Kernbotschaften in KI-Anwendungen integrieren | dpa-Akademie

Hamburg (ots) –

So integrieren Sie Strategie, Kernbotschaften und Sprachregelungen als Wissensbasis in Ihre KI-Anwendungen

KI-Content mit markengetreuen Kernbotschaften, exaktem Unternehmenskontext und aktuellem Zahlenmaterial: Das gelingt, wenn KI-Tools auf das Wissen Ihrer Kommunikationsabteilung zugreifen können. In diesem Webinar erklärt Kommunikations- und KI-Profi Michael Maader, wie Sie das in Statements, Artikeln und Q&As verteilte Wissen zum Quell-Content Ihrer KI-Anwendungen machen.

KI-Wissensmanagement für die Kommunikation: Mit Context Engineering zu passgenauem KI-Content

Kommunikationsabteilungen arbeiten mit einem breit verteilten Fundus aus Themen, Statements, Q&As, Kernbotschaften und Fakten. Nur: Die KI kennt davon nichts. Deshalb müssen Pressetexte, Briefings und Posts aufwändig gepromptet und dennoch inhaltlich nachgearbeitet werden. KI-Wissensmanagement schließt diese Lücke: Es macht diesen Fundus zum Quell-Content und verbindet ihn mit KI-Anwendungen.

Grundlagen des Context Engineerings

Der Einstieg gibt einen leicht verständlichen Überblick, wie Sprachmodelle Informationen finden und wie Unternehmenswissen an Claude, ChatGPT, Langdock, Copilot und Co. angebunden wird. Im Hauptteil lernen die Teilnehmenden an einem Praxisbeispiel, wie sie ihre Themen und Botschaften mit Context Engineering zu einer konsistenten Wissensbasis für KI-Tools und Agenten aufbereiten. Hinzu kommen Hinweise zur Governance und ein 30-Tage-Plan für den Einstieg.

Technische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Alle Teilnehmenden können individuelle Fragen an den Referenten stellen und erhalten im Anschluss die Präsentationsfolien sowie eine Vorlage für die KI-optimierte Themenaufbereitung. Die Durchführung erfolgt mit MS Teams.

Die Teilnehmenden nehmen mit:

– Ein Verständnis dafür, wie KI-Systeme Wissen suchen, welche Dateiformate sie zuverlässig lesen und wie sich die gängigen KI-Tools mit Datenquellen verbinden lassen

– Klarheit darüber, wie Context Engineering zu inhaltlich passenden KI-Texten führt und welche Anwendungsfälle aus klassischer PR und Kommunikation davon profitieren

– Ein Beispiel für eine Themenarchitektur und eine Vorlage für die KI-optimierte Themenaufbereitung

– Praktische Tipps zu Governance sowie einen 30-Tage-Plan für den Einstieg

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte aus Unternehmenskommunikation, PR-Agenturen und Content-Teams, die KI für individuelle Content-Generierung nutzen und lernen wollen, wie sie ihr Kommunikationswissen in KI-Anwendungen integrieren.

Unser Experte Michael Maader (https://michaelmaader.de/) bringt Kommunikationsteams sicher durch die digitale Transformation. Als langjähriger PR-Berater bei Weber Shandwick und fischerAppelt sowie Kommunikationsverantwortlicher u. a. bei den Helios Kliniken, Hamburg Wasser und hagebau weiß er genau, wie Unternehmen und ihre Kommunikationsteams arbeiten. Er unterstützt Teams mit KI-Enablement von der Strategie über die Anwendungen bis zur Organisation, damit KI sicher im Arbeitsalltag ankommt.

Key Facts

– Termin: Dienstag, 19. Januar 2027, 11:30 – 13:00 Uhr

– Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl

– Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

– Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

– Durchführung via MS Teams

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

E-Mail: [email protected]

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Quelle: ots