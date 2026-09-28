Neue Ausgabe der ACV PROFIL: Gut geplant in die Campingsaison 2027

Köln (ots) –

In der Ausgabe 4/2026 seines Mitgliedermagazins widmet sich der ACV der Campingsaison 2027, nimmt neue Fahrzeugmodelle unter die Lupe und geht auf Entdeckungstour durch Großbritannien.

Sechs bis zwölf Monate im Voraus buchen oder einfach losfahren? Das hängt von Reisezeit, Ziel und gewünschtem Komfort ab. Welche Campingplätze besser früh gesichert werden sollten, wo auch kurzfristig noch etwas möglich ist und worauf es beim Kauf von Wohnwagen, Campervan oder Reisemobil ankommt, zeigt der ACV Automobil-Club Verkehr in der aktuellen Titelgeschichte „Spontan mit Plan“. Sie liefert eine praktische Gebrauchsanweisung für die Campingsaison 2027.

Weitere Highlights der neuen Ausgabe:

Mobil: Mercedes-Benz elektrifiziert die C-Klasse. Außerdem im Test: Toyota RAV4, BYD Dolphin und Porsche Cayenne Turbo Electric Coupé. In der Digitalausgabe nimmt Autotester Marc Pelzer den BMW iX3 und den Peugeot 308 Diesel im Video mit Fokus auf die Alltagstauglichkeit unter die Lupe.

Reise: Wildromantische Natur, dramatische Küsten, pittoreske Dörfer und ein Hauch Royalty: In der Fortsetzung seiner Länderporträt-Serie begibt sich der ACV auf eine Tour durch Großbritannien und zeigt, wie sich das Land mit Linksverkehr und schmalen Landstraßen am besten bereisen lässt.

Ratgeber: Entrümpeln und pflegen: Nach einer langen Urlaubsfahrt bleiben häufig Gepäck, Sand, Essensreste und hartnäckiger Schmutz im Auto zurück. Der ACV erklärt die wichtigsten Schritte, damit das Fahrzeug nach der Reise wieder sauber und fit für den Alltag wird.

Wissen: Vom schwebenden Tacho bis zum Augmented-Reality-Pfeil: Head-up-Displays sollen wichtige Informationen ins direkte Sichtfeld rücken und so den Blick auf der Straße halten. Die Systeme werden größer und informativer, bringen aber auch neue Herausforderungen mit sich.

Menschen: Marcel Müller hilft ACV Mitgliedern aus brenzligen Situationen. Wie der Alltag eines Pannenhelfers aussieht, was ihn an seinem Beruf besonders reizt und warum für ihn kein Einsatz wie der andere ist, erzählt er im Gespräch mit der PROFIL.

ACV News: Der ACV ist neuer Premiumpartner der Frauen des 1. FC Köln.

Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: https://magazin.acv.de/2026/ausgabe-04/start

Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich – jeweils im März, Juni, September und Dezember.

Pressekontakt:

Philipp Mathey

Pressesprecher

An der Wachsfabrik 5

50996 Köln

Telefon: +49 2236 94 98 104

E-Mail: [email protected]

www.acv.de

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots