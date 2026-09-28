Warum die luxuriöseste Flotte der Welt nicht einfach so buchbar ist: Shahab Kamali von Signature Kollection Travel über den Kreis der Preferred Partner von Regent Seven Seas Cruises

München (ots) –

Der Münchner Luxusreiseveranstalter gehört zum limitierten Kreis der Preferred Partner der Reederei in Deutschland und übernimmt für seine Gäste alles, was vor, während und nach der Kreuzfahrt zu regeln ist.

Signature Kollection Travel ist seit Anfang des Jahres Preferred Partner von Regent Seven Seas Cruises in Deutschland. Die Zusammenarbeit verbindet zwei Unternehmen, die sich an anspruchsvolle Reisende mit höchsten Erwartungen an Individualität, Service und Qualität richten. Regent Seven Seas Cruises setzt im deutschen Markt bewusst auf ein ausgewähltes Netzwerk spezialisierter Luxusreiseberater.

„Die Zusammenarbeit mit Regent ist für uns weit mehr als eine klassische Vertriebspartnerschaft“, sagt Shahab Kamali, Gründer und CEO von Signature Kollection Travel. „Unsere Kunden erwarten nicht einfach eine Kreuzfahrt, sondern eine außergewöhnliche Reise, die von Anfang bis Ende zu ihren persönlichen Vorstellungen passt. Genau hier liegt unsere Stärke: Wir verbinden die Möglichkeiten von Regent mit individuell geplanten Reiseerlebnissen an Land und schaffen daraus ein Gesamterlebnis aus einer Hand.“

Die Auswahl als Preferred Partner unterstreicht dabei die Expertise von Signature Kollection Travel im internationalen Luxusreisemarkt und die Spezialisierung auf maßgeschneiderte Reisen für anspruchsvolle Privatkunden.

Was der Partnerstatus für Gäste konkret bedeutet

Für Reisende hat der Status den Vorteil, dass Signature Kollection Travel einen direkten Draht zu Regent Seven Seas Cruises hat. Von Angebote und Sonderrouten erfahren sie als Erstes – oft zu einem Zeitpunkt, an dem sie öffentlich noch nicht ausgeschrieben sind. „Wir erfahren Details, die anderen verborgen bleiben, und wir erreichen bei Rückfragen jemanden, der die Reise tatsächlich kennt“, erläutert Kamali. „Das klingt unspektakulär, entscheidet aber darüber, ob eine Suite auf einer gefragten Route noch verfügbar ist oder nicht.“

Hinzu kommt eine Absicherung nach der Buchung: Sollte Regent für eine bereits gebuchte Reise nachträglich ein günstigeres Angebot veröffentlichen, gibt Signature Kollection Travel den besseren Preis an seine Gäste weiter. Und die Reise wird von Anfang an von einer Person geplant, die auch nach der Buchungsbestätigung erreichbar bleibt.

„Eine Reise in diesem Segment endet nicht mit der Bestätigung“, so Kamali weiter. „Restaurantreservierungen, die Anmeldung, die Entscheidung zwischen zwei Routen, die Ausflüge vor Ort – das sind die Punkte, an denen Gäste sonst allein sitzen. Bei uns müssen Wünsche bloß geäußert werden, und wir kümmern uns darum.“

All-Suite-Flotte und inkludierte Landausflüge seit fast 35 Jahren

Regent Seven Seas Cruises fährt seit fast 35 Jahren im Ultra-Luxussegment und arbeitet durchgängig All-Inclusive. Die Flotte ist dabei bewusst überschaubar geblieben und bietet Platz für etwa 745 Gäste pro Schiff. Alle Suiten haben eine eigene Veranda, alle Restaurants sind im Reisepreis enthalten. „Wie sehr sich dieses Konzept im Alltag an Bord bemerkbar macht, zeigt sich vor allem im Ablauf“, beschreibt Kamali. „Kurze Wege, kein Aufpreis beim Abendessen und die Möglichkeit, Häfen anzulaufen, die für größere Schiffe nicht in Frage kommen. Das sind Unterschiede, die man erst nach ein paar Tagen an Bord bemerkt – und dann nicht mehr missen möchte.“

Seven Seas Prestige: erstes Schiff einer neuen Klasse ab Dezember 2026

Im Dezember 2026 stellt Regent Seven Seas Cruises die Seven Seas Prestige in Dienst, das erste Schiff der neuen Prestige-Klasse. Die Größenordnung der Flotte wächst damit nur moderat: Das Schiff nimmt 822 Gäste auf, betreut von rund 630 Crewmitgliedern. An Bord stehen elf gastronomische Konzepte zur Wahl, darunter sieben Spezialitätenrestaurants, für die keine Reservierungsgebühr anfällt, dazu eine Kochschule mit angeleiteten Kursen.

Für die Beratung ist ein neues Schiff allerdings nicht automatisch die Antwort auf jede Frage. „Die Frage ist nicht, welches Schiff das Neueste ist, sondern welche Route zu welchem Reisezeitpunkt passt und wie viele Seetage jemand tatsächlich möchte“, betont Kamali. „Eine Reise durch die Südsee stellt andere Anforderungen als zehn Tage im Mittelmeer. Das klären wir vorher, nicht an Bord.“

Ähnlich verhält es sich mit der Wahl der Suitenkategorie. „Wer drei Wochen an Bord ist, merkt schnell, dass die Quadratmeterzahl nicht alles über eine Suite sagt“, ergänzt Kamali. „Auf welcher Seite des Schiffs liegt sie, sehe ich von dort den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang, wie weit ist es zum Treppenaufgang: Das sind Fragen, die für jeden Gast anders ausfallen – und die man vorher stellen sollte, nicht nach dem Ablegen.“

Double Upgrade: zwei Kategorien höher in der Europa-Saison 2027

Für die Europa-Saison 2027 gilt derzeit das Double Upgrade Special. Es umfasst insgesamt 41 Reisen und kombiniert ein garantiertes Upgrade um zwei Kategorien mit einer reduzierten Anzahlung. Auf der Seven Seas Prestige reicht das Upgrade bis maximal zur Concierge Suite der Kategorie D. Gebucht werden kann bis zum 31. Oktober 2026.

Welche Ausgangskategorie sich dabei am Ende lohnt, hängt von der Route und den Vorstellungen der Gäste ab. „Wer vor dem Laptop sitzt, sieht zehn Kategorien mit ähnlichen Namen und Quadratmeterangaben. Worin sich die Suiten tatsächlich unterscheiden, geht daraus kaum hervor“, erklärt Kamali. „Deshalb schauen wir uns die Optionen gemeinsam mit unseren Gästen an, Kategorie für Kategorie, und ordnen ein, was der Unterschied im Alltag an Bord tatsächlich bedeutet.“

Was Signature Kollection Travel vor der Abreise übernimmt

Die Betreuung beginnt bei der Auswahl von Schiff, Route und Suitenkategorie und endet bewusst nicht schon bei der Buchungsbestätigung. Signature Kollection Travel übernimmt die Anmeldung und die erforderlichen Angaben vor Reisebeginn, reserviert die Spezialitätenrestaurants an Bord und stimmt die Landausflüge auf die Interessen der Gäste ab. Anreise, Vorübernachtung, Transfers und Verlängerungen am Ziel- oder Ausgangshafen werden in dieselbe Planung eingebunden. Die Kreuzfahrt wird so zu einem Abschnitt einer Gesamtreise, die sich nach den Vorstellungen der Gäste richtet.

„Wir planen Hotelaufenthalte, Rundreisen und Lodges in aller Welt, und unser Netzwerk endet nicht am Hafen“, betont Kamali. „Ein Vor- oder Nachprogramm gestalten wir unabhängig von der Reederei. Wer nach einer Mittelmeerroute noch zehn Tage in Griechenland anhängen möchte, bekommt dieselbe Planung wie für die Kreuzfahrt selbst.“

Gerade bei Restaurants entscheidet häufig der Zeitpunkt, erklärt der Gründer von Signature Kollection Travel. „Die Platzzahl in den Spezialitätenrestaurants ist begrenzt, und die Reservierungen öffnen zu einem festen Termin vor der Abreise. Wer diesen Termin verpasst, bekommt eben nicht den Tisch am Abend in seinem Wunschrestaurant. Wir sind dafür da, genau solche Angelegenheiten für unsere Gäste zu erledigen.“

Der Anspruch dahinter lässt sich für den Gründer in einem Satz zusammenfassen: „Unsere Gäste sollen sich einfach nur zurücklehnen und sich auf ihre Reise freuen.“

Signature Kollection Travel wurde 2025 in München gegründet und plant individuell kuratierte Luxusreisen für eine bewusst begrenzte Zahl an Gästen. Kreuzfahrten im Ultra-Luxussegment ergänzen dabei Hotel-, Villen- und Expeditionsreisen, die sich zu längeren Routen verbinden lassen.

Weitere Informationen zu Kreuzfahrten mit Regent Seven Seas Cruises über Signature Kollection Travel finden Sie hier (https://www.signaturekollection.travel/kreuzfahrt/?utm_source=presse&utm_medium=sueddeutsche&utm_campaign=regent-seven-seas).

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Quelle: ots