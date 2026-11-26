Nürnberg (ots) –

Die Premiere der Value of Play Conference ist in der Branche auf große Resonanz gestoßen. Daran knüpft die Spielwarenmesse am Mittwoch, den 3. Februar 2027, mit der zweiten Ausgabe des Formats an. Von 9 bis 11 Uhr erwartet das Fachpublikum im Toy Business Forum ein vielseitiges Programm. Internationale Expertinnen und Experten beleuchten die Bedeutung des Spielens aus unterschiedlichen Perspektiven: von spielerischem Lernen über alle Generationen hinweg und Gamification in der Erwachsenenbildung bis hin zu selbstbestimmtem Spielen, inklusivem Design und spielerischen Erlebnisräumen für Kidults.

Lernen und Gestalten

Wie Spielen wichtige Fähigkeiten fürs Leben fördert, thematisiert Mital Salia, Game Therapist, Educationist und Gründerin von Khel Khel Mein in Mumbai. Sie zeigt, wie spielerische Erfahrungen Lernen, persönliche Entwicklung und geistige Fitness stärken – von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Den Blick auf die Gestaltung richtet Britta Loick, Pädagogin, Unternehmerin und Geschäftsführerin von Playmais. Im Mittelpunkt stehen offene Spielmaterialien, die Fantasie und Kreativität fördern und selbstbestimmtes Spielen ermöglichen. Einen weiteren Akzent setzt Prof. Alessandro Rizzi von der Universität Mailand mit seinem Ansatz des inklusiven Designs. Passend zum ToyTrend „Beyond Limits“ verbindet er barrierefreie Farb- und Bildgestaltung mit uneingeschränktem Spielspaß.

Zielgruppe Kidults

Spielen eröffnet auch in der Erwachsenenbildung neue Möglichkeiten. Wie sich komplexe digitale Themen mithilfe von Gamification verständlich vermitteln lassen, erläutert Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli von der Technischen Hochschule Augsburg. Am Beispiel Cybersicherheit verdeutlicht er, wie Spielen Motivation und Sicherheit im Alltag stärkt. Spielräume und ihre Bedeutung für Erwachsene stehen bei Ing. Michael Kienreich, Inhaber von Sinnspiel.at und Vertreter der Universität Graz, im Fokus. Anhand konkreter Konzepte veranschaulicht er, wie Spielplätze Bewegung, Begegnung und Kreativität fördern.

Plattform für Branchendialog

Durch die Value of Play Conference führt Dr. Volker Mehringer, Spiel- und Spielzeugforscher an der Universität Augsburg. Das Format richtet sich insbesondere an Wissenschaftler und Pädagogen, Medienschaffende und Content Creators sowie PR- und Marketingexperten. Im Anschluss an die Vorträge bietet sich Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Referentinnen und Referenten. So schafft die Veranstaltung erneut Raum für fachliche Impulse und neue Perspektiven rund um die Bedeutung des Spielens. Sie wird vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) unterstützt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Vorträge finden auf Deutsch und Englisch im Toy Business Forum statt.

Themenüberblick:

Playing for Life: Lebenskompetenzen spielend stärken / Wie spielerisches Lernen die Entwicklung aller fördert / Referentin: Mital Salia, Game Therapist, Educationist und Gründerin von Khel Khel Mein in Mumbai/Indien

Game Over, Boredom! Cybersicherheit spielerisch erleben / Spielbasierendes Lernen und Gamification in der Erwachsenenbildung / Referent: Prof. Dr.-Ing. Dominik Merli, Technische Hochschule Augsburg, Leiter des Instituts THA_innos/Deutschland

Loose Parts, Big Ideas: Wie viel Freiheit braucht Kreativität? / Wie Spielmaterialien Fantasie und selbstbestimmtes Spielen anregen / Referentin: Britta Loick, Pädagogin, Unternehmerin und Geschäftsführerin von Playmais/Deutschland

Beyond Limits – Wenn Spieldesign Barrieren überwindet / Inklusive Gestaltung für mehr Teilhabe am Spiel / Referent: Prof. Alessandro Rizzi, Universität Mailand/Italien

Playgrounds for Adults – Warum Erwachsene Spielräume brauchen / Spielerische Orte für Bewegung, Begegnung und Inspiration / Referent: Ing. Michael Kienreich, Inhaber von Sinnspiel.at; Universität Graz/Österreich

Weitere Informationen: www.spielwarenmesse.de/de/programm/value-of-play-conference

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Quelle: ots