Kinder verlernen durch KI das Denken? – warum die Freude am Lernen wichtiger ist als jedes Tool

Gleisdorf (ots) –

Immer mehr Schulen setzen auf künstliche Intelligenz im Unterricht. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass Kinder Aufgaben zunehmend von Chatbots erledigen lassen und dabei wichtige Denk- und Problemlösefähigkeiten verlieren. Experten warnen bereits davor, dass KI das eigenständige Lernen verdrängen könnte.

Dabei ist festzuhalten: Kinder verlernen nicht durch KI das Denken. Sie verlernen es, wenn Lernen nur noch als Pflicht erlebt wird. Wer Freude am Lernen entwickelt, nutzt KI als Werkzeug – nicht als Ersatz fürs eigene Denken. Nachfolgend wird erklärt, warum Begeisterung der wichtigste Motor für nachhaltiges Lernen ist, wie Eltern und Schulen den richtigen Umgang mit KI fördern können – und weshalb Technologie niemals die natürliche Neugier eines Kindes ersetzen sollte.

So wird künstliche Intelligenz im Unterricht eingesetzt

Künstliche Intelligenz ist im Schulalltag längst auf unterschiedliche Weise angekommen. Lehrkräfte nutzen sie, um Unterrichtsmaterialien vorzubereiten, Texte zu vereinfachen oder Ideen für den Unterricht zu sammeln. Gleichzeitig greifen auch Schülerinnen und Schüler zunehmend auf KI zurück – etwa um sich Inhalte erklären zu lassen, Zusammenfassungen zu erhalten oder Unterstützung bei Referaten zu bekommen. Diese Entwicklung zeigt, wie stark digitale Werkzeuge den Lernalltag bereits verändern.

Entscheidend ist jedoch: KI darf nicht an die Stelle des eigenen Denkens treten. Sie kann helfen, Inhalte besser zu verstehen und Zugänge zu erleichtern. Lernen entsteht aber nicht dadurch, dass eine Maschine Antworten liefert – sondern dann, wenn Kinder selbst nachdenken, ausprobieren, Fehler machen und Zusammenhänge erfassen.

Chancen und Risiken im Schulalltag

Der Einsatz von KI bietet klare Vorteile: Lernen kann individueller werden, weil sich Inhalte bei Bedarf anders erklären lassen und zusätzliche Unterstützung leichter verfügbar ist. Auch Lehrkräfte können schneller passende Aufgaben vorbereiten. Gerade Kinder, die sich mit bestimmten Themen schwertun, erhalten dadurch niedrigschwellige Hilfen.

Gleichzeitig liegen die Risiken offen zutage. Wird KI vor allem genutzt, um fertige Antworten zu bekommen, bleibt Lernen oberflächlich – dann wird nicht verstanden, sondern kopiert. Hinzu kommt, dass die Bereitschaft zur Anstrengung sinken kann, wenn alles sofort verfügbar ist. Doch Lernen braucht Geduld, Konzentration und Frustrationstoleranz. Denken entsteht selten im ersten Versuch, sondern durch Ausprobieren, Verwerfen, Neuordnen und manchmal auch Scheitern. Werden Schwierigkeiten sofort ausgelagert, gehen wichtige Lernschritte verloren. Im Schulalltag zeigt sich das daran, dass Aufgaben zwar schneller erledigt werden, die Sicherheit aber fehlt, Inhalte wirklich verstanden zu haben.

Wann KI beim Lernen wirklich hilft

Sinnvoll wird KI dann, wenn sie als Lernbegleiter dient – nicht als Ersatz für eigenes Denken. Versteht ein Kind eine Aufgabe nicht, kann KI den Zugang erleichtern: indem sie die Aufgabe einfacher erklärt, ein Beispiel gibt oder mit einer weiterführenden Frage unterstützt. In solchen Momenten fördert sie das Verstehen, ohne den Lernprozess zu übernehmen.

Problematisch ist dagegen der Einsatz, bei dem Aufgaben einfach eingegeben, Lösungen ausgegeben und anschließend abgeschrieben werden. Der entscheidende Unterschied liegt also nicht darin, ob KI genutzt wird, sondern wie. Eine hilfreiche Anwendung macht Kinder neugieriger und aktiver – sie unterstützt beim Verstehen, ohne das Nachdenken abzunehmen.

Wie Eltern verantwortungsvollen Umgang fördern können

Eltern sollten KI weder pauschal verbieten noch unkontrolliert laufen lassen. Kinder brauchen Begleitung, damit aus einem digitalen Werkzeug keine Abkürzung am Lernen vorbei wird. Hilfreich ist es, gemeinsam über die Nutzung zu sprechen: Was wurde die KI gefragt? Was wurde selbst verstanden? Was ließe sich mit eigenen Worten erklären – und wo wurde schlicht abgeschrieben? Solche Fragen lenken den Blick zurück auf den eigentlichen Lernprozess.

Eltern können damit deutlich machen, dass KI ein Werkzeug ist – nützlich wie ein Taschenrechner, ein Wörterbuch oder ein Lernheft, aber nicht dafür gedacht, das eigene Denken zu ersetzen. Vor allem aber entsteht Freude am Lernen nicht durch noch mehr Bildschirmzeit. Kinder brauchen Bewegung, echte Erfahrungen, Erfolgserlebnisse und Menschen, die sie begleiten. KI kann dabei unterstützen – doch Beziehung, Körpergefühl, Konzentration, Geduld und echte Lernmomente bleiben unersetzlich.

Über Marco Schnabl:

Marco Schnabl ist Gründer und Entwickler von body’n brain®. Er übersetzt Wissen über das Zusammenspiel von Gehirn, Körper und Nervensystem in einfache, alltagstaugliche Übungen für Kinder und Erwachsene von 35 bis 80+. Mit über 23 Jahren Praxiserfahrung zeigt er, warum Lernen, Fokus und innere Stabilität nicht nur Kopfsache sind. Sein Leitgedanke: Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt. https://kindertrainer.info/

Pressekontakt:

VITACIA GmbH

Geschäftsführer: Marco Schnabl

E-Mail: [email protected]

Website: https://kindertrainer.infoRuben Schäfer

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Vitacia GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots