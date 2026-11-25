München (ots) –

Anfang Dezember färben sich die Blüten der Flammenbäume auf La Réunion leuchtend rot. Für die Inselbewohner markiert dieses Naturschauspiel den festlichen Beginn der Weihnachtszeit. Statt Schnee und Kälte erwarten Einheimische und Besucher sommerliche Temperaturen sowie tropische Twists weihnachtlicher Traditionen wie Litschis statt Lebkuchen und kreolisches Strandpicknick statt Gänsebraten.

Die Weihnachtsfarbe Rot zieht sich dabei durch die gesamte reunionesische Weihnachtszeit. Sie zeigt sich nicht nur in der Blütenpracht des Flammenbaums, sondern auch beim Essen. Auf den Tischen leuchten die roten Fruchtschalen frischer Litschis und Mangos, die passend zu den Feiertagen Saison haben und als typische Weihnachts-Desserts auf Réunion sind. Auch kreolische Spezialitäten wie ein Süßkartoffel-Schokoladen-Mousse sind typische Nachspeisen am Weihnachtsabend.

Eine zentrale Rolle in den Weihnachtsfeierlichkeiten spielt zudem das traditionelle kreolische Picknick. Familien und Freunde versammeln sich an den Feiertagen an den Stränden und kochen in großen Töpfen über dem Holzfeuer Spezialitäten wie Cari und Rougail. Ein typisch weihnachtlicher Aperitif ist Punsch, verfeinert mit lokalen Erzeugnissen wie Rohrzucker, tropischen Früchten und der berühmten Bourbon-Vanille.

Am 24. Dezember um Mitternacht erhellen traditionsgemäß Feuerwerke den Himmel über dem indischen Ozean. Auch klassische Bräuche erhalten auf Réunion einen tropischen Touch. Der reunionesische Weihnachtsbaum besteht oft aus den Ästen lokaler Nadelbäume, etwa eine Kasuarine, einer Sicheltanne, oder einer Araukarie. Sterne, Girlanden und andere Dekorationen schmücken diesen „péi“-Weihnachtsbaum.

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Quelle: ots