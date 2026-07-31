Einladung zum Medientag im Rahmen der Bundeswehrmission EASTERN SHIELD am 20.08.26 in Polen

Berlin (ots) –

Am 20. August 2026 findet der erste gemeinsame polnisch-deutsche Medientag im Rahmen des kürzlich gestarteten Engagements der Bundeswehr an der polnischen Initiative „Eastern Shield“ am Ort der Baumaßnahmen in Polen statt.

Als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine, entschied Polen die Umsetzung der nationalen Initiative Eastern Shield (Ostschild) zum Ausbau von Befestigungsanlagen zum Schutz der polnischen Grenze. Nun unterstützt die Bundeswehr dieses Vorhaben auf Einladung Polens.

Das deutsche Kontingent besteht aus hochspezialisierten Pionierkräften des Deutschen Heeres sowie aus Personal des Unterstützungskommandos der Bundeswehr und Sanitätskräften.

Der Auftrag umfasst die bauliche Ertüchtigung des Grenzraums im Norden Polens. Die deutschen Pioniere arbeiten dort gemeinsam mit polnischen Kräften an dieser Aufgabe.

Mit der Initiative Eastern Shield soll im Falle eines militärischen Konflikts eine Invasion dieser Streitkräfte verzögert und somit die Reaktionsfähigkeit der polnischen Truppen und der NATO erhöht werden. Diese Maßnahmen stärken Polens nationale Resilienz, das Abschreckungspotential sowie die Einsatzbereitschaft zur Verteidigung.

Der Medientag wird an einem Grenzabschnitt stattfinden, an welchem die deutschen Soldaten aktuell arbeiten. Es wird Ihnen die Möglichkeit geboten, einen Anteil der Baumaßnahmen zu besichtigen. Darüber hinaus werden deutsche und polnische Soldaten, die gemeinsam an der Grenzbefestigung arbeiten, für Statements zur Verfügung stehen.

Um die Anreise für Medienvertretende zu erleichtern, wird der Medientag an der Deutschen Botschaft in Warschau mit einer Begrüßung und Einweisung in die Veranstaltung beginnen. Im Anschluss werden Sie im Bustransfer an den Ort der Bauarbeiten gebracht. Vor Ort durchlaufen Sie mehrere Stationen. Sie erhalten Einblick in die Baumaßnahmen und erhalten die Gelegenheit, die polnisch-deutsche Zusammenarbeit in Aktion mitzuerleben. Soldatinnen und Soldaten vor Ort werden Ihnen die Lage einordnen und Hintergründe und Einblicke in Ihre Arbeit geben. Am Ende der Veranstaltung werden Sie mit dem Bus zurück nach Warschau gebracht.

Medienvertretende sind herzlich zur Teilnahme am gemeinsamen deutsch-polnischen Medientag eingeladen.

Bitte beachten Sie folgende wichtige Informationen:

1. Ohne vorherige Akkreditierung ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich.

2. Aufgrund der Fristen zur Akkreditierung in Polen benötigt das Presseinformationszentrum des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr Ihre Rückmeldung bis spätestens Dienstag, den 04. August 2026, 12 Uhr.

3. Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.

4. Eine Anmeldung/ Akkreditierung bedeutet keine Zusage.

5. Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.

6. Die Anreise zur Deutschen Botschaft in Warschau liegt in Ihrer eigenen Verantwortlichkeit.

7. Die Fahrt von der deutschen Botschaft in Warschau zum Ort des Geschehens wird ca. fünf Stunden betragen. Lunchpakete werden Ihnen gestellt.

8. Orte und geografische Koordinaten des Durchführungsortes dürfen aufgrund der militärischen Sicherheit nicht genannt werden.

9. Vor Ort werden Live-Übertragungen aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht möglich sein.

10. Drohnenflüge sind aus Gründen der militärischen Sicherheit ebenfalls nicht möglich.

11. Es wird empfohlen private IT sowie Smartphones für die Dauer des Aufenthaltes vor Ort in den Flugmodus zu versetzen.

12. Aufgrund der zu erwartenden Wetterlage und der Gegebenheiten vor Ort wird dringend festes Schuhwerk und Regenkleidung empfohlen.

13. Aufgrund des sich direkt an das Ende der Veranstaltung anschließenden Rücktransfers nach Warschau, wird es vor Ort nicht möglich sein, Ihnen Räumlichkeiten für die weitere Bearbeitung Ihrer Beiträge zur Verfügung zu stellen.

ABLAUF

Termin: Donnerstag, 20. August 2026, 06:00 Uhr

Adresse:

Deutsche Botschaft Warschau

Jazdów 12/2, 00-467

Warszawa, Polen

Ansprechpartner und Akkreditierung:

Presse- und Informationszentrum Operatives Führungskommando der Bundeswehr

Telefon: +49 30 4981-4555

E-Mail: [email protected]

Anmeldung:

Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular unter:

https://webshare.opfuekdobw.de/index.php/s/HXbkCZGAXq57Pq5

bis Dienstag, 04. August 2026, 12:00 Uhr

Eine nachträgliche Akkreditierung ist nicht möglich.

Ablauf:

06:00 bis 06:30 Uhr Einlass der Medienvertretendenv (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)

06:30 bis 07:00 Uhr Begrüßung und kurze Einweisung in den Tag

danach Transfer zur Grenze

ca. 13:00 Uhr Ankunft vor Ort

ab 13:00 Uhr Begrüßung Einweisung in die Lage durch den Kontingentführer des deutschen Kontingents

ab 13:15 Uhr Transfer zum Bauabschnitt, Besichtigung Baumaßnahmen, Statements/ Interviews der deutschen Zugführerin sowie des polnischen Zugführers, eines Baumaschinenführers sowie des deutschen Kontingentführers, gemeinsames Mittagessen der Soldaten. Unter Vorbehalt ist aktuell auch ein gemeinsames Statement eines hochrangigen polnischen und deutschen Militärvertreters geplant.

ca. 15:00 Uhr Ende der Veranstaltung und Rücktransfer zur Deutschen Botschaft in Warschau.

ca. 20 Uhr Ankunft in Warschau

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Operatives Führungskommando der Bundeswehr

Telefon: +49 30 4981-4555

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots