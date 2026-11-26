Hamburg (ots) –

Hintergrundrecherchen, Medienspiegel oder die Vorbereitung eines kritischen Themas kann KI heute in kurzer Zeit übernehmen. Damit das verlässlich gelingt, gelten für die neuen Modelle andere Prompting-Regeln als noch vor einem Jahr.

Im dreiteiligen Online-Workshop der dpa-Akademie erfahren Sie, was sich geändert hat, und setzen ChatGPT und Copilot mit einem eigenen Agenten souverän ein. Geleitet wird der Workshop von KI-Expertin Cordula Lochmann, Geschäftsführerin der KI-Agentur SnipClip.

ChatGPT und Copilot souverän einsetzen: Vom Prompt zum eigenen Agenten

Sie lernen, wie Prompts für die neuen Modelle aussehen, und müssen dadurch deutlich weniger nachbessern. Sie erkennen, welche Aufgaben ein Agent von einem Arbeitstag auf eine Arbeitsstunde reduzieren kann, geben genau diese ab und prüfen den Output gezielt. Am Ende steht ein eigener Agent, der eine Ihrer Standardaufgaben mit Ihren Vorgaben und Unterlagen erledigt. Außerdem klären Sie, welche Informationen Sie der KI anvertrauen dürfen.

Vom Prompt zum eigenen Agenten:

– 26. Januar 2027: Was ChatGPT und Copilot heute können / Prompts für die neuen Modelle

– 2. Februar 2027: Aufgaben an die KI abgeben

– 9. Februar 2027: Ihr eigener Agent

Jeder Termin dauert drei Stunden und findet dienstags von 9:30 bis 12:30 Uhr online via Zoom statt. In den Übungen arbeiten Sie an eigenen Aufgaben oder mit bereitgestelltem Übungsmaterial und werden dabei begleitet. Prompt-Vorlagen und weiteres Material erhalten Sie zum Nachlesen und Weiterverwenden. Zwischen den Terminen gibt es optionale Aufgaben zur Vertiefung.

Der Workshop richtet sich an Mitarbeitende in Pressestellen, Kommunikationsteams und PR-Beratungen, die ChatGPT oder Copilot regelmäßig nutzen. Erfahrung mit den Grundlagen des Prompting wird vorausgesetzt. Benötigt werden ein Laptop und Zugang zu ChatGPT (Plus, Business oder Enterprise) oder zu Microsoft 365 Copilot. Für den eigenen Agenten müssen Sie in Ihrem Tool Agenten anlegen dürfen. Fragen Sie dazu vorab Ihre IT. Die Gruppe umfasst 8 bis 16 Teilnehmende.

Sie gehen mit einem eigenen Agenten für Ihre Standardaufgaben und dem Wissen, was Sie der KI anvertrauen dürfen, aus dem Workshop. Die Teilnahmegebühr beträgt 675 Euro zzgl. MwSt. (803,25 Euro inkl. MwSt.). Wir empfehlen eine Anmeldung bis 12. Januar 2027. Bis dahin ist auch die Stornierung kostenfrei. Fragen beantwortet Marcus Heumann unter [email protected] oder unter 040 / 4113 32845.

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Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

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Quelle: ots