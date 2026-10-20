Kraftstoffe aktuell in Hessen am teuersten / Baden-Württemberg günstigstes Bundesland bei Super E10, Berlin bei Diesel

München (ots) –

Im Durchschnitt zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit in Baden-Württemberg am wenigsten für Super E10. Im aktuellen Bundesländervergleich kostet dort ein Liter 2,025 Euro. Auf Platz zwei folgt Berlin (2,030 Euro), auf Platz drei das Saarland (2,042 Euro). Auch bei den Preisen für Diesel schneidet Berlin gut ab und liegt mit 2,171 Euro vorn, gefolgt von Sachsen (2,178 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (2,179 Euro).

Besonders teuer ist der Sprit hingegen in Hessen: Sowohl Benzin (2,114 Euro) als auch Diesel (2,222 Euro) sind hier im Bundesschnitt am teuersten. Danach folgt Nordrhein-Westfalen bei beiden Kraftstoffen: Der Diesel kostet hier 2,221 Euro, der Liter Super E10 2,095 Euro.

Die Spanne zwischen dem günstigsten Liter Super E10 in Baden-Württemberg und dem teuersten in Hessen liegt bei rund 9 Cent. Beim Diesel beträgt der Unterschied zwischen Berlin und Hessen etwa 5 Cent je Liter.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise in Deutschland vergleichen. Die seit kurzem verfügbare Spritpreisampel zeigt Nutzern auf einen Blick die günstigste und die teuerste Tankstelle in der Nähe.

Für die aktuelle Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 20. Oktober 2026 (11 Uhr) dar.

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Quelle: ots