Norwegian Cruise Line® schickt die neue Norwegian Bella(TM) ab 2028 ins Mittelmeer

Wiesbaden (ots) –

– Ab sofort sind siebentägige Kreuzfahrten ab Barcelona zu den beliebtesten Häfen im Mittelmeer buchbar –

– Die Norwegian Bella(TM) bildet den krönen Abschluss der erfolgreichen Prima-Klasse –

Norwegian Cruise Line (NCL), (https://www.ncl.com/?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) hat heute den Verkauf für die Norwegian Bella(TM) (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) eröffnet. Das neue Flaggschiff wird ab Mai 2028 von Barcelona aus zu einwöchigen Mittelmeer-Kreuzfahrten (https://www.ncl.com/vacations?ships=BELLA&cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) aufbrechen und als jüngstes Flottenmitglied Reisende zu einigen der begehrtesten Destinationen Europas bringen.

Mit einer Länge von rund 344 Metern und einer Bruttoraumzahl von 170.000 wird die Norwegian Bella (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) Platz für 3.921 Gäste bei Doppelbelegung bieten und gemeinsam mit der Norwegian Aura zu den größten Schiffen der NCL-Flotte zählen. Auf ihren Premierenreisen (https://www.ncl.com/vacations?ships=BELLA&cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) läuft sie unter anderem Rom, Florenz und Salerno in Italien, Marseille in Frankreich sowie Palma de Mallorca in Spanien an.

Die Norwegian Bella (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) baut auf den innovativen Konzepten und Gästeerlebnissen der Norwegian Aura auf, die im Mai 2027 in Dienst gestellt werden soll. Während die Norwegian Aura in der Karibik eingesetzt wird, bringt die Norwegian Bella die neueste Schiffsgeneration von NCL ins Mittelmeer. Beide Schiffe werden derzeit von der italienischen Werft Fincantieri gebaut.

„Die Norwegian Bella markiert einen bedeutenden Meilenstein für unsere Flotte und bildet den Höhepunkt unserer preisgekrönten Prima-Klasse“, sagt Marc Kazlauskas, President von Norwegian Cruise Line. „Auf Basis unserer Erfahrungen mit den bisherigen Schiffen dieser Klasse und des Gästefeedbacks, das wir erhalten, vereint die Norwegian Bella viele unserer beliebten Erlebnisse auf einem Schiff. Von erweiterten Außenbereichen über familienfreundliche Attraktionen bis hin zu neuen Rückzugsorten wurde jeder Bereich darauf ausgelegt, Gästen maximale Freiheit bei der Gestaltung ihres Urlaubs zu ermöglichen.“

Die Norwegian Bella bietet eine Auswahl von einmaligen Erlebnissen wie:

OCEAN HEIGHTS: NEUE ATTRAKTIONEN UNTER FREIEM HIMMEL FÜR TAG UND NACHT

Zu den Highlights an Bord zählt Ocean Heights(TM), ein Outdoor-Bereich, der sich von Deck 18 bis 21 erstreckt. Tagsüber lädt er zum Entspannen und Aktivsein unter freiem Himmel ein, während er sich am Abend mit Lichtinszenierungen und LED-Projektionen in einen lebendigen Treffpunkt verwandelt.

Von freundschaftlichem Wettkampf bis zu echtem Nervenkitzel hält die Norwegian Bella (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) abwechslungsreiche Erlebnisse für Gäste jeden Alters bereit. Ob Rennen auf den Eclipse Racers, rasante Abfahrten auf der Bella Free Fall oder eine Fahrt auf The Wave, einer Pendel-Raftingrutsche für bis zu vier Personen – Adrenalinfans kommen voll auf ihre Kosten. Mutige Gäste können sich zudem auf The Drop wagen, die ikonische Trockenrutsche der Prima-Klasse, die über zehn Decks hinweg in die Tiefe führt. Ergänzt wird das Angebot durch den Bella Ropes Course, die Bella Midway mit Jahrmarkt-Atmosphäre, einen Neun-Loch-Minigolfplatz sowie den Moon Climber, einen mehrstöckigen Abenteuerparcours unter freiem Himmel.

OCEAN BOULEVARD: DIREKTER MEERBICK, FAMILIENBEREICHE UND INFINITY BEACH

Der umlaufende Ocean Boulevard auf Deck 8 gehört zu den Markenzeichen der Prima-Klasse und wurde auf der Norwegian Bella (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) nochmals erweitert. Im Vergleich zur Norwegian Aqua und Norwegian Luna wurde sie um zusätzliche Sitzbereiche erweitert und bietet zudem Whirlpools sowie eine Außenbar. Herzstück des Bereichs ist die Infinity Beach, wo Gäste Infinity-Pools, hochwertige Daybeds, Whirlpools und eine voll ausgestattete Outdoor-Bar mit Meerblick genießen können.

Speziell für jüngere Gäste stehen eigene Erlebniswelten zur Verfügung. Little Explorers‘ Cay mit Spielhaus und Rutschen für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, Adventure Alley mit Kriechtunneln, verwinkelten Gängen und fantasievollen, vom Meer inspirierten Abenteuern für Sechs- bis Zehnjährige sowie Surf’s Bay, ein moderner Treffpunkt für Jugendliche mit einer auffälligen Surf-Wand als perfekter Kulisse für die besten Selfies auf See.

GRÖSSERES POOLDECK, WASSERPARK FÜR GROSS UND KLEIN UND ADULTS-ONLY BEREICHE

Das weitläufige Pooldeck der Norwegian Bella (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) ist mehr als 15 Prozent größer als die Pooldecks der Norwegian Aqua und Norwegian Luna und bietet zusätzliche Flächen und Sitzgelegenheiten, einen Infinity-Whirlpool sowie einen großen LED-Bildschirm für Unterhaltung. Damit schafft es die perfekte Kulisse für entspannte Tage auf See.

Das Erlebnis auf den oberen Decks setzt sich im Kids‘ Aqua Park fort, der mit einem neu konzipierten Splash-Bereich und interaktiven Wasserspielen speziell für junge Kreuzfahrtgäste gestaltet wurde. In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei Familien-Wasserrutschen: The Party Slide, eine breite und flach verlaufende Rutsche für gemeinsamen Spaß mit Familie und Freunden, sowie Infinity Loop, eine Wasserrutsche in Form einer Acht. Wer Sonne und Meerblick genießen möchte, findet im Horizon Park auf Deck 19 großzügige Liegeflächen und Rasenspiele unter freiem Himmel.

Gäste, die einen exklusiveren Rückzugsort suchen, erwartet im Vibe Beach Club das charakteristische Adults-only-Erlebnis von NCL in stilvollem Ambiente. Zur Ausstattung gehören Infinity-Whirlpools, eine zentral gelegene Bar mit Meerblick, erweiterte Entspannungsbereiche, Sonnenliegen und luxuriöse Daybeds.

KOMFORTABLE UNTERKÜNFTE UND UNVERGLEICHLICHER LUXUS IM THE HAVEN BY NORWEGIAN®

Die Norwegian Bella (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) bietet nahezu 2.000 Kabinen in unterschiedlichsten Kategorien. Das durchdachte Angebot reicht von Innenkabinen und Studios bis hin zu großzügigen Balkonkabinen. Dank der vielfältigen Auswahl findet jeder Reisetyp, darunter Familien und mehrere Generationen gemeinsam reisender Gäste, die passende Unterkunft und kann an Bord den kompromisslosen Service und die herzliche Gastfreundschaft von NCL genießen.

An Bord werden sich zudem 159 Suiten im The Haven by Norwegian® befinden, dem exklusiven „Ship-within-a-Ship“-Konzept von NCL, das ausschließlich The Haven-Gästen per Schlüsselkarte zugänglich ist. Der von Piero Lissoni gestaltete Bereich wird sich im Heck des Schiffes befinden und über private Aufzüge, ein Sonnendeck mit Infinity-Pool, zwei Whirlpools, eine Außensauna, einen Kälteraum sowie separate Bereiche für Familien und Erwachsene verfügen. Darüber hinaus erhalten Haven-Gäste Zugang zu einem privaten Restaurant, einer exklusiven Bar mit speziell zusammengestellter Speisekarte sowie einer eigenen Lounge. Zu den weiteren Vorteilen zählen ein Butler- und Concierge-Service rund um die Uhr sowie bevorzugte Ein- und Ausschiffung und priorisierte Reservierungen.

SPEKTAKULÄRES HULL ART ALS BLICKFANG

In der Tradition von NCL, für die Gestaltung ikonischer Rumpfdesigns mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten, wird die Norwegian Bella (https://www.ncl.com/cruise-ships/norwegian-bella?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P6REVEAL_NA_NA_USA) mit einem markanten Originaldesign der gefeierten australischen Künstlerin George Rose ausgestattet. Rose ist bekannt für ihre ausdrucksstarken Murals und farbenprächtigen botanischen Kompositionen. Ihre immersiven Kunstwerke verbinden Kunst und Design durch kräftige Farben, fließende Farbverläufe und grafisch interpretierte Naturformen. In ihrer mehr als 15-jährigen Karriere hat sie international an kulturellen, öffentlichen und kommerziellen Projekten gearbeitet, darunter für das STRAAT Museum Amsterdam, die Australische Botschaft in Indonesien, die Colab Gallery in Deutschland sowie Marken wie Instagram, Nike und TikTok.

Über die Zusammenarbeit sagt Rose: „Die Gestaltung der Rumpfbemalung für die Norwegian Bella bot mir die Möglichkeit, das Gefühl des Staunens einzufangen, das Reisen in uns auslösen kann. Mit leuchtenden Farben, organischen Formen und einem Gefühl von Bewegung wollte ich ein Kunstwerk schaffen, das die Begeisterung für Entdeckungen und neue Erfahrungen widerspiegelt. Ich freue mich darauf, mein Design auf einem Schiff zum Leben erweckt zu sehen, das einige der faszinierendsten Reiseziele Europas besucht, und hoffe, dass es Teil der Erinnerungen wird, die Gäste auf ihrer Reise sammeln.“

Bilder und B-Roll der Norwegian Bella finden Sie im folgenden Press Kit (https://www.ncl.com/newsroom/norwegian-bella).

Für weitere Informationen zur preisgekrönten Flotte aus 20 Schiffen von Norwegian Cruise Line und die weltweiten Routen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt besuchen Sie bitte www.ncl.com.

Über Norwegian Cruise Line

Als Innovator im globalen Kreuzfahrtgeschäft durchbricht Norwegian Cruise Line® seit 59 Jahren die Grenzen traditioneller Kreuzfahrten. Der Claim „It’s Different Out Here®“ spiegelt die emotionale Verbindung wider, die Gäste an Bord erleben, und würdigt zugleich die Geschichte des Unternehmens als Pionier des Kreuzfahrterlebnisses. Besonders hervorzuheben ist, dass NCL die Branche revolutionierte, indem es den Gästen die Freiheit und Flexibilität bot, ihren idealen Urlaub nach ihrem eigenen Zeitplan zu gestalten – ohne feste Essens- und Unterhaltungszeiten und ohne formelle Kleiderordnung. Heute setzt das Unternehmen weiterhin auf diese Freiheit, Wahlmöglichkeiten und kompromisslose Gastfreundschaft, damit niemand bei der Gestaltung seines idealen Urlaubs Kompromisse eingehen muss. Mit preisgekröntem Entertainment, international inspirierten Speisemöglichkeiten und durchdacht gestalteten Unterkünften – darunter Einzelkabinen, Club-Balcony-Suiten und The Haven by Norwegian®, dem exklusiven „Schiff-im-Schiff“-Konzept der Marke – sorgt NCL dafür, dass jeder Gast eine reibungslose und persönliche Reise genießen kann, die es ermöglicht, den Moment zu erleben und sich mit den Menschen zu verbinden, die ihm am wichtigsten sind.

Um den Gästen noch mehr Mehrwert zu bieten, enthält das beliebte Free at Sea(TM)-Paket zusätzliche Vorteile und Inklusivleistungen wie einen unbegrenzten Zugang zu Premium-Getränken, Guthaben für Spezialitätenrestaurants, Highspeed-WLAN und Guthaben für Landausflüge.

Gäste, die in die Karibik reisen, können zudem exklusive Erlebnisse auf Harvest Caye, dem Resortziel von NCL in Belize, genießen, ebenso wie neue und erweiterte Erlebnisse auf Great Stirrup Cay, der erweiterten Privatinsel von NCL auf den Bahamas. Mit seiner Flotte von 20 modernen Schiffen steuert NCL nahezu 350 der begehrtesten Reiseziele weltweit an.

Für weitere Informationen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt wenden Sie sich an ein Reisebüro oder besuchen Sie www.ncl.com. Für aktuelle Nachrichten und exklusive Inhalte besuchen Sie den NCL-Newsroom und folgen Sie Norwegian Cruise Line auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube unter @NorwegianCruiseLine sowie auf X unter @CruiseNorwegian.

Norwegian Cruise Line ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Weitere Informationen finden Sie unter www.nclhltd.com.

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Quelle: ots