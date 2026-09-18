Watzke lobt Klopps neuen Kurs: „Ich spüre, dass die Leute wieder Zuversicht haben“

Berlin (ots) –

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat sich zufrieden über den XXL-Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp geäußert. „Eine interessante Idee von ihm, jetzt in vier Spielen zwei verschiedene Teams aufzubieten – da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich find’s gut“, sagte der Präsident von Borussia Dortmund beim BIG BANG KI FESTIVAL in Berlin.

„Ich weiß, dass er sich sehr viele Gedanken macht. Ich habe mit der Verpflichtung von Jürgen ein total gutes Gefühl“, sagte Watzke und erinnerte an die verpatzte WM. „Ganz Deutschland war ja in einer kollektiven Depression, und du hast das Gefühl: Können wir jetzt gar nichts mehr? Seit Jürgen im Amt ist, spüre ich überall, dass die Leute wieder Zuversicht haben.“

Dass Klopp für die anstehenden Nations-League Spiele viele junge Spieler nominiert habe, sei nicht überraschend. „Wer den Jürgen Klopp kennt, der weiß, dass es gewisser Voraussetzungen bedarf. Die Jungs werden relativ viel laufen müssen, das wird intensiv“, sagte Watzke beim BIG BANG KI FESTIVAL. „Natürlich hilft es, wenn du sagen wir mal 21, 22, 23 bist, und du kannst noch richtig viel laufen, im Idealfall schnell.“ Scherzhaft fügte er hinzu, das sei besser, „als wenn du dich schon auf deine erste Hüftoperation vorbereitest mit Mitte 30. Insofern macht das ja jetzt Sinn“, so Watzke.

Nun, so Watzke über Klopps Kader mit 44 Spielern, sei die richtige Zeit für Experimente. „Du musst nicht im September schon an 2028 oder 2030 denken. Du hast jetzt noch Zeit, ein bisschen zu experimentieren. Wenn du es jetzt nicht machst, wann willst du es dann machen?“

Das BIG BANG KI FESTIVAL fand diese Woche Mittwoch und Donnerstag in der STATION Berlin statt – mit einem neuen Besucherrekord: 11.153 Gäste kamen zusammen, um über die Folgen der Künstlichen Intelligenz für Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft zu diskutieren.

BIG BANG KI FESTIVAL

16.-17. September 2026 | STATION Berlin

bigbangfestival.de

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