Hamburg (ots) –

– Spitzengastronomie und regionaler Genuss: Sterneköche wie Benjamin Unger und mitreisende Experten sorgen für kulinarische Entdeckungen an Bord und an Land.

– Musik und persönliche Begegnungen: Künstler wie Pianist Joja Wendt und Sängerin und Saxofonistin Stephanie Lottermoser begeistern mit exklusiven Konzerten.

– Kunst und kulturelle Entdeckungen: Experten erschließen Architektur, Geschichte und Kultur der Segelreviere aus neuen Blickwinkeln.

– Body, Mind & Sail: „The Longevity Voyage“ liefert gezielte Impulse für körperliches und mentales Wohlbefinden, von Bewegung und Regeneration bis zu persönlicher medizinischer Begleitung.

Bei SEA CLOUD CRUISES ist der Gast „nah dran“: Traditionelles Segeln an Bord der Großsegler, das Entdecken kleinerer Häfen und Regionen sowie das Reisen im kleinen Kreis prägen das besondere Erlebnis an Bord der SEA CLOUD II und SEA CLOUD SPIRIT. Ab 2027 rückt der Hamburger Anbieter von Segelreisen im Luxussegment die unterschiedlichen Interessen und Leidenschaften seiner Gäste noch stärker in den Mittelpunkt und bündelt besondere Reiseerlebnisse in vier Themenwelten: Kulinarik, Musik, Kunst und Longevity. Die Bandbreite reicht von Konzerten namhafter Künstler über kulinarische und kulturelle Entdeckungen bis hin zu Reisen mit thematischem Schwerpunkt wie der „Longevity Voyage“. Erleben können die Gäste diese Vielfalt auf 14 ausgewählten Reisen durch das Mittelmeer, entlang der europäischen Atlantikküste und in die Karibik.

„Reisen bedeutet für uns weit mehr, als neue Orte zu entdecken. Es bedeutet, neugierig zu bleiben, sich inspirieren zu lassen und besondere Momente mit anderen zu teilen“, erklärt Jana Woczikowski, Global Marketing Director bei SEA CLOUD CRUISES. „Mit unseren Themenwelten geben wir den unterschiedlichen Leidenschaften unserer Gäste noch mehr Raum und laden sie ein, Vertrautes aus neuen Blickwinkeln zu erleben und bislang Unbekanntes für sich zu entdecken. Die besondere Atmosphäre unserer Segelyachten und der bewusst kleine Gästekreis schaffen dafür den idealen Rahmen: für inspirierende Begegnungen, persönliche Gespräche mit Künstlern, Köchen und Experten und den Austausch mit Gleichgesinnten.“

Culinary & Sail: Genuss, der von der Region erzählt

Um regionale Zutaten, kulinarische Traditionen und die Menschen dahinter geht es bei den Reisen unter dem Motto „Culinary & Sail“. Gastköche, Sommeliers und Genussexperten vermitteln an Bord und bei ausgewählten Landausflügen Einblicke in die Küche und Weinkultur der jeweiligen Reiseziele. Einer der Höhepunkte ist die Mittelmeerreise „Der Genuss bestimmt den Kurs“ vom 6. bis 13. Oktober 2027 an Bord der SEA CLOUD SPIRIT. Von Livorno über die Küsten Italiens und Korsikas bis nach Nizza sind Sternekoch Benjamin Unger aus dem Restaurant St. Andreas in Aue sowie die Spitzenköche Henry-Oskar Fried und Jürgen Reidt aus der Traube Tonbach mit an Bord. Auch die europäische Atlantikküste wird zur kulinarischen Entdeckungsreise: Wein- und Genussexperte Bernhard Moser gibt im Mai auf der Route von Bilbao nach Honfleur Einblicke in die Welt der Weine, Cognacs und Schaumweine. Eine exklusive Führung durch das Guggenheim-Museum in Bilbao außerhalb der regulären Öffnungszeiten ergänzt das Programm.

Music & Sail: Große Klänge in persönlicher Atmosphäre

Bei den Reisen unter dem Motto „Music & Sail“ stehen Konzerte unter weißen Segeln und ungezwungene Begegnungen mit Künstlern im Mittelpunkt. Mit maximal 136 Gästen an Bord der SEA CLOUD SPIRIT ist der Austausch zwischen Musikern und Publikum besonders unmittelbar. Im April 2027 gehen der Pianist Joja Wendt und die Schweizer Musiklegende Toni Vescoli auf einer Mittelmeerreise von Málaga nach Nizza an Bord. Ein exklusives, eigens für die Gäste organisiertes Hoffest auf einer mallorquinischen Finca ergänzt die Route. Im August sorgen Chris Hopkins, US-Gitarrist John Pizzarelli und Broadway-Sängerin Jessica Molaskey zwischen Mallorca und Sardinien mit Jazz, Swing und American Songbook für musikalische Höhepunkte. Auch die Sängerin und Saxofonistin Stephanie Lottermoser gehört 2027 zu den Gastkünstlern.

Architecture, Arts & Sail: Kultur und Geschichte aus neuen Perspektiven

Was erzählen Architektur, Kunst und Design über die Identität einer Region? Dieser Frage widmen sich die Reisen unter dem Motto „Architecture, Arts & Sail“. Kunsthistoriker und Kulturkenner vermitteln Hintergründe zu Geschichte und Gesellschaft und eröffnen bei thematischen Landausflügen neue Blickwinkel auf bekannte Sehenswürdigkeiten und weniger vertraute Orte. Im April 2027 führt eine Reise mit der Kunsthistorikerin Juliane Muderlak von Casablanca nach Málaga – eine Route, die das kulturelle Erbe Nordafrikas mit dem maurisch geprägten Andalusien verbindet. Im Oktober begleitet Kunsthistoriker Jörg Garbrecht eine Mittelmeerreise von Nizza bis Málaga mit der SEA CLOUD II.

Body, Mind & Sail: „The Longevity Voyage“

Mit dem Konzept der „Longevity Voyage“ verbindet SEA CLOUD CRUISES die entschleunigende Wirkung des Segelns mit fundiertem Wissen rund um ein langes, gesundes Leben. Gemeinsam mit Dr. Thomas Voit, Mediziner und Inhaber des Longevity Centers Nürnberg, sowie Markus Havermann und Heike Schiller, Gründer von Longevity Travel, wurde ein Reiseformat entwickelt, das Impulse für ein langes, gesundes Leben mit der besonderen Entschleunigung einer Reise unter Segeln verbindet. Den Auftakt macht eine Reise ab Nizza durch das westliche Mittelmeer im Mai 2027 an Bord der SEA CLOUD SPIRIT, die zweite Reise führt im Dezember zu den Kleinen Antillen und Grenadinen in der Karibik. Weitere Formate unter dem Dach „Body, Mind & Sail“ sind für 2028 in Planung.

Reiseinformationen / Ausgewählte Themenreisen 2027

– Culinary & Sail: Der Genuss bestimmt den Kurs – mit Sternekoch Benjamin Unger und Spitzenköchen der Traube Tonbach / 06.10.-13.10.2027 (7 Nächte) mit der SEA CLOUD SPIRIT von Livorno/Italien nach Nizza/Frankreich / ab 5.790 Euro (pro Person / Doppelkabine).

– Music & Sail: Frühlingsauftakt im Mittelmeer – mit Pianist Joja Wendt und Musiker Toni Vescoli / 19.04.-27.04.2027 (8 Nächte) mit der SEA CLOUD SPIRIT von Málaga / Spanien nach Nizza/Frankreich / ab 6.590 Euro (pro Person / Doppelkabine).

– Architecture, Arts & Sail: Segeln zwischen zwei Kontinenten – mit Kunsthistorikerin Juliane Muderlak / 14.04.-19.04.2027 (5 Nächte) mit der SEA CLOUD SPIRIT von Casablanca/Marokko nach Málaga/Spanien / ab 4.190 Euro (pro Person / Doppelkabine).

– Body, Mind & Sail: Durch ein Meer von Trauminseln – Longevity-Reise mit Experten für Gesundheit und Regeneration / 05.12.-12.12.2027 (7 Nächte) mit der SEA CLOUD SPIRIT ab/bis Philipsburg/St. Maarten / ab 5.590 Euro (pro Person / Doppelkabine).

Weitere Informationen zum Themenreiseprogramm: www.seacloud.com/de/themenreisen/

Weitere Informationen zur „Longevity Voyage“: www.seacloud.com/de/longevity/

Alle Reisen sind buchbar über die Kreuzfahrtberatung von SEA CLOUD CRUISES (E-Mail: [email protected], Tel.: +49 (0) 40-30 95 92-50), auf www.seacloud.com und im Reisebüro.

Pressekontakt:

Godja Sönnichsen

im Auftrag von SEA CLOUD CRUISES

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Mobil: +49 (0) 151-5068 5092

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Quelle: ots