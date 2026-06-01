UniCredit greift nach der Commerzbank: Was hinter dem Milliarden-Übernahmeangebot steckt

Schwarzach (ots) –

Mit ihrem Übernahmeangebot für die Commerzbank hat die italienische Großbank UniCredit einen der größten Bankdeals Europas angestoßen. Ziel ist es, den Einfluss auf das deutsche Institut deutlich auszubauen und langfristig eine stärkere Position im europäischen Bankenmarkt zu sichern. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie strategisch große Übernahmen heute vorbereitet werden – mit Beteiligungen, öffentlichen Signalen und gezielten Angeboten.

Große Übernahmen beginnen selten mit einem vollständigen Kauf – sie werden Schritt für Schritt vorbereitet. Hier erfahren Sie, welche strategischen Muster hinter solchen Milliarden-Übernahmen stehen, warum Timing und Machtposition entscheidend sind und was der Fall UniCredit/Commerzbank über moderne Übernahmestrategien verrät.

Ein Angebot unter Marktwert als strategisches Signal

Das Angebot von UniCredit gilt als ungewöhnlich. Die Aktionäre der Commerzbank sollen ihre Anteile mit einem Abschlag von fast neun Prozent gegenüber dem aktuellen Marktwert tauschen. Solche Angebote dienen häufig weniger dazu, sofort breite Zustimmung zu gewinnen, sondern eher dazu, strategischen Druck aufzubauen.

Zugleich versucht UniCredit, die wichtige 30-Prozent-Schwelle zu umgehen. Wird diese überschritten, wäre ein gesetzlich vorgeschriebenes Pflichtangebot an alle Aktionäre notwendig – und das dürfte deutlich teurer werden. Das Vorgehen zeigt: Hier geht es nicht nur um einen klassischen Unternehmenskauf, sondern um Einfluss und Positionierung.

Der eigentliche Preis ist politisch

Eine zentrale Rolle spielt die Politik. Der Bund unterstützt die Eigenständigkeitsstrategie der Commerzbank ausdrücklich. Entsprechend stößt eine mögliche feindliche Übernahme einer systemrelevanten deutschen Bank auf erheblichen politischen Widerstand.

UniCredit-Chef Andrea Orcel dürfte das einkalkulieren. Deshalb läuft die Strategie vor allem über die Kapitalmärkte und weniger über direkte Verhandlungen. Der entscheidende Preis dieses Deals wird nicht allein an der Börse bestimmt, sondern auch politisch beeinflusst.

Druck ersetzt keine Überzeugung

Erfolgreiche Übernahmen entstehen meist durch Vertrauen, nicht durch Druck. Die Commerzbank erklärte nach mehreren Gesprächsrunden, keine ausreichenden zusätzlichen Wertschöpfungspotenziale für ihre Aktionäre zu erkennen. Gemeint sind wirtschaftliche Vorteile, die durch eine Übernahme entstehen sollen.

Genau an diesem Punkt scheitern auch viele Unternehmenskäufe im Mittelstand: Käufer konzentrieren sich auf ihre eigene Strategie, überzeugen aber die Gegenseite nicht ausreichend. Der Fall zeigt, dass dieselben Mechanismen auch bei milliardenschweren Deals gelten.

Die Commerzbank liefert selbst starke Zahlen

Für UniCredit kommt erschwerend hinzu, dass die Commerzbank zuletzt selbst überzeugende Ergebnisse präsentierte. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte sie den Provisionsüberschuss um sieben Prozent und erzielte eine zweistellige Eigenkapitalrendite.

Mit dem Quartalsupdate und der Strategie bis 2030 setzte die Bank zudem ein klares Signal an Investoren: Eigenständiges Wachstum bleibt möglich. Dadurch verliert das Tauschangebot für viele Aktionäre zusätzlich an Attraktivität.

Synergieversprechen mit Risiken

UniCredit verweist auf mögliche Vorteile einer engeren Zusammenarbeit. Bis zu 800 Millionen Euro Mehrwert vor Steuern könnten entstehen, bei einer vollständigen Fusion mit der HypoVereinsbank sogar bis zu zwei Milliarden Euro zusätzlicher Gewinn bis 2030.

Doch genau hier sehen Kritiker Risiken. Die Rechnung setzt voraus, dass das Geschäftsmodell der Commerzbank stabil bleibt, obwohl gleichzeitig rund 7.000 Vollzeitstellen in Deutschland wegfallen könnten und zwei Banken mit teils ähnlichen Strukturen zusammengeführt werden müssten.

Hinzu kommt: Die Commerzbank verfügt über internationale operative Strukturen in Asien, Amerika und weiteren Märkten, die sich nicht ohne Weiteres ersetzen lassen. Gerade im Mittelstand gilt die Bank vielen Unternehmen als wichtiger unabhängiger Finanzierungspartner.

Die gleichen Fehler wie im Mittelstand

Der Fall erinnert an typische Probleme bei Unternehmenskäufen im Mittelstand. Wer zu wenig bietet, den Verkäufer nicht überzeugt oder zu stark auf Einsparungen setzt, riskiert Widerstand statt Zustimmung.

Auch deshalb gilt der Fall UniCredit/Commerzbank als Lehrstück moderner Übernahmestrategien. Denn unabhängig von der Größe des Deals bleiben die Grundprinzipien gleich: Ein tragfähiges Konzept, ein überzeugendes Angebot und Respekt vor dem bestehenden Geschäftsmodell entscheiden oft über Erfolg oder Scheitern.

Der Zeitplan zeigt: Der Konflikt dauert an

Die offizielle Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 16. Juni 2026 und kann möglicherweise bis zum 3. Juli verlängert werden. Mit einem endgültigen Ergebnis – inklusive regulatorischer Genehmigungen – rechnet UniCredit erst im Jahr 2027.

Damit bleibt der Fall eines der spannendsten Übernahmeringen im europäischen Bankensektor. Klar ist schon jetzt: Auch Milliardenangebote ersetzen nicht, was jede erfolgreiche Übernahme am Ende braucht – Überzeugungskraft, Vertrauen und ein realistisches Verständnis des Geschäftsmodells.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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