Natürlich, glaubwürdig und authentisch sprechen – im eigenen Podcast, bei Präsentationen und auf der Bühne l dpa-Akademie

Hamburg (ots) –

Ob im Podcast oder Video, auf der Bühne oder bei einer Präsentation vor Kunden oder Geschäftsführung: Immer mehr Menschen sprechen als Host oder als Gast vor Publikum. Doch viele fühlen sich damit nicht wohl. Sie klingen abgehackt, lesen ab statt frei zu sprechen, oder sie ringen nach Luft. Journalistin und Podcasterin Andrea Pauly und Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin Conny Wichmann vermitteln in diesem Webinar einfache Wege, um authentischer zu klingen und die Angst vor dem öffentlichen Sprechen zu verlieren.

So feilen Sie Betonung, Stimme, Präsenz für den eigenen Auftritt

Atmung, Stimme und Sprachmelodie sind von großer Bedeutung für Verständnis, Glaubwürdigkeit und für die parasoziale Beziehung zwischen Sprechenden und Hörenden. Der Inhalt kann noch so gut und überzeugend sein: Ist ein Text holprig vorgetragen, schnappt der oder die Vortragende hörbar nach Luft, antwortet ein Interview-Gast stammelnd und mit vielen „Ääähms“ versetzt, wirkt sich das negativ auf Glaubwürdigkeit und Verständlichkeit aus.

Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin Conny Wichmann gibt in diesem Webinar Impulse, um Atmung, Stimme und Sprechen in Einklang zu bringen. Die Teilnehmenden lernen, wie sie durch Aufrichtung und Präsenz Stimme und Sprechen positiv beeinflussen.

Journalistin und Podcasterin Andrea Pauly vermittelt, wie zum Beispiel Podcast-Aufnahmen so vorbereitet werden, dass die richtige Botschaft hängenbleibt. Sie gibt Tipps, die jeden ins Mikrofon gesprochenen Text besser klingen lassen.

Das Webinar findet über MS Teams statt. Die Teilnehmenden müssen dabei Video und Mikrofon nutzen können.

Programm:

– Grundlagen: So funktionieren Atmung und Stimme

– Stimmübungen

– Aufrichtung und Präsenz

– Betonung: eine Botschaft natürlich und authentisch rüberbringen

– Tipps für eine gute Aufnahme

Dieses interaktive Webinar richtet sich an Podcast-Hosts und -Gäste, Video-Presenter, und alle, die vor Publikum und ins Mikrofon sprechen.

Unsere Expertinnen:

Conny Wichmann ist staatlich anerkannte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin mit über 20-jähriger Berufserfahrung im therapeutischen Bereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf Stimme und Atmung. Sie ist Fachkraft für Psychomotorik und Klang-Practicioner. In Workshops hilft sie Menschen dabei, durch verbesserte Körperwahrnehmung sowie durch Atem- und Stimmübungen natürlicher und müheloser zu sprechen und die eigene Stimme zu entfalten.

Andrea Pauly moderiert als Journalistin Veranstaltungen, führt Interviews vor dem Mikrofon und auf Bühnen und leitet Workshops. Sie hat mehr als 100 eigene Podcast-Episoden veröffentlicht und journalistischen Nachwuchs sowie Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung diverser Podcast-Formate betreut. Sie arbeitet für die dpa in der Initiative DRIVE (https://www.dpa.com/de/drive) und war zuvor mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen deutschen Regionalverlagen als Redakteurin, Leitung Audience Development und Leitung Content Development tätig.

Key Facts

– Termin: Donnerstag, 19. November 2026, 10:00 – 11:30 Uhr

– Teilnahmegebühr: 170 Euro zzgl. MwSt.

– Mindestgruppengröße: 15 Teilnehmende

– Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

– Webinar via MS Teams

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

E-Mail: [email protected]

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Quelle: ots