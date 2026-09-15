Schweizer National League neu auf SPORTEUROPE.TV: Top-Eishockey live in Deutschland und Österreich

München (ots) –

SPORTEUROPE.TV sichert sich die exklusiven Medienrechte an der National League für Deutschland und Österreich – und unterstreicht damit seine Position als Anbieter des größten Eishockey-Angebots Europas.

SPORTEUROPE.TV erweitert sein Eishockey-Angebot zur Saison 2026/27 um die Schweizer National League. Die Plattform hält die exklusiven Medienrechte für Deutschland und Österreich und zeigt die Spiele der höchsten Schweizer Eishockey-Liga live auf SPORTEUROPE.TV.

Die National League zählt zu den stärksten Eishockey-Ligen weltweit und bringt zahlreiche internationale Top-Spieler sowie traditionsreiche Clubs zusammen. Die neue Saison startet am Dienstag, 15. September 2026.

Fans in Deutschland und Österreich können die Spiele auf SPORTEUROPE.TV mit deutschem Kommentar live verfolgen. Mit der National League ergänzt die Plattform ihr bestehendes Eishockey-Angebot um einen weiteren hochklassigen europäischen Wettbewerb und unterstreicht damit ihre Position als Anbieter des größten Eishockey-Angebots Europas.

Über SPORTEUROPE.TV

SPORTEUROPE.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sport, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbaut.

Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten – vom Nachwuchs- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben – verbindet SPORTEUROPE.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Dabei setzt die Plattform bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu klassischen langfristigen Abonnements und ermöglicht Sportfans so einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu den Sportereignissen, die sie wirklich sehen möchten.

Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechtehaltern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SPORTEUROPE.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien – innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans ausgerichtet.

Pressekontakt:

SPORTEUROPE.TV · Presse & Kommunikation

Helen Klos – Marketing & PR

[email protected] · www.sporteurope.tv

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Quelle: ots