Karl Peter Bruch wird als Präsident der Jugendherbergen wieder gewählt / Hauptversammlung in der Mosel-Jugendherberge / Traben-Trarbach am 26.09.2026

Mainz (ots) –

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind weiter auf stabilem Kurs und erwarten im Jahr 2026 mehr als 980.000 Übernachtungen.

„Das unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung und Attraktivität der Jugendherbergen“, sagte der wiedergewählte Präsident der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Karl Peter Bruch, auf der Hauptversammlung in Traben-Trarbach.

Die Jugendherbergen werden kontinuierlich weiter modernisiert, so Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen. Dafür stehen die vollständig neugestaltete Mosel-Jugendherberge Traben-Trarbach und ebenfalls die komplett neugestaltete Edelsteinland-Jugendherberge Idar-Oberstein.

Mit ihrem Angebot und dem modernen Konzept sind die Jugendherbergen perfekt auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet. Allein in der Jugendherberge Traben-Trarbach werden im Jahr 2026 über 27.000 Übernachtungen erwartet.

Um die notwendige Modernisierung der Jugendherbergen weiter aufrechtzuerhalten und an allen Standorten die Zukunft zu sichern, ist jedoch mehr Unterstützung des Landes durch Investitionen notwendig, so Herr Geditz.

Der Erfolg der Jugendherbergen basiert auf einem starken Fundament: Über 224.000 Mitglieder tragen den Verband, und fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich als Gastgeberinnen und Gastgeber in den 40 Häusern mit insgesamt 5.493 Betten.

In der Hauptversammlung wurde auch der Verwaltungsrat neu gewählt. Neben der Wiederwahl des Präsidenten, Staatsminister a. D. Karl Peter Bruch, Nastätten, wurden auch seine Stellvertreter Martin Bartels, Zweibrücken, sowie Bürgermeister Daniel Kiefer, Mettlach, in ihren Ämtern bestätigt.

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