sportarten Deutschlands und begeistert Millionen von Menschen jeden Alters durch Dynamik, Präzision, Fairness und Teamgeist. Werte, die perfekt zu Leapmotor passen.

Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, die sympathischste chinesische Automobilmarke zu werden.

Auch der deutsche Tischtennis-Sport begrüßt den neuen Meilenstein in der Partnerschaft: „Dass Leapmotor sein Engagement schon nach wenigen Monaten ausweitet und künftig auf den Trikots unserer Nationalmannschaften präsent ist, ist ein starkes Zeichen für die Entwicklung unserer Partnerschaft“, sagte Lars Merle, Geschäftsführer der Tischtennis Marketing Gesellschaft. „Besonders wichtig ist uns, dass Leapmotor Tischtennis in seiner ganzen Breite in den Blick nimmt – vom Vereinssport bis zu unseren Nationalteams – und die Zusammenarbeit aktiv mitgestaltet. Genau diese Verbindung macht die Partnerschaft für uns so wertvoll.“

DTTB-Sportvorstand Richard Prause ergänzte: „Es ist etwas Besonderes, dass wir diesen wichtigen nächsten Schritt unserer Partnerschaft hier im Deutschen Tischtennis-Zentrum verkünden können. Hier trainieren nicht nur die Profis von heute für maximale Erfolge, sondern auch die Nationalspielerinnen und Nationalspieler von morgen. Hier wird die Zukunft des Tischtennis-Sports in Deutschland gestaltet. Unser klares Ziel ist es, auch weiterhin eine führende Rolle im Welt-Tischtennis einzunehmen – mit Leapmotor als Partner an unserer Seite.“

Das Sponsoring der Nationalmannschaften wurde im Rahmen eines Pressegesprächs im DTTZ in Düsseldorf bekanntgegeben. Neben Martin Resch und Richard Prause nahmen daran auch Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf, Lars Merle, Geschäftsführer der Tischtennis-Marketing GmbH, sowie die aktuellen Nationalspieler Dang Qiu und Dimitrij Ovtcharov teil. Die anwesenden Journalistinnen und Journalisten hatten anschließend die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Schaltzentrale des Tischtennis-Sports in Deutschland zu werfen, wo sich aktuell die Nationalspielerinnen und Nationalspieler intensiv auf die kommende EM vorbereiten.

Das Sponsoring der Tischtennis-Nationalmannschaften markiert einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau der Markenbekanntheit von Leapmotor in Deutschland. Als eine der am schnellsten wachsenden Marken im Bereich der Elektromobilität, die vor allem für bezahlbare Produkte steht, setzt Leapmotor auf innovative Technologien und große Kundennähe. Durch das Engagement im Tischtennissport möchte die Marke vor Ort emotional erlebbar sein und Menschen für eine moderne, nachhaltige Mobilität begeistern.

Mit mehr als 9.000 Vereinen, Hunderttausenden aktiven Mitgliedern sowie Millionen Outdoor-Spielerinnen und -Spielern zählt Tischtennis zu den größten Breitensportarten Deutschlands. Durch die Kooperation mit der Tischtennis-Allianz für Deutschland sowie die enge Einbindung des Handelsnetzwerks schafft Leapmotor zahlreiche Berührungspunkte mit Sportlerinnen und Sportlern, Familien und Vereinen im ganzen Land. Leistung, Präzision, Dynamik und Zugänglichkeit sind Werte, die sowohl den Tischtennissport als auch die junge Elektroautomarke prägen.

Weiteres Bildmaterial finden Sie auf der Leapmotor-Presseseite (https://www.media.stellantis.com/de-de/leapmotor/press/naechster-meilenstein-leapmotor-logo-kuenftig-auf-den-trikots-der-deutschen-tischtennis-nationalmannschaften?campaign_id=6ab382755048d&mail_id=6ab38703caf0d&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=naechster-meilenstein-leapmotor-logo-kuenftig-auf-den-trikots-der-deutschen-tischtennis-nationalmannschaften).

Pressekontakt:

Nico Schmidt

Head of Product, Brands & Tech Communications Stellantis Germany & Leapmotor & Jeep

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