Ambassador Cruise Line übernimmt Oceania Sirena und kündigt Deutschlandstart an / Wichtiger Meilenstein, um Europas führende Kreuzfahrtreederei für bezahlbare Qualität im Silver-Ager-Markt zu werden

London (ots) –

– Oceania Sirena wird damit 2028 Teil der Ambassador Flotte, die damit von drei auf vier Schiffe wächst

– Das Schiff für 670 Gäste wird in Ambella umbenannt und fährt als erstes Schiff für die neue deutsche Marke Ambassador Kreuzfahrten

– Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit dem Institute for Shipboard Education wird Ambella außerhalb der deutschen Sommersaison Programme von Semester at Sea beherbergen

Ambassador Cruise Line gibt heute die Übernahme der Oceania Sirena von Oceania Cruises, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., bekannt. Dies markiert einen wichtigen Schritt für das Unternehmen auf dem Weg zu seinem Ziel, Europas führender Kreuzfahrtanbieter für bezahlbare Qualität im Silver-Ager-Segment zu werden. Die Übernahme ermöglicht Ambassador den Eintritt in den deutschen Markt, Europas größten Quellmarkt für Kreuzfahrten, und die Einführung einer eigenen deutschen Kreuzfahrtmarke: Ambassador Kreuzfahrten (http://www.ambassadorkreuzfahrten.de/).

Das Schiff für 670 Gäste wird im Rahmen eines Leaseback-Vertrags bis zum Frühjahr 2028 weiterhin unter der Marke Oceania Cruises betrieben. Anschließend wird es unter dem neuen Namen „Ambella“ zur Flotte von Ambassador stoßen. Damit beginnt sowohl für das Schiff als auch für Ambassadors europäische Wachstumsstrategie ein neues Kapitel.

Ab Sommer 2028 wird die Ambella als erstes Schiff für Ambassador Kreuzfahrten in Dienst gestellt und ein ausdifferenziertes Kreuzfahrterlebnis exklusiv für Erwachsene bieten, das speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten ist. Mit Bremerhaven und Kiel als Heimathäfen bietet Ambella ein vollständig deutschsprachiges Gästeerlebnis, persönlichen Service, gehobene Gastronomie und destinationsorientierte Routen – und das alles auf der Grundlage des erschwinglichen Qualitätsversprechens, das das Herzstück der Marke Ambassador bildet.

Deutschland zählt jährlich mehr als 2,8 Millionen Kreuzfahrtgäste und ist damit Europas größter Quellmarkt für Kreuzfahrten. Ambassador ist davon überzeugt, dass die überschaubare Größe der Ambella, das gehobene Ambiente und der serviceorientierte Ansatz ein überzeugendes Angebot für qualitätsbewusste deutsche Paare, erfahrene Kreuzfahrtgäste und Flusskreuzfahrtgäste darstellen, die die Hochseekreuzfahrt entdecken möchten. Voraussichtlich zwischen Mai und September 2028 wird Ambella zwei Repositionierungsfahrten und 11 auf bestimmte Reiseziele ausgerichtete Routen anbieten. Sie wird dabei Häfen in Nordeuropa und im Baltikum anlaufen sowie ausgewählte Fahrten nach Südeuropa durchführen. Dank ihrer geringeren Größe bietet sie eine größere Flexibilität bei der Routenplanung und kann Häfen anlaufen, die für größere Kreuzfahrtschiffe weniger geeignet sind.

Christian Verhounig, Chief Executive Officer von Ambassador Cruise Line, erklärt: „Die Übernahme der Oceania Sirena, ihre künftige Einführung als Ambella und der Start von Ambassador Kreuzfahrten sind ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Ambassador als Europas führenden Kreuzfahrtanbieter für bezahlbare Qualität im Silver-Ager-Segment zu etablieren. Als wir Ambassador im Jahr 2021 ins Leben riefen, erkannten wir eine klare Marktlücke für ein erschwingliches, hochwertiges Kreuzfahrterlebnis, das authentisch, einladend und zugänglich ist. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Traditionen klassischer Kreuzfahrten mit den Standards und Erwartungen der heutigen Gäste zu verbinden, und diese Philosophie ist nach wie vor grundlegend für unseren Erfolg. Der Eintritt in den deutschen Markt mit Ambassador Kreuzfahrten ist die nächste Phase dieser Wachstumsstrategie.“

Aufbau eines führenden europäischen Kreuzfahrtunternehmens

Die Übernahme von Ambella ist der jüngste Schritt im schnellen, aber umsichtig gesteuerten Wachstum von Ambassador. Ambassador wurde 2021 gegründet und begrüßte im April 2022 die ersten Gäste an Bord der Ambience; 2023 folgte Ambition.

Durch den Zusammenschluss mit dem französischen Kreuzfahrtanbieter Compagnie Française de Croisières (CFC) im Januar 2025 kam Renaissance zur Flotte hinzu und stärkte die europäische Plattform der Gruppe erheblich. Ambience und Ambition bilden weiterhin das Herzstück des britischen Kreuzfahrtprogramms von Ambassador für Erwachsene mit Abfahrt ab Großbritannien und ohne Anreise per Flugzeug. Renaissance bedient während der Sommermonate den französischen Markt und ist im Winter für Ambassadors Karibik-Flug-und-Kreuzfahrtprogramm für britische, französische und niederländische Gäste im Einsatz.

Nach einer erfolgreichen Integrationsphase wurde CFC am 15. September 2026 in „Ambassador Croisières“ umbenannt. Damit wurde der französische Geschäftsbereich unter das Dach von Ambassador integriert, wobei die eigenständige Identität und das „französische“ Kreuzfahrterlebnis, das sich bei Gästen, die von Dünkirchen und Marseille aus in See stechen, etabliert hat, beibehalten.

Mit diesem Schritt werden alle drei Schiffe unter der einheitlichen Marke „Ambassador“ vereint. Dies ist ein zentraler Schritt im Bestreben der Gruppe, eine führende europäische Kreuzfahrtgesellschaft im Marktsegment 50plus aufzubauen, die hochwertige Reisen zu erschwinglichen Preisen anbietet. Durch die Integration wurden die Unternehmen zudem unter einem einheitlichen operativen und strategischen Rahmen vereint, wodurch die finanzielle Widerstandsfähigkeit, die geschäftlichen Kompetenzen und die Infrastruktur der Gruppe durch den Austausch von Fachwissen, größere Skaleneffekte und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Teams gestärkt wurden und gleichzeitig eine skalierbare Plattform für weiteres Wachstum in ganz Europa geschaffen wurde.

Die Einführung von Ambassador Kreuzfahrten stellt nun den nächsten Schritt in dieser Strategie dar: Damit wird ein speziell auf den deutschen Markt zugeschnittenes Angebot geschaffen, das gleichzeitig auf dem Geschäftsmodell und dem Know-how der bestehenden Unternehmen von Ambassador aufbaut.

Christian Verhounig, Chief Executive Officer von Ambassador Cruise Line, erklärt hierzu: „Unser Zusammenschluss mit CFC verschafft uns mehr Größe, finanzielle Stabilität und eine stärkere europäische Plattform, während wir gleichzeitig den individuellen Charakter der von uns bedienten Märkte bewahren können. Wachstum bedeutet für uns, ein widerstandsfähiges europäisches Kreuzfahrtunternehmen aufzubauen, das nachhaltiges, langfristiges Wachstum erzielt und dabei dem treu bleibt, was Ambassador von Anfang an erfolgreich gemacht hat. Die Ambella ist das richtige Schiff, Deutschland ist der richtige Markt, und wir glauben, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, diesen spannenden nächsten Schritt zu gehen und einer neuen Generation von über 50-Jährigen unseren berühmten, herzlichsten Empfang auf See zu bieten – denn Momente zählen.“

Ambella wird zum schwimmenden Campus für Semester at Sea

Neben ihrem saisonalen Programm für Ambassador Kreuzfahrten wird Ambella eine neue langfristige Partnerschaft zwischen Ambassador Cruise Line und dem Institute for Shipboard Education (ISE) unterstützen, der gemeinnützigen Organisation hinter Semester at Sea. Semester at Sea wurde 1963 gegründet und bietet Studierenden die Möglichkeit, akademisches Lernen mit internationalen Reisen zu verbinden.

Dabei dient ein Passagierschiff als schwimmender Campus und läuft Reiseziele in aller Welt an. Das Programm richtet sich vor allem an Studierende von Colleges und Universitäten in den USA sowie an internationale Studierende. Seit seiner Einführung haben mehr als 73.000 Menschen daran teilgenommen. Gemäß der Vereinbarung wird Ambellaim Anschluss an die deutsche Sommersaison etwa acht Monate pro Jahr Programme von Semester at Sea beherbergen, zunächst von September 2028 bis April 2029. Die Partnerschaft ist zunächst auf zehn Jahre angelegt.

Scott Marshall, President und CEO des Institute for Shipboard Education, erklärte: „Ohne Frage wird Ambassador der richtige Partner und die Ambella das richtige Schiff sein, um das ‚Semester at Sea‘-Programm auf tiefgreifende und positive Weise voranzubringen. Unsere Ziele und Werte stimmen mit denen von Ambassador überein. An Bord der Ambella werden unsere Ambitionen für das Programm noch weiter gesteigert. Ich freue mich riesig darauf, wenn die Reise im Herbst 2028 mit Studierenden, Dozenten und Mitarbeitern in See sticht, die alle auf die bedeutendste Lernerfahrung ihres Lebens vorbereitet sind.“

Ambassador Kreuzfahrten startet 2026

Weitere Einzelheiten zum Eröffnungsprogramm von Ambassador Kreuzfahrten für das Jahr 2028, darunter das erschwingliche, hochwertige Angebot der Ambella exklusiv für Erwachsene sowie die vollständigen Reiserouten, werden bekannt gegeben, bevor die Kreuzfahrten im November 2026 auf dem deutschen Markt in den Verkauf gehen.

Gäste können über verschiedene Vertriebskanäle buchen, darunter das umfangreiche Reisebüro-Netzwerk in Deutschland, führende Online-Kreuzfahrtspezialisten sowie direkt über die eigene Website und das Kontaktcenter (http://www.ambassadorkreuzfahrten.de/) von Ambassador Kreuzfahrten.

Alle Informationen finden sich unter: www.ambassadorkreuzfahrten.de

Bildmaterial zum Schiff sowie das Logo von Ambassador Kreuzfahrten können hier heruntergeladen werden: Bildmaterial & Logo (https://ambassadorcruiseline.wetransfer.com/downloads/7f2fab49d2c2a23f8fcefa152000500920260921122344/483809?t_exp=1821529424&t_lsid=a81743ef-1533-488c-9682-0292716148c7&t_network=link&t_rid=ZW1haWx8NjczZGRjNjRiNjM1NTFjNmY2NGM0NGU5&t_s=download_link&t_ts=1789993424)

Weitere Informationen zur Einführung der eigenen deutschen Kreuzfahrtmarke von Ambassador finden sich unter www.ambassadorkreuzfahrten.de

Weitere Informationen zum Angebot von Ambassador Cruise Line an Kreuzfahrten ab Großbritannien ohne Fluganreise sowie an Flugkreuzfahrten finden sich unter www.ambassadorcruiseline.com

Über Ambassador Cruise Line

Ambassador Cruise Line (https://www.ambassadorcruiseline.com/) wurde 2021 gegründet und bietet auf dem britischen Markt authentische Kreuzfahrten ohne Fluganreise, bezahlbare Qualität und den herzlichsten Empfang auf See – denn jeder Moment zählt. Ambassador hat seinen Sitz in Purfleet, Essex, und bietet an Bord von Ambience und Ambition Kreuzfahrten ausschließlich für Erwachsene zu Reisezielen wie Skandinavien, Island, Grönland, dem Mittelmeer, den Kanarischen Inseln, der Karibik und Afrika an. Die Abfahrten erfolgen von sieben regionalen Häfen in Großbritannien. Nach dem Zusammenschluss mit dem französischen Kreuzfahrtanbieter Compagnie Française de Croisières im Januar 2025 kam Renaissance zur Flotte hinzu und unterstützt Ambassadors Ziel, eine führende europäische Kreuzfahrtreederei für bezahlbare Qualität im Best-Ager-Segment zu werden. Seit der Umbenennung in Ambassador Croisières (https://www.ambassadorcroisieres.fr/) im September 2026 bewahrt das französische Geschäft sein eigenständiges Kreuzfahrterlebnis im französischen Stil mit Abfahrten ohne Fluganreise ab Dünkirchen und Marseille während der Sommersaison. Im Winter führt Renaissance ein multinationales Karibik-Flugkreuzfahrtprogramm für britische, französische und niederländische Gäste durch; für den britischen Markt stehen direkte Virgin-Atlantic-Charterflüge ab London Heathrow und Manchester zur Verfügung.

Am 23. September 2026 gab Ambassador die Übernahme der Oceania Sirena und die Einführung von Ambassador Kreuzfahrten (http://www.ambassadorkreuzfahrten.de/) für den deutschen Markt bekannt. Das Schiff für 670 Gäste wird 2028 als Ambella zur Flotte stoßen und ab Bremerhaven und Kiel ein vollständig deutschsprachiges Kreuzfahrterlebnis ausschließlich für Erwachsene mit bezahlbarer Qualität bieten.

Hinweise für Redaktionen:

Über Ambella

– Aktueller Name: Oceania Sirena

– Künftiger Name: Ambella

– Aktueller Betreiber: Oceania Cruises

– Künftiger Betrieb: Ambassador Kreuzfahrten

– Start des deutschen Programms: Sommer 2028

– Gästekapazität: ca. 670

– Deutsche Heimathäfen: Bremerhaven und Kiel

– Angebot für Gäste: Bezahlbare Qualität exklusiv für Erwachsene

– Erlebnis an Bord: vollständig deutschsprachig

– Erstes Programm: 11 Routen für die Saison 2028/29 und zwei Repositionierungsfahrten

– Hauptreiseziele: Nordeuropa und das Baltikum sowie ausgewählte Routen nach Südeuropa

– Programm von Ambassador Kreuzfahrten: Mai bis September

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Ingrid Breul-Husar

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Josie Waddington / Tilly Everard / Marta Malagon Manas / Sarah Geppert / Elsa Findlay / Emma Arthurs

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