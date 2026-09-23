TRAVELBOOK AWARD 2026: Nieblum auf Föhr ist Deutschlands schönstes Dorf / Ahrtal zur schönsten Weinregion Europas gewählt

Berlin (ots) –

Deutschlands größtes Online-Reisemagazin TRAVELBOOK hat am Dienstagabend, 22. September 2026, zum fünften Mal den TRAVELBOOK AWARD verliehen und die Trendreiseziele für die kommende Saison in fünf verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Der TRAVELBOOK AWARD ist Deutschlands größte Award-Verleihung in der Tourismus-Branche und kürt die besten Reiseziele und Reiseerlebnisse der Welt. Beim TRAVELBOOK AWARD 2026 entschied in erster Linie die Community über die Gewinner. Erstmals waren dabei nicht nur die Leserinnen und Leser von TRAVELBOOK, sondern auch von BILD beteiligt. Insgesamt wurden mehr als 150.000 Stimmen über alle Kategorien hinweg abgegeben.

Nieblum auf Föhr als „Schönstes Dorf Deutschlands“ ausgezeichnet

Nieblum auf der nordfriesischen Insel Föhr wurde zum „Schönsten Dorf Deutschlands“ gewählt. Reetgedeckte Kapitänshäuser, von Linden gesäumte Kopfsteinpflastergassen und die historischen „sprechenden Grabsteine“ prägen das Ortsbild. Nur wenige Gehminuten entfernt liegen zudem die breiten Sandstrände der Nordsee.

„Dieser Preis gehört den Nieblumern, all den Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir unser Dorf lieben. Wir nehmen den Preis mit großer Freude entgegen, aber auch mit großer Verantwortung. Denn wir möchten bewahren, was Nieblum besonders macht“, so der Bürgermeister von Nieblum, Boy Rethwisch.

Das Ahrtal ist die „Schönste Weinregion Europas“

Als „Schönste Weinregion Europas“ setzte sich das Ahrtal durch. Die Region verbindet steile Weinberge und die Landschaft entlang der Ahr mit einer langen Weinbautradition und ist insbesondere für ihren Spätburgunder bekannt. Neben Weinverkostungen bietet die Region zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren.

BILD-Weinexperte Michael Quandt hob in seiner Laudatio die besondere Bedeutung dieses Gewinns hervor: „Heute, fünf Jahre nach der Flut, ist das Ahrtal eindrucksvoll zurückgekehrt: Mit hervorragenden Weinen, einer einzigartigen Landschaft, gastfreundlichen Menschen – und mit einer Geschichte, die weit über Reben und Weinkeller hinausgeht.“

Das „Geheimtipp-Reiseziel in Mittel- und Südamerika“ ging an Boca Chica in Panama

Auch international zeichnete TRAVELBOOK besondere Reiseziele aus. Die Inseln von Boca Chica in Panama erhielten den Award als „Geheimtipp-Reiseziel in Mittel- und Südamerika“. Die Region im Golf von Chiriquí ist geprägt von tropischen Wäldern, einsamen Stränden und einer weitgehend unberührten Natur.

„Außergewöhnlichster Stadtstrand der Welt“ im English Bay in Vancouver

Der English Bay Beach in Vancouver setzte sich in der Kategorie „Außergewöhnlichster Stadtstrand der Welt“ durch. Der Strand verbindet urbanes Leben mit Natur und bietet Ausblicke auf den Pazifik, die North Shore Mountains und die Skyline Vancouvers.

Die „Gastfreundlichsten Bundesländer“ in der DACH-Region sind Bayern, Tirol und Graubünden

Mit ihren zahlreichen Stimmen haben die TRAVELBOOK-Leser auch über die „Gastfreundlichsten Bundesländer in Deutschland und Österreich“ sowie über den „Gastfreundlichsten Kanton der Schweiz“ entschieden. Die Gewinner sind Bayern, Tirol und Graubünden in der Südostschweiz.

Nuno Alves, Chefredakteur der BOOK Family: „Beim diesjährigen TRAVELBOOK Award haben wir in eigenen Kategorien erstmals die gastfreundlichsten Bundesländer und Kantone in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Denn auf Reisen geht es nicht nur darum, neue Orte zu sehen, sondern willkommen zu sein. Wir begegnen anderen Menschen, lernen andere Regionen und Kulturen kennen und erleben dabei oft auch, wie viel uns miteinander verbindet.“

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Quelle: ots