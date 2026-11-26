Eschborn (ots) –

Wenn sich in den Niederlanden im Frühjahr Millionen Tulpen in ein farbenprächtiges Blütenmeer verwandeln, können Urlauber das Naturschauspiel 2027 auch im Rahmen einer Flusskreuzfahrt entdecken. Der Reiseveranstalter trendtours bietet mit „R(h)ein ins Blütenmeer“ eine viertägige Flusskreuzfahrt an, die von Düsseldorf aus mit der MS CruceRio über Rhein und Waal in die Niederlande führt. Die ersten Reisen starten im März 2027.

Sieben Millionen Frühlingsblumen im Keukenhof

Im Mittelpunkt der Flusskreuzfahrt steht der Besuch des Keukenhofs bei Lisse, einem der größten Frühlingsgärten der Welt. Auf rund 32 Hektar präsentieren sich jedes Frühjahr etwa sieben Millionen Tulpen, Hyazinthen, Narzissen und andere Zwiebelblumen. Rund 15 Kilometer Spazierwege führen durch die weitläufige Parkanlage mit ihren Themengärten, Wasserlandschaften und Blumenschauen. Der Eintritt sowie der Bustransfer vom Anleger in Huizen sind bereits im Reisepaket enthalten. Die Gäste können den Park individuell erkunden.

Die viertägige Reise beginnt in Düsseldorf. Von dort nimmt die MS CruceRio Kurs auf die Niederlande und erreicht am nächsten Morgen Huizen am Gooimeer. Nach dem Besuch des Keukenhofs besteht die Möglichkeit, bei einem fakultativen Ausflug Amsterdam einschließlich einer Grachtenfahrt kennenzulernen. Anschließend führt die Kreuzfahrt weiter nach Nijmegen. In der ältesten Stadt der Niederlande bleibt Zeit für eigene Entdeckungen. Alternativ können die Gäste bei einem geführten Stadtrundgang unter anderem die historische Altstadt, die St.-Stevenskerk und den Valkhofpark erkunden. Am vierten Tag endet die Reise wieder in Düsseldorf.

Exklusiv gechartertes Schiff mit 95 Außenkabinen

Für die Reise hat trendtours die MS CruceRio exklusiv gechartert. Das Flusskreuzfahrtschiff verfügt über 95 Außenkabinen, ein Restaurant, eine Panorama-Lounge, eine Bar und ein großzügiges Sonnendeck. Auf dem Oberdeck bieten Kabinen mit bodentiefen Panoramafenstern und französischem Balkon zusätzlichen Komfort.

Mehrere Reisetermine im Frühjahr 2027

Die viertägige Flusskreuzfahrt „R(h)ein ins Blütenmeer“ wird an mehreren Terminen im März und April 2027 angeboten und kostet ab 399 Euro pro Person. Im Reisepreis enthalten sind drei Übernachtungen an Bord, Frühstück, ein Begrüßungscocktail, der Ausflug zum Keukenhof einschließlich Eintritt sowie die deutschsprachige Gästebetreuung. Ein All-inclusive-Verpflegungspaket mit weiteren Mahlzeiten und Getränken ist optional zubuchbar ebenso wie zusätzliche Ausflüge oder höherwertige Kabinenkategorien. Die Anreise nach Düsseldorf kann individuell oder mit einer optional buchbaren Busanreise ab zahlreichen Zustiegsorten in Deutschland erfolgen.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder https://www.trendtours.de/reisen/tulpenbluete

Über trendtours Touristik:

trendtours Touristik ist eine auf Best-Ager-Reisen spezialisierte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete 2025 rund 347 Millionen Euro Umsatz und 269.000 Gäste. Im Mittelpunkt des Angebots stehen weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. Die Reisen werden direkt sowie zusätzlich über rund 4.500 Reisebüropartner vertrieben. Am Hauptsitz des Unternehmens in Eschborn bei Frankfurt am Main beschäftigt trendtours rund 190 Mitarbeiter.

Pressekontakt:

Mario Köpers

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Quelle: ots