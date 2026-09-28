Belize auf Platz zwei der besten Bergdestinationen Zentralamerikas

München (ots) –

Belize, weltweit bekannt für das zweitgrößte Barriere-Riff, sorgt nun mit seinen imposanten Berglandschaften für Aufsehen. Die Plattform Tripscout wählte das Land auf den zweiten Platz der besten Bergreiseziele Zentralamerikas – basierend auf der Analyse von über 1.100 Bergregionen weltweit. Auch Skyscanner sieht Bergreisen als einen der wichtigsten Reisetrends für 2026. Das Landesinnere von Belize bietet Outdoor-Enthusiasten eine faszinierende Vielfalt: von Regen- und Kiefernwäldern bis hin zu tosenden Wasserfällen und uralten Maya-Stätten.

Die Maya Mountains erstrecken sich über 115 Kilometer durchs Land. Ein weitreichendes Netz aus Nationalparks bietet Trekkingtouren für jedes Niveau. Im Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary – dem weltweit ersten Jaguar-Schutzgebiet – ragt der 1.120 Meter hohe Victoria Peak auf. Die anspruchsvolle 27-Kilometer-Route erfordert Fitness und ist nur von März bis Mai mit lizenziertem Guide machbar. Als kürzere Alternative führt der Ben’s Bluff Trail durch dichten Dschungel zu erfrischenden Naturbecken.

Einen starken landschaftlichen Kontrast erleben Wanderer im Hochland des Mountain Pine Ridge Forest Reserve. Auf dem Granitplateau wachsen Kiefern statt Palmen. Reisende kühlen sich hier in den Rio On Pools ab oder bestaunen die Thousand Foot Falls, Zentralamerikas höchsten Wasserfall. Im Mayflower Bocawina Nationalpark wiederum lockt der anspruchsvolle Antelope Falls Trail. Wer den Aufstieg meistert, wird mit einem Panoramablick bis zum Karibischen Meer oder einem Adrenalinkick beim Abseilen an der steilen Felswand belohnt.

Die Wanderwege Belizes sind zugleich eine Reise in die Geschichte: Sie führen durch das Herzland der Maya, vorbei an imposanten Tempeln und mystischen Höhlen. Zudem sind die Berghänge ein essenzielles Artenschutzgebiet. Hier leben Jaguare, Pumas, Tapire und über 500 Vogelarten wie der bunte Fischertukan.

Durch die kurzen Distanzen im Land lässt sich ganz abseits der ausgetretenen Pfade eine morgendliche Bergtour auf den Spuren der Maya mit einem Bad im Karibischen Meer am Nachmittag kombinieren.

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Quelle: ots