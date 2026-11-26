Köln (ots) –

– Scheibenwischanlage: Wischerblätter auf Schlieren und ungleichmäßiges Wischen prüfen; Frostschutzmittel vor dem ersten Frost auffüllen.

– Windschutzscheibe: Vor der Fahrt auf Steinschläge, Risse und Verschmutzungen prüfen. Eine Scheibenversiegelung wie Carglass® Protect lässt Regen, Schmutz und Öl abperlen und kann im Winter das Entfernen von Eis und Schnee erleichtern.

– Sichtfeld: Eis, Beschlag und Schmutz vollständig entfernen – auch an den Seitenscheiben und Außenspiegeln.

Nasse Straßen, Frost und frühe Dunkelheit gehören im Winter zum Alltag. Vor der Fahrt lohnt sich deshalb ein kurzer Check rund um das Fahrzeugglas: Arbeiten die Wischerblätter gleichmäßig? Ist die Sicht durch die Windschutzscheibe, die Seitenscheiben und die Außenspiegel frei? Und gibt es kleine Schäden in der Windschutzscheibe? Wer diese Punkte vor dem Winter und regelmäßig während der kalten Monate prüft, erkennt Auffälligkeiten frühzeitig.

Was umfasst ein Wintercheck für gute Sicht?

Für gute Sicht müssen Windschutzscheibe, Seitenscheiben, Außenspiegel und Leuchten vor der Fahrt vollständig von Schnee, Eis, Beschlag und Schmutz befreit sein. Ein kleines freigekratztes Sichtfenster reicht nicht aus. Gerade bei tief stehender Wintersonne, Regen oder Schneematsch können Rückstände auf dem Glas die Sicht stören.

Auch die Windschutzscheibe selbst sollte kontrolliert werden. Kleine Steinschläge oder Risse fallen häufig erst beim Reinigen oder Enteisen auf. Sichtbare Schäden sollten fachlich geprüft werden, bevor sie sich ausweiten.

Wie prüft man Wischerblätter und Scheibenwischanlage?

Wischerblätter sollten die Scheibe gleichmäßig reinigen. Hinterlassen sie Schlieren, quietschen sie oder springen über das Glas, ist eine Kontrolle sinnvoll. Verschlissene Wischerblätter können bei Regen, Schneematsch und Gegenlicht die Sicht beeinträchtigen.

Zur Wintervorbereitung gehört auch Frostschutzmittel in der Scheibenwischanlage. Bei Konzentraten ist das passende Mischverhältnis für die erwarteten Temperaturen zu beachten. So bleibt die Anlage bei Frost einsatzbereit.

Was bringt eine Scheibenversiegelung?

Carglass® Protect ist eine Scheibenversiegelung für die Windschutzscheibe. Carglass® Autoglas-Fachleute tragen eine spezielle Schutzschicht auf, die Regen, Schmutz und Öl abperlen lässt. Während der Fahrt werden Regentropfen durch den Fahrtwind fortgetrieben; bei Dunkelheit und Gegenverkehr kann die Beschichtung störendes Streulicht vermindern.

Im Winter kann die Versiegelung das Entfernen von Eis und Schnee von der Wind- schutzscheibe erleichtern. Die Anwendung dauert laut Carglass® etwa eine Stunde, der Effekt hält bis zu sechs Monate an. Eine Scheibenversiegelung ersetzt das vollständige Freimachen der Sichtflächen vor der Fahrt jedoch nicht.

Was gehört im Winter ins Auto?

Zur Grundausstattung im Winter gehören ein stabiler Eiskratzer und – je nach Bedarf – eine Thermofolie für die Windschutzscheibe. Sie kann starke Vereisungen über Nacht reduzieren und erleichtert so den Start in den Tag. Eine Gummilippe am Eiskratzer hilft zusätzlich dabei, Kondenswasser von der Scheibe zu entfernen.

Von heißem Wasser auf einer vereisten Scheibe rät Carglass® ab: Der starke Temperaturunterschied kann das Glas unter Spannung setzen. Scheiben-Enteisersprays können eine Alternative sein, sollten jedoch entsprechend der Anwendungshinweise verwendet werden.

Pressekontakt:

Carglass® Deutschland

Jens Krees

Pressesprecher

Tel.: +49 2236 96 206-329

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: CARGLASS GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots