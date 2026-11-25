Hamburg (ots) –

Inspire-me-Geschichten im Lokaljournalismus entstehen dort, wo Redaktionen nah an den Menschen, ihren Schicksalen und Erfolgen sind. Solche Geschichten berühren und bleiben im Gedächtnis. Emotionale Tiefe im Redaktionsalltag herzustellen ist jedoch nicht leicht, weil oft ein klares Vorgehen fehlt. Dieses Webinar bietet dafür eine journalistische Methode mit praktischen Werkzeugen. Datenanalysen zeigen: Emotionale Storys gehören zu den erfolgreichsten Inhalten regionaler Verlage.

Inspire-me-Geschichten im Lokaljournalismus: Die Heldenreise als Methode

Auf Basis der klassischen Heldenreise wird der Prozess vom Interview bis zum Schreiben strukturiert. Teilnehmende lernen das Modell kennen, verstehen seine Wirkung und übertragen es auf lokale Themen. Sie analysieren inspirierende Storys nach Aufbau, Rollen und Emotionen. Dabei identifizieren sie Held, Veränderung und Helfer als zentrale Elemente erfolgreicher Geschichten.

Emotionale Interviews und Texte mit direktem Praxisbezug

Ein Interview-Leitfaden nach der Heldenreise-Methode hilft, Gespräche gezielt auf emotionale Tiefe auszurichten. Praxisübungen zeigen, wie sich das Gelernte direkt auf eigene Geschichten anwenden lässt. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden zusätzliches Material zur Vertiefung, darunter das Modell der Heldenreise-Technik, eine beispielhafte Textanalyse und den Interview-Leitfaden.

Termin und Teilnahme

Die Schulung richtet sich an Redakteurinnen und Redakteure in Lokalredaktionen von Online-, Print- und Audio-Medien. Katja Fleischmann und Katharina Zegers führen am Donnerstag, 25. Februar 2027, von 10:00 bis 12:30 Uhr in die Methode ein. Die Teilnahmegebühr beträgt 300 Euro zzgl. MwSt. (357 Euro inkl. MwSt.), für Drive-Verlage gibt es einen Rabatt auf Anfrage. Die Mindestgruppengröße liegt bei 7 Teilnehmenden. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 7 Tage vor Durchführung möglich.

Jetzt anmelden (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/geschichten-im-lokaljournalismus-emotional-schreiben-mut-machen-wandel-aufzeigen-storytelling)

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

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Quelle: ots