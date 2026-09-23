10 Jahre Hansestadt: Uelzen feiert Geschichte mit Gauklern, Umzug und Mittelalter-Spektakel

Hansestadt Uelzen (ots) –

Zum Jubiläum wird die Innenstadt zur Zeitreise: Beim Hansefest am 26. und 27. September verwandelt sich das Schnellenmarktviertel in eine mittelalterliche Erlebniswelt. Am Samstagabend feiert Uelzen zehn Jahre seit der erneuten Verleihung des Titels „Hansestadt“. Am Sonntag folgen Gottesdienst, ein großer Mittelalterumzug, verkaufsoffener Sonntag und der „2. Uelzener Einkaufsstar“.

Gaukler ziehen durch die Straßen, Handwerker zeigen historische Künste, Musik erklingt zwischen den Häusern und Ritterlager sorgen für mittelalterliches Flair: Am letzten Septemberwochenende wird das Schnellenmarktviertel in Uelzen erneut zur historischen Kulisse für das Hansefest.

Von der Heiligen-Geist-Kapelle bis zum Schnellenmarkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 26. September, von 10 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 27. September, von 9.30 bis 18 Uhr ein Wochenende mit historischem Handwerk, Musik, Gauklern, Akrobatik, Marktständen und kulinarischen Angeboten. Dazu kommen Mitmachaktionen für Kinder und Familien. Der Eintritt ist frei.

Zehn Jahre Hansestadt – gefeiert mitten im Hansefest

Für Uelzen ist das diesjährige Hansefest zugleich ein Jubiläumsfest: Vor zehn Jahren erhielt die Stadt ihren Titel „Hansestadt“ offiziell zurück. Am 18. April 2016 übergab der damalige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius die entsprechende Urkunde an Bürgermeister Jürgen Markwardt.

Seitdem ist die Hanse stärker im Stadtbild und in der Außendarstellung Uelzens präsent. Veranstaltungen wie das Hansefest, Hanseführungen und die Einbindung in das internationale Netzwerk „Die Hanse“ machen die Geschichte der Stadt erlebbar.

Beim Hansefest wird dieses Jubiläum am Samstagabend um 19 Uhr auf der Marktbühne mit dem „Hanse-Spektakel 10 Jahre ‚Hansestadt'“ gefeiert. Anschließend stehen The Trouble Notes auf der Bühne. Den Abschluss des Abends bildet ein spektakuläres Feuerspektakel mit Akrobatik und Feuerkunst.

Dabei reicht Uelzens hanseatische Geschichte weit über das Jubiläum hinaus: Der erste schriftliche Beleg für die Zugehörigkeit Uelzens zur Hanse stammt aus dem Jahr 1374. 1470 fand in Uelzen sogar ein bedeutender Hansetag statt, bei dem Vertreter von 14 Hansestädten über ein Schutzbündnis berieten.

Großer Mittelalterumzug durch die Innenstadt

Am Sonntag wird die Geschichte schließlich mobil: Um 12.30 Uhr startet an der Marktbühne der große Mittelalterumzug durch die Uelzener Innenstadt.

Historisch Gewandete, Gruppen und weitere Akteure ziehen durch die Straßen und machen das Hansefest auch außerhalb des eigentlichen Veranstaltungsbereichs sichtbar. Wer selbst in eine historische Rolle schlüpfen möchte, kann sich ebenfalls entsprechend kleiden. Für das Hansefest standen rund 100 historische Kostüme zur Ausleihe bereit.

Auf dem Festgelände geht das Programm unterdessen weiter: Zwei Bühnen bieten Musik, Gaukler, Akrobatik und Geschichten. Für Kinder gibt es unter anderem eine Gauklerschule, eine Piratenschule und eine Schatzsuche.

Sonntag beginnt mit Gottesdienst und Hansefrühstück

Der Sonntag startet bereits um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Platz hinter der Heiligen-Geist-Kapelle. Unter der Leitung von Pastor Christoph Scharff-Lipinsky von St. Petri in Uelzen stehen Gebet, Musik und die gemeinsame Besinnung im Mittelpunkt. Im Anschluss lädt die Hansestadt Uelzen zum Hansefrühstück auf dem Schnellenmarkt ein – ein gemeinsamer Start in den zweiten Festtag, bevor ab Mittag das mittelalterliche Treiben und der große Mittelalterumzug die Innenstadt erobern.

Verkaufsoffener Sonntag und der „Uelzener Einkaufsstar“

Am Sonntag von 12 bis 17 Uhr öffnen außerdem die Geschäfte der Uelzener Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. Damit verbindet sich das historische Festtreiben mit einem Einkaufsbummel durch die Innenstadt.

Ein besonderer Programmpunkt ist dabei der „Uelzener Einkaufsstar 2026“. Der Handelsverein Uelzen und das Stadtmarketing suchen erneut Shoppingbegeisterte, die sich einer besonderen Einkaufs-Challenge stellen. Entscheidend ist, ein vorgegebenes Thema mit Kreativität, Stil und einem guten Gespür für die Angebote der Uelzener Innenstadt umzusetzen. Jeder Teilnehmer erhält 250 Euro in bar und hat anschließend drei Stunden Zeit, damit in den Geschäften der Uelzener Innenstadt einzukaufen.

Die Aktion verbindet damit das Einkaufserlebnis am verkaufsoffenen Sonntag mit einem unterhaltsamen Wettbewerb mitten in der Innenstadt.

Geschichte zum Anschauen, Anfassen und Mitmachen

Das Hansefest findet 2026 bereits zum fünften Mal statt. Veranstaltet wird es vom Eigenbetrieb Kultur | Tourismus | Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen gemeinsam mit der niedersächsischen Eventagentur Panem et Circenses.

„Das Hansefest ist mehr als ein Fest! Es zeigt, wie viel spannende Geschichte in unserer Stadt steckt“, sagt Bürgermeister Jürgen Markwardt. Gerade die Mischung aus historischer Kulisse, Unterhaltung und Beteiligung mache den besonderen Charakter der Veranstaltung aus.

Das Fest soll dabei ausdrücklich keine reine Zuschauerveranstaltung sein. Ob als historisch Gewandete, Händler, Handwerker, Künstler oder einfach als Besucherinnen und Besucher: Die Menschen sind eingeladen, selbst Teil der Zeitreise zu werden.

So verbindet das Hansefest an einem Wochenende drei Facetten der Uelzener Innenstadt: die Geschichte der Hansestadt, das heutige Stadtleben und den Handel.

Hansefest Uelzen 2026 auf einen Blick

Samstag, 26. September: 10 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. September: 9.30 bis 18 Uhr

10 Jahre Hansestadt: Hanse-Spektakel am Samstag, 19 Uhr

Mittelalterumzug: Sonntag, 12.30 Uhr, Start an der Marktbühne

Verkaufsoffener Sonntag: Sonntag, 12 bis 17 Uhr

Uelzener Einkaufsstar: Sonntag im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags

Ort: Schnellenmarktviertel – von der Heiligen-Geist-Kapelle bis zum Schnellenmarkt

Eintritt: frei

Weitere Informationen und das vollständige Programm:

http://www.hansefest-uelzen.de/ (http://hansefest-uelzen.de/)

Pressekontakt:

Eigenbetrieb Kultur Tourismus Stadtmarketing

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Quelle: ots