Tino Chrupalla: Arbeitsplätze in Automobilindustrie dauerhaft sichern

Berlin (ots) –

Bei Volkswagen werden vier deutsche Produktionsstandorte – Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm – endgültig geschlossen. Grund sind mangelnde Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Hierzu erklärt der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla:

„Das Aus für traditionsreiche deutsche Autowerke ist das Resultat einer verfehlten Wirtschafts- und Energiepolitik. Die einseitige und voreilige Fixierung auf Elektromobilität hat die deutsche Schlüsselindustrie in eine Sackgasse geführt. Gleichzeitig zerstören der Wirtschaftskrieg gegen Russland und der Iran-Krieg unsere Versorgung mit bezahlbarer Energie. Deutschland braucht endlich wieder eine technologieoffene, ausgewogene Industriepolitik, die das Rückgrat unserer Wirtschaft schützt. Die Politik muss die Unternehmen dabei unterstützen, unbeschadet über den technologischen Umbruch zu kommen. Nur so können wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung dauerhaft sichern. Gute Standortpolitik verbindet Innovationskraft mit einer Zukunftsvision. Zwickau muss über 2031 hinaus Autostadt bleiben!“

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Quelle: ots