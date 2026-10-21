Detox auf italienische Art: Drei Rückzugsorte für Herbst und Winter

Mailand (ots) –

Ob urbaner Spa-Retreat in Turin, entspannte Küstentage in der Toskana oder neue Energie durch bewusste Bewegung auf Sizilien: UNA Italian Hospitality zeigt, wie sich italienische Lebensart auch in den dunkleren Monaten genießen lässt.

Weniger Bildschirmzeit, mehr Zeit für sich selbst: Wenn die Tage kürzer werden und der Alltag wieder Fahrt aufnimmt, ist der perfekte Moment für einen Tapetenwechsel. Italien verbindet auch im Herbst und Winter Genuss, Kultur und neue Eindrücke – von lebendigen Städten und gemütlichen Cafés bis zu ruhigen Küstenlandschaften und Wellnessangeboten, die Körper und Geist eine Pause gönnen.

Drei Hotels von UNA Italian Hospitality (https://www.unaitalianhospitality.com/en) zeigen, wie unterschiedlich eine Auszeit auf italienische Art sein kann.

City Escape: Eine Pause mitten in Turin

Mit seiner eleganten Architektur, den kulturellen Sehenswürdigkeiten und der lebendigen Café- und Restaurantszene ist Turin ein attraktives Ziel für einen herbstlichen Städtetrip. Wer zwischen Museumsbesuchen, Shopping und Aperitivo eine Pause einlegen möchte, findet im Principi di Piemonte | UNA Esperienze einen besonderen Rückzugsort. Das historische Fünf-Sterne-Hotel ist eine Ikone der Turiner Hotellerie. Das eindrucksvolle Gebäude aus den 1930er-Jahren verbindet italienische rationalistische Architektur mit eleganten Art-déco-Innenräumen und prägt das Stadtbild im Herzen Turins.

Der Alkemy SPA verbindet stilvolles Ambiente mit einem vielseitigen Wellnessangebot: Zum Angebot gehören ein beheizter Pool mit Hydromassage, ein türkisches Bad, eine finnische Sauna und ein Ruhebereich. Hinzu kommen sensorische Duschen sowie buchbare Massagen und Beauty-Anwendungen. Auch externe Gäste können den Spa im Rahmen eines Day-SPA-Pakets nutzen. So lässt sich ein Besuch der piemontesischen Hauptstadt mit Wellness und italienischer Kulinarik verbinden.

Küstenluft statt Alltag: Die Toskana im Herbst

Nach der Hochsaison zeigt sich die Versilia-Küste von ihrer ruhigeren Seite. Das Versilia Lido | UNA Esperienze liegt inmitten eines weitläufigen Gartens mit Blick auf die toskanische Küste und bietet mit seiner mediterranen Umgebung den passenden Rahmen für eine Auszeit voller Entspannung und Wohlbefinden.

Der kürzlich renovierte Versilia SPA verfügt über eine Sauna, ein türkisches Bad, einen Eiswasserfall und einen beheizten Innenpool sowie separate Behandlungs- und Massageräume. Das Angebot steht auch Gästen aus der Region offen; zudem kann der Spa-Bereich exklusiv gebucht werden. Individuelle Konzepte, die Bewegung, Wohlbefinden und Ernährung verbinden, ergänzen das Programm. Gerade im Herbst bietet sich so die Gelegenheit, einen Gang zurückzuschalten und den eigenen Rhythmus fernab eines durchgetakteten Urlaubsprogramms wiederzufinden.

Move your body: Neue Energie auf Sizilien

Eine Auszeit bedeutet nicht immer, nur die Füße hochzulegen. Im UNA Hotels One Catania bietet ein großzügiger Urban SPA mit Innen- und Außenbereichen auf mehr als 1.700 Quadratmetern vielfältige Möglichkeiten zur Entspannung. Zur Ausstattung gehören ein Thalasso-Pool, verschiedene Sauna- und Ruhebereiche sowie ein saisonaler Außenpool. Massagen und Anwendungen von Comfort Zone sowie ein Fitnessbereich mit Technogym-Geräten ergänzen das Angebot.

Wer Entspannung mit bewusster Bewegung verbinden möchte, findet im Hotel außerdem Spazio Corpo, ein von der ehemaligen Tänzerin und Performerin Lidia Carew gegründetes Konzept. Im Mittelpunkt stehen Reformer-Pilates und Gyrotonic® mit Fokus auf Haltung, Kraft, Beweglichkeit und Körperbewusstsein. Die Angebote richten sich sowohl an Hotelgäste, darunter Langzeit- und Bleisure-Reisende, als auch an die lokale Community. So verbindet das Hotel Wellness und Bewegung zu einem Konzept, das über den klassischen Spa-Besuch hinausgeht.

Italien entdecken und Vorteile genießen

Wer sich öfter eine Auszeit gönnen möchte, profitiert mit dem kostenlosen Loyalty-Programm untourist von UNA Italian Hospitality von zusätzlichen Vorteilen. Bereits bei der Anmeldung erhalten neue Mitglieder 1.500 Willkommenspunkte. Dazu kommen exklusive Mitgliederraten, ein Welcome Drink, Geburtstagsvorteile und der Zugang zu einem Prämienkatalog. Die gesammelten Punkte können unter anderem für Prämienaufenthalte, Zimmer-Upgrades, gastronomische Angebote, Wellness- und Spa-Behandlungen sowie Aktivitäten vor Ort eingelöst werden.

Ob Kultur und Aperitivo in Turin, entspannte Küstenmomente in der Toskana oder bewusste Bewegung auf Sizilien: Italien bietet auch in den dunkleren Monaten viele Möglichkeiten für einen Tapetenwechsel. Manchmal braucht es dafür keine lange Reise, sondern lediglich einen Ortswechsel, etwas Zeit für sich selbst und die Gelegenheit, das Leben aus einer neuen Perspektive zu genießen.

UNA Italian Hospitality

UNA Italian Hospitality, eine Marke der Gruppe Gruppo UNA S.p.A., ist mit mehr als 6.000 Zimmern in 59 Hotels, Resorts und Anlagen in 30 Destinationen und 14 Regionen die größte italienische Hotelkette. Die Gruppe vereint italienische Authentizität und internationale Standards und ist mit Hilfe zweier Brands tätig: UNA Esperienze für den Upper-upscale-Bereich und UNA Hotels für das Upscale-Segment. UNA Italian Hospitality zielt darauf ab, unvergessliche Reiseerlebnisse zu ermöglichen und stellt Qualität, Innovation und ursprüngliche italienische Gastfreundlichkeit in das Zentrum der Unternehmensvision. Die in stetigem Wachstum befindliche Gruppe möchte durch die Erweiterung des Portfolios ihre Führungsrolle auf dem Markt konsolidieren. Sie setzt dabei auf Leasing-, Franchising- und Managementmodelle, welche die Präsenz in den wichtigsten touristischen Destinationen und prestigeträchtigen Metropolen stärken. UNA Italian Hospitality ist ein Brand der Gruppe Gruppo UNA S.p.A., die wiederum zu Unipol S.p.A. gehört, dem in Italien führenden Schadensversicherungskonzern, der zu den zehn größten Versicherungsunternehmen Europas gehört. www.unaitalianhospitality.com

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