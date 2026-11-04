Vom Kolosseum zur Küste: trendtours legt neue Italien-Reise auf / Rom, Neapel & Sorrent – Städte-Klassiker neu kombiniert mit viel Kultur und Kulinarik

Eschborn (ots) –

Mit einer neuen achttägigen Reise nach Rom, Neapel und Sorrent erweitert trendtours sein Reiseangebot in Deutschland und Österreich. Die Tour führt zu drei der bekanntesten Städte-Klassiker Italiens und verbindet Weltkultur, mediterrane Küstenlandschaften und kulinarische Erlebnisse zu einem abwechslungsreichen Reiseerlebnis.

Den Auftakt bildet Rom, wo Jahrtausende Geschichte auf das pulsierende Leben einer modernen Metropole treffen. Bei einer Stadtbesichtigung besichtigen die Gäste einige der berühmtesten Wahrzeichen Europas – vom Kolosseum über das Forum Romanum bis hin zur Piazza Navona, dem Pantheon und dem Trevi-Brunnen. Anschließend führt die Reise die trendtours-Gäste in den Süden des Landes, wo sie eine andere Facette Italiens kennenlernen.

Neapel zeigt sich dabei von seiner ursprünglichen und lebendigen Seite. Während eines geführten Rundgangs durch die historische Altstadt entdecken die Reisenden unter anderem die berühmte Spaccanapoli, das historische Herz der Hafenstadt, und die traditionsreiche Via San Gregorio Armeno, die weit über Italien hinaus für ihre kunstvollen Krippenwerkstätten bekannt ist.

Mediterrane Küsten und kulinarische Entdeckungen

Den zweiten Schwerpunkt der Reise bildet die Halbinsel von Sorrent. Mediterrane Landschaften, spektakuläre Ausblicke auf das Meer und das entspannte Lebensgefühl der Region prägen die Tage an der Küste. Während einer Panoramafahrt durch das Hinterland entdecken die Gäste die ländliche Seite der Region, bevor sie bei einem Spaziergang durch Sorrent die elegante Altstadt kennenlernen.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Reisenden auf einem traditionellen Agriturismo. Dort stehen regionale Spezialitäten im Mittelpunkt: Frischer Mozzarella, die berühmten Zitronen der Region und ein Glas originaler Limoncello vermitteln einen genussvollen Einblick in die kulinarische Identität Süditaliens.

Wer die Region noch intensiver kennenlernen möchte, kann die Reise durch zwei fakultative Ausflüge ergänzen. Die weltberühmte Amalfiküste begeistert mit spektakulären Küstenstraßen, malerischen Orten wie Positano und Amalfi sowie einer Schiffsfahrt entlang der Küste bis nach Salerno. Alternativ lädt Capri mit seinen Panoramen, eleganten Gassen und der einzigartigen Mischung aus Natur und mediterranem Flair zu einem unvergesslichen Tagesausflug ein.

Die achttägige Flugreise „Rom, Neapel & Sorrent“ wird von Oktober 2026 bis April 2027 an verschiedenen Terminen sowohl in Deutschland als auch in Österreich angeboten und ist ab 849 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Rom, sieben Übernachtungen im Doppelzimmer, Frühstück und die Ausflüge laut Programm mit deutschsprachiger Reiseleitung.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder https://www.trendtours.de/reisen/rom-neapel-sorrent#uebersicht und https://www.trendtours.at/reisen/rom-neapel-sorrent#uebersicht

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Quelle: ots