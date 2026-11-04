Kraftstoffpreise: Rückgang bei Benzin und Diesel / Ölpreis fällt deutlich / Super E10 zeitweise unter zwei Euro je Liter

München (ots) –

Nach aktuellen ADAC Zahlen sind die Kraftstoffpreise gegenüber der Vorwoche gesunken. Ein Liter Super E10 kostet im Durchschnitt 2,041 Euro und damit 4,3 Cent weniger als in der Vorwoche. Diesel verbilligte sich um 2,9 Cent auf bundesweit durchschnittlich 2,260 Euro je Liter.

Der Ölpreis hat in den vergangenen Tagen stark nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zum gestrigen Handelsschluss rund 104 US-Dollar und damit etwa zehn US-Dollar weniger als in der Vorwoche. Der deutliche Rückgang des Ölpreises ist aus Verbrauchersicht erfreulich und sollte sich auch an den Zapfsäulen bemerkbar machen. Zwar sind die Kraftstoffpreise binnen Wochenfrist gesunken, angesichts der Entwicklung des Rohölpreises sollten weitere Preisrückgänge jedoch möglich sein. Insbesondere Diesel ist mit einem Abstand von knapp 22 Cent je Liter zu Super E10 weiterhin auf einem sehr hohen Preisniveau.

Im Tagesverlauf fällt der bundesweite Durchschnittspreis für Super E10 kurz vor der täglichen Preiserhöhung um 12 Uhr zeitweise bereits unter die Marke von zwei Euro je Liter.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

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Quelle: ots