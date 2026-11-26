Köln (ots) –

Center Parcs führt erstmals in vier europäischen Ferienparks ein saisonales Angebot für gemeinsame Auszeiten ein – mit festlich vorbereiteten Premium-Ferienhäusern

Weihnachten einmal außerhalb der eigenen vier Wände verbringen, ohne sich selbst um Baum und Dekoration kümmern zu müssen: Center Parcs (https://www.centerparcs.de/) bietet in diesem Winter erstmals Weihnachts-Ferienhäuser an, die Familien und Freunden eine entspannte Auszeit in festlicher Atmosphäre ermöglichen. Dafür werden ausgewählte Premium-Ferienhäuser für einen begrenzten Zeitraum weihnachtlich gestaltet. Das neue Angebot ist in vier europäischen Ferienparks verfügbar. In Deutschland können Gäste die Weihnachts-Ferienhäuser im Center Parcs Park Bispinger Heide in der Lüneburger Heide bis zum 11. Januar 2027 buchen.

Weihnachtsstimmung von Anfang an

Ob Adventswochenende, Weihnachtsferien oder Jahreswechsel: In den Weihnachts-Ferienhäusern beginnt die Auszeit direkt bei der Anreise. Ein geschmückter Weihnachtsbaum, stimmungsvolle Lichter und winterliche Dekoration sind bereits vorbereitet. Die Gäste können ihre Koffer auspacken und die gemeinsame Zeit genießen, statt sich zunächst selbst um die festliche Ausstattung zu kümmern.

Im Park Bispinger Heide stehen dafür Premium-Ferienhäuser für vier, sechs oder acht Personen zur Verfügung. Mit ihren Wohnbereichen und ausgestatteten Küchen bieten sie Platz für gemeinsame Koch- und Spieleabende oder entspannte Stunden mit Familie und Freunden. Wer zwischendurch etwas unternehmen möchte, kann die Freizeitangebote des Parks nutzen oder die Umgebung erkunden. In der Adventszeit bieten sich beispielsweise Ausflüge zu den Weihnachtsmärkten der Lüneburger Heide an. So lässt sich die festliche Auszeit mit gemeinsamen Erlebnissen verbinden, ohne auf die Privatsphäre und den Komfort eines eigenen Ferienhauses zu verzichten.

„Mit den Weihnachts-Ferienhäusern möchten wir unseren Gästen ermöglichen, die festliche Jahreszeit einmal anders zu verbringen: ohne eigenen Dekorationsaufwand, dafür mit mehr Zeit für Familie und Freunde. Uns geht es darum, einen Ort zu schaffen, an dem das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt steht und die Auszeit schon bei der Ankunft beginnen kann.“, so Frank Daemen, Managing Director Center Parcs Germany.

Begrenztes Angebot in vier europäischen Ferienparks

Neben dem Ferienpark in der Bispinger Heide in Deutschland sind die Weihnachts-Ferienhäuser auch in Het Heijderbos in den Niederlanden, Les Ardennes in Belgien und Les Trois Forêts in Frankreich verfügbar. In allen vier Parks steht eine begrenzte Auswahl der saisonal gestalteten Unterkünfte zur Verfügung.

Im Park Bispinger Heide können Gäste die Weihnachts-Ferienhäuser für Aufenthalte bis zum 11. Januar 2027 buchen. Der zusätzliche Weihnachtsservice kostet einmalig 99 Euro zum regulären Unterkunftspreis. Die Reservierung erfolgt ausschließlich telefonisch über den Center Parcs Kundenservice unter +49 221 6503 1409. Auch Gäste mit einer bestehenden Buchung können telefonisch prüfen lassen, ob ein Wechsel in eines der Weihnachts-Ferienhäuser möglich ist. Das Angebot gilt nach Verfügbarkeit.

Weitere Informationen zu den Weihnachts-Ferienhäusern unter www.centerparcs.de.

Über Center Parcs Europe

Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der Pierre & Vacances Center Parcs Gruppe, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Das Konzept von Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden entwickelt und ist nach wie vor einzigartig in Europa. Center Parcs Europe verfügt derzeit über 30 Standorte: 7 in Frankreich, 7 in Belgien (davon 2 Sunparks Parks), 9 in den Niederlanden, ein Park in Dänemark und 6 in Deutschland. Die Marke stellt die Beziehungen zwischen den Menschen sowie ihre Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt.

Ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammengehörigkeit über die Familie hinausgeht, bietet Center Parcs seinen Gästen die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung unvergessliche Erinnerungen miteinander zu schaffen. Mit einem modernen Ambiente, einer breiten Palette an Erlebnissen und dem Fokus auf nachhaltige und lokale Initiativen, heißt Center Parcs jeden willkommen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln.

Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs

Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit fast 60 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio – empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 45.000 Apartments und Ferienhäusern an 330 Standorten in Europa.

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