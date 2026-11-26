München (ots) –

Raus aus dem Weihnachtstrubel, rein ins Outdoor-Erlebnis: Immer mehr junge Menschen verbringen Weihnachten und Silvester auf Reisen statt zu Hause. Die Reisecommunity Join The Crew verzeichnet seit 2022 fast viermal so viele Buchungen über Weihnachten und Silvester. Das Konzept: Gemeinsam mit Gleichgesinnten neue Abenteuer in der Natur erleben, dem Alltag entfliehen und neue Kontakte knüpfen.

Weihnachten mit der Familie, Raclette und Bescherung: Für viele gehört das traditionell zu den Feiertagen. Doch immer mehr junge Erwachsene möchten Weihnachten und Silvester anders gestalten. Statt der gewohnten Familienroutine zieht es sie an neue Orte, in die Natur oder aufs Wasser. Die Gründe dafür sind vielfältig: die Sehnsucht nach Abenteuern, der Wunsch nach Unabhängigkeit oder einfach eine Auszeit vom Alltag. Dass sich diese Entwicklung auch im Reiseverhalten widerspiegelt, zeigen die Buchungszahlen der Reisecommunity Join The Crew (https://join-the-crew.com/de/): Seit 2022 hat sich die Zahl der Buchungen über Weihnachten und Silvester fast vervierfacht.

Weihnachten ohne Familie, aber nicht allein

Das Konzept ist simpel: Solo-Traveler zwischen 20 und 39 Jahren buchen eine Segel- oder Outdoor-Reise und müssen sich bis auf die An- und Abreise um nichts kümmern. Die Crew lernen sie erst vor Ort kennen. Für Dennis, der Weihnachten auf einem Segelboot in Thailand verbringen wird, ist genau das ein besonderer Reiz: „Gerade an Weihnachten finde ich den Gedanken schön, mit einer Gruppe unterwegs zu sein. Man lernt neue Menschen kennen, erlebt gemeinsam etwas Besonderes und fühlt sich hoffentlich auch weit weg von zu Hause ein bisschen wie eine kleine Weihnachtsfamilie.“ Junge Erwachsene wie Dennis entscheiden zunehmend selbst, mit wem und auf welche Weise sie die Feiertage verbringen möchten. Dabei geht es auch darum, Gemeinschaft auf eine neue Art zu erleben.

Gemeinsam statt einsam: Communitys gewinnen an Bedeutung

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist gerade bei jungen Erwachsenen groß. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik des Statistischen Bundesamtes. Jeder fünfte junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland fühlt sich häufig einsam. Das Phänomen „alone in the crowd“ beschreibt das Gefühl, zwar von Menschen umgeben zu sein, sich aber dennoch nicht zugehörig oder verstanden zu fühlen. Hier setzt das Konzept von Join The Crew an. Bei den Gruppenreisen treffen Menschen aufeinander, die ähnliche Interessen und die Freude an Outdoor-Erlebnissen teilen. Bei gemeinsamen Aktivitäten in der Natur entstehen schnell Verbindungen, die häufig über die Reise hinaus bestehen bleiben. Bei Stammtischen in verschiedenen deutschen Großstädten, der After Season Party und privaten Treffen bleiben viele Teilnehmende miteinander in Kontakt und Teil der Community.

Wie groß das Interesse an solchen Gemeinschaftserlebnissen ist, zeigen auch die Zahlen außerhalb der Feiertage. „Unsere Zahlen sind seit Corona explodiert, wir sind fast um das Zehnfache gewachsen“, sagt Gründer Dominik Grotowski. Mittlerweile nehmen jährlich rund 13.000 Menschen an den Reisen teil. „Das ist ein Lichtblick gegen den Trend der Individualisierung und der Vereinsamung, der unsere Altersgruppe immer stärker betrifft“, so Grotowski weiter.

Pressekontakt:

Kathrin Osterheider

[email protected]

www.join-the-crew.com

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Quelle: ots