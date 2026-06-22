1,9 Billionen Euro auf der Ersatzbank! Deutsche verschenken bis zu 38,5 Milliarden Euro Zinsen im Jahr

Berlin (ots) –

Während beim aktuellen Fußball-Großereignis die Stärksten auf dem Platz stehen müssen, um zu gewinnen, treten die Deutschen bei ihren Finanzen oft freiwillig geschwächt an. Aktuell liegen rund 1,9 Billionen Euro als Sichteinlagen (Girokonten und Tagesgelder) bei deutschen Banken. Im Durchschnitt sind sie mit nur 0,48 Prozent pro Jahr verzinst. Dabei wäre deutlich mehr möglich.

Die finanzielle Aufstellung auf einen Blick:

– Auf der Ersatzbank: Rund 1,9 Billionen Euro Sichteinlagen (Girokonten und Tagesgelder) werden aktuell mit durchschnittlich nur 0,48 Prozent pro Jahr verzinst.

– Die Einwechslung: Wer sein Geld bewusst ins Spiel bringt, kann schon mit einem attraktiven Tagesgeld gut 2,5 Prozent Zinsen im Jahr erzielen. Bei einem einjährigen Festgeld sind sogar etwa 3 Prozent möglich.

– Das Rendite-Ergebnis: Bei 10.000 Euro Anlage bringt ein volles Jahr auf dem Spielfeld damit bis zu 250 Euro Zinsen – auf der Ersatzbank (durchschnittliche Sichteinlage) wären es magere 48 Euro.

– Finale oder Vorrunde: Hochgerechnet auf die gesamten 1,9 Billionen Euro wird das Ausmaß deutlich: Im gut verzinsten Tagesgeld würden diese jährlich knapp 47,5 Milliarden Euro Zinsen abwerfen – aktuell sind es nur rund 9 Milliarden Euro. Den Deutschen entgehen so jedes Jahr fast 38 Milliarden Euro.

„Beim Sport führt man die bestmögliche Aufstellung aufs Feld. Beim Geld spielen viele Deutsche nur mit der zweiten Mannschaft. Wer sein Geld unverzinst oder schlecht verzinst auf Tagesgeld und Girokonto liegen lässt, holt nicht das Beste heraus. Das ist, als würde man die besten Spieler auf der Ersatzbank lassen, erklärt Katharina Lüth, Vorständin und Finanzexpertin bei Raisin. „Das Girokonto sollte nur zur Deckung der laufenden Ausgaben, wie etwa der Miete, dienen. Der Notgroschen gehört auf ein gut verzinstes Tagesgeldkonto. Für mittelfristige Ziele, zum Beispiel Immobilienkauf, ist Festgeld eine sichere Wahl. Langfristiger Vermögensaufbau gelingt historisch am besten mit breit gestreuten Investments am Kapitalmarkt, etwa über ETFs.“

Methodik

Die Volumendaten und Durchschnittszinsen für Sichteinlagen (Girokonten/Tagesgeld) stammen von der EZB, Spitzenkonditionen von kritische-anleger.de. Angebote exklusiv für Neukunden bzw. Neukundinnen oder mit Sonderbedingungen wurden exkludiert.

Über Raisin

Raisin ist die weltweit führende Plattform für Spar- und Anlageprodukte. Das 2012 gegründete Fintech verbindet Verbraucherinnen und Verbraucher mit Banken in der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA. Dadurch erhalten sie bessere Zinsen und Banken eine diversifizierte und günstige Refinanzierung. Unsere Vision ist es, einfaches Sparen und Investieren ohne Hürden anzubieten und so den globalen 160-Billionen-Euro-Markt zu erschließen. Raisin beschäftigt derzeit weltweit mehr als 800 Mitarbeitende aus über 75 Ländern. Heute verwaltet die Plattform über 80 Milliarden Euro von einer Million Anlegerinnen und Anleger. Mit ihrer Geldanlage haben diese bereits über sieben Milliarden Euro an Erträgen generiert.

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