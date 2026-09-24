Herbert Reul besuchte Security Essen 2026 / NRW-Innenminister sprach auf der Europäischen Drohnen-Fachtagung

Essen (ots) –

Die Zusammenarbeit ziviler und militärischer Akteure bei aktuellen Sicherheitsherausforderungen stand heute im Mittelpunkt der Europäischen Drohnen-Fachtagung auf der Security Essen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul setzte mit seinem Vortrag „Die Bedeutung der zivil-militärischen Zusammenarbeit“ einen zentralen Impuls im Programm der Fachveranstaltung.

Die Europäische Drohnen-Fachtagung brachte am 23. und 24. September Fachleute aus Sicherheitswirtschaft, Behörden, Wissenschaft und Politik in der Messe Essen zusammen. In rund 20 Fachvorträgen beleuchteten die Experten die Chancen und Risiken unbemannter Systeme aus unterschiedlichen Perspektiven – vom Einsatz von Drohnen zum Schutz kritischer Infrastrukturen über rechtliche Rahmenbedingungen und europäische Sicherheitsstrategien bis hin zu Detektion und Abwehr.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Zusammenspiel verschiedener Akteure und der Frage, wie Informationen zu einem gemeinsamen Lagebild zusammengeführt werden können. Themen wie eine zivil-militärisch integrierte Luftlage, einheitliche Standards für die Drohnenabwehr und der europäische Aktionsplan für Drohnen- und Drohnenabwehrsicherheit unterstrichen dabei die internationale und organisationsübergreifende Dimension der Tagung.

„Krieg in Europa zwingt uns, Sicherheit neu zu denken“

NRW-Innenminister Herbert Reul: „Krieg in Europa zwingt uns, Sicherheit neu zu denken. Wenn es hart auf hart kommt, müssen militärische und zivile Verteidigung Hand in Hand gehen. Gesamtverteidigung ist wie ein großer Tanker. Er kommt nur auf Kurs, wenn alle mitrudern: Bundeswehr, Behörden, Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Feuerwehren, KRITIS-Betreiber und Wirtschaft. Genau darum geht es auf dieser Tagung: Zusammenarbeit rechtzeitig zu verabreden und einzuüben, damit im Ernstfall nicht erst nach dem Kurs gesucht werden muss, sondern alle wissen, wer an welchem Ruder sitzt.“

Die zweite Europäische Drohnen-Fachtagung richtete der Fachausschuss Drohnen des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW) gemeinsam mit der Security Essen und der Confederation of European Security Services (CoESS) aus. Die Veranstaltung war Teil des umfangreichen Rahmenprogramms der Security Essen, die noch bis Freitag, 25. September, in der Messe Essen stattfindet. Parallel läuft erstmals die neue Verteidigungsmesse Euro Defence Expo.

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Quelle: ots