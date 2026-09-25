Golf & Seen: 8 Plätze – 8 Gründe für den Golfherbst

Mondsee (ots) –

In der einzigartigen Golfregion „Golf & Seen“ wird der Herbst zum perfekten Mix aus Abschlag, Genuss, Bewegung und Erholung. Acht Golfplätze liegen hier inmitten vom Salzkammergut und des Salzburger Seenlandes und liefern zugleich acht gute Gründe für eine Herbstreise.

1. Weil Golf im Herbst einfach anders ist:

Der Herbst bringt eine besondere Ruhe auf den Golfplatz. Wer jetzt abschlägt, erlebt Golf konzentrierter und entspannter und manchmal auch herausfordernder: Der Wind wird zum Mitspieler, die feuchteren Fairways verändern das Spiel und plötzlich zählt nicht nur die Weite, sondern auch das Gefühl für den Platz.

2. Weil Golfurlaub hier kurze Wege kennt:

Acht Plätze, fünf Seen und 18 Golfhotels liegen in einer Region, die sich unkompliziert entdecken lässt. Statt stundenlang von einem Platz zum nächsten zu fahren, bleibt mehr Zeit für das, worum es eigentlich geht: Golf spielen.

3. Weil acht Plätze Abwechslung beim Abschlag bieten:

– Golfclub am Attersee: 18 Loch

– Golfclub Am Mondsee: 18 Loch Meisterschaftsplatz

– Golfclub Drachenwand: 9 Loch

– Golfclub Gut Altentann: 18 Loch

– Golfclub Regau Attersee Traunsee: 18 Loch Championship-Course

– Golfclub Salzburg: 18 Loch Championcourse

– Golfclub Salzkammergut Bad Ischl: 18 Loch

– Golfclub Waldhof: 9 Loch

4. Weil der Herbst den Seen und den Plätzen eine ganz eigene Bühne gibt:

Attersee, Mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee und Traunsee zeigen sich im Herbst von einer besonders stimmungsvollen Seite. Nebel über dem Wasser, klare Bergsilhouetten und bunt gefärbte Wälder machen aus jeder Fahrt zum nächsten Abschlag bereits einen Teil des Urlaubserlebnisses.

5. Weil nach 18 Loch noch lange nicht Schluss ist:

Golf & Seen ist keine Destination, in der der Urlaub am 18. Green endet. Nach der Golfrunde noch eine Runde am See spazieren, wandern, radfahren, durch einen Ort bummeln oder einfach die Beine hochlegen – genau diese Mischung macht den Herbsturlaub so abwechslungsreich.

6. Weil Golf & Seen auch eine Genussregion ist:

Nach der Runde darf es gerne etwas mehr sein als ein schneller Snack. Gemütliche Wirtshäuser, feine Restaurants und die Küchen der Golfhotels servieren herbstliche Spezialitäten mit Produkten aus der Region. So wird der Golfurlaub ganz automatisch zu einer kulinarischen Reise.

7. Weil Wellness nach einer Golfrunde nicht nur den Körper entspannt:

18 Loch in den Beinen? Dann ist ein Sprung in den Pool, ein Saunagang oder eine Massage genau das Richtige. Die 18 Golfhotels in der Region verbinden sportliche Aktivität mit Wellness und Erholung und machen damit aus dem Golfspiel einen Urlaub, bei dem auch die Regeneration ihren Platz bekommt.

8. Weil man am Ende wiederkommen wird:

Denn selbst wer sich für einen längeren Golfurlaub Zeit nimmt, wird kaum alle acht Plätze spielen können. Dazu bieten die 18 Golfhotels ganz unterschiedliche Möglichkeiten für den nächsten Aufenthalt. Golf & Seen hat damit alles, was eine gute Golfreise braucht: genügend Auswahl für den ersten Besuch und noch viele gute Gründe für den nächsten.

Weitere Informationen, Angebote sowie die kostenlose Golf & Seen Broschüre finden Sie unter: www.golfundseen.at

Pressekontakt:

Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH

Salzburgerstraße 108

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Mail: [email protected]

Web: www.golfundseen.at