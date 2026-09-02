Didacta Verband nimmt Stellung zum Kabinettsbeschluss zum KiTa-Startchancen- und -Qualitätsentwicklungsgesetz

Darmstadt (ots) –

Das Bundeskabinett hat heute den Gesetzesentwurf des KiTa-Startchancen- und -Qualitätsentwicklungsgesetz (SCQEG) beschlossen. Dr. Jens Brandenburg, Geschäftsführer des Didacta Verbands, erklärt dazu:

„Der wirkungsorientierte Fokus auf Sprachkompetenz ist ein Lichtblick für die frühe Bildung. Hinter den Qualitätsstandards und zeitlichen Vorgaben dürfen die weiteren Verhandlungen nicht zurückfallen. Die Zukunftschancen der Kinder dürfen im föderalen Finanzgerangel nicht auf der Strecke bleiben. Wer an der frühen Bildung spart, zahlt später ein Vielfaches der Rechnung.

Wir brauchen verbindlich verankerte Aufgabenbereiche zur Personalberechnung, wie sie der Referentenentwurf versprochen hat. Jede Rolle rückwärts bei der Personalausstattung verwässert das Vorhaben und schwächt die dringend nötige Sprachförderung. Wie sollen Kinder besser Sprache lernen, wenn ihre Kitas in vielen Bundesländern die dafür nötigen Fachkräfte nicht finanzieren können? Die leider sinkenden Geburtenzahlen sollten wir nutzen, endlich flächendeckend zu guten Betreuungsquoten zu kommen.“

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Quelle: ots