Konzentrationsprobleme statt Lernerfolg – warum klassische Nachhilfe bei Kindern oft nicht ausreicht

Gleisdorf (ots) –

Schlechte Noten werden häufig mit mehr Nachhilfe beantwortet. Doch viele Kinder scheitern nicht am Lernstoff selbst, sondern daran, dass ihnen die Grundlage für erfolgreiches Lernen fehlt: Konzentration, Aufmerksamkeit, Motivation und die Fähigkeit, Informationen dauerhaft zu verarbeiten. Genau deshalb bleibt der erhoffte Erfolg trotz zusätzlicher Lernstunden oft aus.

Mehr Nachhilfe löst nicht automatisch das Problem. Wenn ein Kind sich nicht konzentrieren kann, wird aus jeder zusätzlichen Lernstunde oft nur noch mehr Frust. Hier erfahren Sie, warum Lernprobleme häufig tiefer liegen als schlechte Noten und welche Fähigkeiten Kinder zuerst entwickeln müssen, damit Lernen überhaupt wieder erfolgreich funktionieren kann.

Schlechte Noten sind oft nur das sichtbare Symptom

Wenn Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben, richtet sich der Blick meist schnell auf den Lernstoff. Es wird mehr geübt, zusätzliche Nachhilfe organisiert oder der Zeitaufwand für Hausaufgaben erhöht. Diese Maßnahmen können sinnvoll sein – allerdings nur dann, wenn tatsächlich Wissenslücken die Ursache der Probleme sind.

Die eigentliche Hürde ist in vielen Fällen nicht der Lernstoff selbst. Vielmehr fehlt es bereits an den Voraussetzungen, die erfolgreiches Lernen überhaupt ermöglichen. Manche Kinder verlieren schon nach wenigen Minuten den Fokus, lassen sich leicht ablenken oder geben auf, sobald eine Aufgabe schwieriger wird. Andere wirken unmotiviert, obwohl sie den Stoff grundsätzlich verstehen könnten. Fehlen Aufmerksamkeit, Ausdauer oder die Fähigkeit, mit Fehlern umzugehen, kann selbst die beste Nachhilfe ihre Wirkung nur eingeschränkt entfalten.

Deshalb lohnt es sich, nicht nur zu fragen, was ein Kind lernen soll, sondern auch, unter welchen Voraussetzungen Lernen überhaupt gelingen kann.

Lernen beginnt lange vor dem Arbeitsblatt

Erfolgreiches Lernen setzt mehr voraus als das Verstehen von Inhalten. Kinder müssen Informationen aufnehmen, verarbeiten und miteinander verknüpfen können. Gleichzeitig brauchen sie die Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum zu steuern und auch dann dranzubleiben, wenn eine Aufgabe Zeit oder mehrere Anläufe erfordert.

Genau diese Grundlagen geraten im Alltag zunehmend unter Druck. Digitale Medien, schnelle Videoinhalte und eine hohe Reizdichte sorgen dafür, dass Aufmerksamkeit ständig zwischen verschiedenen Eindrücken wechselt. Das Gehirn passt sich an diese Umgebung an. Für Tätigkeiten, die Geduld und Wiederholung verlangen, fällt es dadurch vielen Kindern schwerer, ausreichend Konzentration aufzubringen.

Das bedeutet keineswegs, dass Kinder heute weniger leistungsfähig sind als frühere Generationen. Vielmehr wachsen sie unter anderen Bedingungen auf. Umso wichtiger wird es, Fähigkeiten wie Selbststeuerung, Ausdauer und Frustrationstoleranz bewusst zu fördern.

Konzentration ist keine reine Kopfsache

Oft wird angenommen, Kinder müssten sich einfach stärker anstrengen. Tatsächlich hängt konzentriertes Arbeiten jedoch nicht allein vom Willen ab. Entscheidend ist auch, in welchem Zustand sich Körper und Nervensystem befinden.

Ist ein Kind innerlich unruhig, gestresst oder von vielen Eindrücken überfordert, fällt es deutlich schwerer, aufmerksam zuzuhören oder neue Inhalte dauerhaft abzuspeichern. Zusätzlicher Druck führt in solchen Situationen häufig dazu, dass sich die Anspannung weiter erhöht und das Lernen noch mühsamer wird.

Bewegung kann deshalb einen wichtigen Beitrag leisten. Koordinative Übungen, Gleichgewicht oder spielerische Bewegungsaufgaben helfen vielen Kindern dabei, innere Unruhe abzubauen und wieder in einen aufnahmefähigen Zustand zu finden. Erst wenn das Nervensystem ausreichend reguliert ist, entstehen gute Voraussetzungen dafür, Informationen konzentriert zu verarbeiten.

Genau an diesem Punkt setzen bewegungsorientierte Trainingskonzepte wie body’n brain an. Sie ergänzen den klassischen Lernprozess, indem sie gezielt Aufmerksamkeit, Körperwahrnehmung und Selbstregulation fördern. Ziel ist nicht, Nachhilfe zu ersetzen, sondern die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Lernen überhaupt wieder leichter gelingen kann.

Nachhilfe und Lernförderung müssen zusammenspielen

Nachhilfe bleibt ein wichtiges Instrument, wenn fachliche Inhalte aufgearbeitet werden müssen. Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass zusätzlicher Unterricht allein nicht immer ausreicht. Wer Schwierigkeiten hat, sich über längere Zeit zu konzentrieren oder mit Rückschlägen umzugehen, benötigt häufig zunächst Unterstützung bei genau diesen Fähigkeiten.

Für Eltern bedeutet das, den Blick etwas weiter zu fassen. Statt ausschließlich auf Noten oder Wissenslücken zu schauen, lohnt es sich, den gesamten Lernprozess zu betrachten. Kann das Kind einer Erklärung aufmerksam folgen? Hält es Frustration aus? Gelingt es ihm, Aufgaben selbstständig zu Ende zu bringen? Oder scheitert es bereits daran, überhaupt in einen konzentrierten Arbeitsmodus zu finden? Je genauer diese Fragen beantwortet werden, desto gezielter lässt sich passende Unterstützung auswählen.

Erfolgreiches Lernen braucht eine stabile Grundlage

Kinder lernen am besten, wenn sie sich sicher fühlen, Erfolgserlebnisse sammeln und ihre Aufmerksamkeit bewusst steuern können. Regelmäßige Bewegung, feste Tagesstrukturen, ausreichend Erholung und kleine, erreichbare Lernziele schaffen dafür günstige Bedingungen. Ebenso wichtig ist es, Druck nicht unnötig zu erhöhen, sondern Kindern die Möglichkeit zu geben, Schritt für Schritt eigene Fortschritte zu erleben.

Schlechte Noten sind deshalb häufig nicht das eigentliche Problem, sondern ein Hinweis darauf, dass grundlegende Voraussetzungen fehlen. Werden Konzentration, Selbstregulation und innere Stabilität gezielt gestärkt, kann auch fachliches Lernen wieder deutlich leichter gelingen. Nachhilfe bleibt dabei ein wichtiger Baustein – ihre volle Wirkung entfaltet sie jedoch erst dann, wenn Kinder die nötige Grundlage mitbringen, um neues Wissen überhaupt aufnehmen und dauerhaft verarbeiten zu können.

Über Marco Schnabl:

Marco Schnabl ist Gründer und Entwickler von body’n brain®. Er übersetzt Wissen über das Zusammenspiel von Gehirn, Körper und Nervensystem in einfache, alltagstaugliche Übungen für Kinder und Erwachsene von 35 bis 80+. Mit über 23 Jahren Praxiserfahrung zeigt er, warum Lernen, Fokus und innere Stabilität nicht nur Kopfsache sind. Sein Leitgedanke: Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt. https://kindertrainer.info/

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Quelle: ots