Karl-Heinz Hirth ist neuer Präsident des ACV

Köln (ots) –

Das neu gewählte ACV Präsidium bestimmt den bisherigen Vizepräsidenten zum Nachfolger von Rolf Möller. Olaf Wendler wird neuer Vizepräsident. Drei Mitglieder kommen neu in das Gremium.

Karl-Heinz Hirth übernimmt die Präsidentschaft des ACV Automobil-Club Verkehr. Nach der Präsidiumswahl auf der Hauptversammlung in Köln am 25.September 2026 bestimmte das neu zusammengesetzte Gremium den bisherigen Vizepräsidenten zu seinem Vorsitzenden. Hirth folgt auf Rolf Möller, der den ACV seit 2016 als Präsident geführt hat und satzungsgemäß aus Altersgründen aus dem Amt ausscheidet. Neuer Vizepräsident ist Olaf Wendler.

Hirth ist erster Vorsitzender der ACV Landesgruppe Süd und gehört dem Präsidium seit 2012 an. Seit 2016 war er Vizepräsident und begleitete in dieser Funktion insbesondere den ACV Sport. Wendler, erster Vorsitzender der Landesgruppe Südost, ist seit 2022 Mitglied des Präsidiums.

Mitgliederinteressen im Mittelpunkt

„Der ACV hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Das zeigt sich auch in unserer deutlich gestiegenen Mitgliederzahl. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit der Geschäftsführung konsequent fortsetzen. Mobilität verändert sich, aber unser Auftrag bleibt klar: Wir müssen nah an den Bedürfnissen unserer Mitglieder sein, ihnen im Alltag zuverlässig zur Seite stehen und ihre Interessen mit einer starken Stimme vertreten. Daran möchte ich meine Präsidentschaft ausrichten“, sagt Hirth.

Personell verbindet das neue Präsidium Kontinuität mit neuen Impulsen. Clemens Preussner, zweiter Vorsitzender der Landesgruppe West, gehört dem Präsidium weiterhin an. Neu gewählt wurden durch 82 Delegierte der ACV Landesgruppen Dr. Anja Gemeinhardt, erste Vorsitzende des Ortsclubs Leipzig in der Landesgruppe Südost, Michael Prenzel, Sportleiter der Landesgruppe West, sowie Christian Kahl, Geschäftsführer der Landesgruppe Nordost.

Die DEVK Versicherungen sind weiterhin mit Alexander Erpenbach (DEVK-Hauptabteilungsleiter Sach/HUK-Betrieb), Alexander Stabenow (DEVK-Hauptabteilungsleiter Rechnungswesen) und Sebastian Baumgart (DEVK-Hauptabteilungsleiter Vertrieb) im Präsidium vertreten. Insgesamt gehören dem Gremium neun Mitglieder an.

Dank an die ausgeschiedenen Präsidiumsmitglieder

Neben Rolf Möller schieden Thomas Blesing und Annkatrin Brügge aus dem Präsidium aus. ACV Präsident Hirth dankt allen drei für ihr langjähriges Engagement und würdigt insbesondere die Arbeit seines Amtsvorgängers.

„Rolf Möller hat den ACV zehn Jahre als Präsident geprägt und wichtige Entwicklungen entscheidend mitgestaltet. Der Club ist in dieser Zeit gewachsen, hat sein Angebot weiterentwickelt und mit der neuen Hauptgeschäftsstelle auch sichtbar die Weichen für die Zukunft gestellt. Für seinen großen persönlichen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit gebührt ihm unser besonderer Dank“, sagt Hirth.

Über den ACV

Der ACV Automobil-Club Verkehr wurde 1962 von den DEVK Versicherungen gegründet und ist mit über 550.000 Mitgliedern Deutschlands drittgrößter Automobilclub. Der eingetragene Verein mit Sitz in Köln gliedert sich bundesweit in sieben Landesgruppen und 71 Ortsclubs. Das ehrenamtliche Präsidium verantwortet die strategische Führung und Ausrichtung des Clubs und bestellt die hauptamtliche Geschäftsleitung.

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