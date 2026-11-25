München (ots) –

Die Kraftstoffpreise sind weiter deutlich gesunken – ein Liter Super E10 kostet aktuell nach Angaben des ADAC 1,866 Euro und damit 7,2 Cent weniger als vergangene Woche, der Preis für einen Liter Diesel liegt bei 2,085 Euro, ein Rückgang von 9,6 Cent binnen Wochenfrist.

Im selben Zeitraum ist der Ölpreis ebenfalls leicht gesunken, stabilisiert sich aber derzeit in einem Korridor zwischen 90 und 95 US-Dollar pro Barrel der Nordseesorte Brent. Zum gestrigen Handelsschluss lag er bei rund 91 US-Dollar, etwa zwei US-Dollar weniger als in der Vorwoche.

Dass die Kosten für Benzin und Diesel auch bei sich stabilisierenden Rohölpreisen weiter fallen, spricht dafür, dass Risikoaufschläge, die aufgrund der unsicheren Lage der vergangenen Monate entstanden sind, langsam wieder abschmelzen. Besonders stark ist das bei Diesel zu beobachten. Dennoch ist es zu früh, von einer Normalisierung des Preisniveaus zu sprechen, gerade unter Berücksichtigung des Tankrabatts von rund 17 Cent pro Liter, welcher zum Jahreswechsel ausläuft. Aus Sicht des ADAC besteht weiterhin Preissenkungspotenzial, sollte sich die Marktstabilisierung fortsetzen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

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