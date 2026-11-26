Autostadt in Wolfsburg (ots) –

– Eröffnung der Ausstellung „Future Mobility World“ am 2. Dezember

– Mehr als 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf zwei Ebenen

– Interaktive Exponate, Simulationen und Zukunftsszenarien zum Entdecken und Mitgestalten

– Aktuelle Forschungsprojekte und Entwicklungen aus dem Volkswagen Konzern

Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Und wie verändern neue Technologien unser Erlebnis von Mobilität? Antworten darauf gibt ab 2. Dezember die neue Ausstellung „Future Mobility World“, die auf mehr als 2.500 Quadratmetern die Mobilität von morgen anschaulich und interaktiv vermittelt. Konzipiert und gestaltet wurde die Ausstellung vom Stuttgarter Gestaltungsstudio Atelier Brückner.

Edith Gerhardt, Vorsitzende der Geschäftsführung der Autostadt: „Mit der Future Mobility World geben wir unseren Gästen spannende Einblicke in die Fragen und Entwicklungen, die die Mobilität von morgen prägen. Dabei geht es auch um Themen, die aktuell im Volkswagen Konzern erforscht werden. Unsere Exponate machen E-Mobilität, autonomes Fahren, Design und moderne Stadtentwicklung anschaulich erlebbar und laden dazu ein, selbst auszuprobieren, mitzudenken und je nach Interesse tiefer in die Themen einzutauchen.“

Der Ausstellungsbereich „New Mobility“ im zweiten Obergeschoss widmet sich sechs zentralen Themen der Mobilität von morgen. Dazu gehören E-Mobilität, Design, Digitalisierung und autonomes Fahren. Zu den Highlight-Exponaten zählt unter anderem die New Platform: Eine transparente Fahrgestellkonstruktion macht das Zusammenspiel von Batterie, Elektroantrieb, Kühlung und Energiemanagement sichtbar. Die Station V2X zeigt, wie Elektrofahrzeuge durch bidirektionales Laden zu mobilen Energiespeichern werden können. In den Materialwelten erforschen Gäste innovative Werkstoffe wie biobasiertes Leder, Bananenfasern und Zellulose aus Ananas. Das Exponat Proportionen veranschaulicht, wie Veränderungen bei Radstand, Dachlinie oder Überhang die Wirkung eines Fahrzeugdesigns beeinflussen. In der SIM. BOX erleben Gäste in einem Simulator schließlich die verschiedenen Entwicklungsstufen des autonomen Fahrens.

Der Ausstellungsbereich „New Cities & Landscapes“ im ersten Obergeschoss richtet den Blick vom Fahrzeug auf die gesamte Lebenswelt. In den drei Szenarien Beyond, Suburbia und Metropolis erfahren Gäste, wie Wohnen, Arbeiten, Energie, Natur, Gemeinschaft und Mobilität künftig zusammenspielen könnten. Beim interaktiven Exponat „my city“ gestalten die Besucher aus verschiedenen Bausteinen ihr eigenes Stadtmodell und erleben, wie einzelne Entscheidungen die gemeinsame Umgebung verändern.

Im Filmraum „Visions of the Future“ tauchen Gäste in unterschiedliche Zukunftsbilder ein. In fantastischen Welten zeigt der Film verschiedene Mobilitätskonzepte in Aktion – illustriert und animiert. Das „Archive of the Future“ richtet schließlich den Blick auf frühere Zukunftsvisionen und zeigt, welche Ideen später Alltag wurden, neu bewertet oder verworfen wurden.

Für die räumliche Inszenierung und anschauliche Vermittlung der Inhalte zeichnet Atelier Brückner verantwortlich. Atelier Brückner zählt zu den international führenden Gestaltungsstudios für Ausstellungen, Brand Spaces und narrative Architektur. Das interdisziplinäre Team verbindet Architektur, Design und Storytelling. Zu den bekannten Projekten zählen das Grand Egyptian Museum in Gizeh, das Museum of the Future in Dubai und das Shenzhen Natural History Museum in China.

Alle Informationen unter: www.autostadt.de/futuremobilityworld

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Anja Kreß

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Quelle: ots