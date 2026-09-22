Herbst im Bayerischen Wald: Wenn der Wald Weitblick schenkt / Zwischen Gipfeln und Nebelmeeren: Wandern, Radfahren und Naturerlebnisse in der farbenreichen Jahreszeit

Regensburg (ots) –

Das sanfte Morgenlicht lässt die Natur in den schönsten Braun-, Grün- und Ockertönen erstrahlen. Aus den Tälern steigt Nebel auf, die Waldlandschaft zeigt sich in zartem Farbenspiel, Waldwoge hinter Waldwoge. Der Herbst im Bayerischen Wald ist eine wundervolle Zeit, um nochmals aufzubrechen zu einem Aktivurlaub für die Sinne.

Der Wald selbst ist das Besondere an der Urlaubsregion. An manchen Stellen ist er undurchdringlich, wild und ursprünglich. An anderen kultiviert und von Wegen durchzogen, in die sich das Sonnenlicht durch die Baumkronen bricht. Bayerischer Wald und Sumava auf tschechischer Seite bilden das größte Waldgebirge Mitteleuropas. Ihre Wälder rauschen im Gleichklang und bieten viel Freiraum. Hier kann man sich in der Natur geborgen fühlen und in der urtypischen Landschaft Kraft tanken. Als Wanderer, Radfahrer oder Genießer. Mit dem ersten Nationalpark Deutschlands, dem Nationalpark Bayerischer Wald, gehört eine der wertvollsten Naturrefugien Deutschlands zu dieser Region. Eingebettet in die Waldwogen des Bayerischen Waldes haben sich alte Bräuche, wie das Wolfauslassen, erhalten. Die Menschen halten ihre Feste hoch und mögen es traditionell und gelassen.

Mal einfach die Seele frei machen

Wo Hektik und Betriebsamkeit gerne den Alltag bestimmen, bringt die Ruhe des Bayerischen Waldes Geist und Körper wieder in eine neue Harmonie. Eine Wanderung zu einem Berggasthof, hoch hinauf durch sanft umhüllende Wälder bringt wieder kreative Freiräume zu Tage, die von den „Musts“ blockiert waren. Die Rundumweitsicht über das grenzenlose Waldgebirge bis zur Alpenkette im Süden belohnt den Aufstieg. Gerade im Herbst, wenn Dunst über der Donauebene liegt, ragen die Alpen wie eine Zackenkette aus dem Nebelmeer empor.

Wanderglück, das sich unterwegs findet

Eine Tour auf den Lusen überzeugt jeden: So nahe liegen ein langsam ausatmendes „Mmmhh..“ und ein ebenso intensives tief einsaugendes „Hhhh!“ selten beieinander. Es passiert auf dem Weg, der von gemächlichem Grün, Ocker und Rot in den aufragenden grau-schimmernden Gipfel übergeht. Vor einem liegt ein karges Blockmeer aus mächtigen Felsbrocken.

Der Bayerische Wald hält mehr als 130 verschiedene Gipfelerlebnisse auf knapp über 1000 Metern bereit. Manche belebt, andere ganz ruhig. Nie überanstrengend aber immer erhebend. Dazu faszinierende Flusslandschaften, Wege vorbei an tauüberzogenen Wiesen und erdigen Feldern. Auf langer Distanz entlang des Goldsteigs, auf historischen Pfaden oder Pilgerwegen. Oder auf kurzer Distanz hin zu einer deftigen Brotzeit. Das findet sich.

Radfahren über Berge und durch Täler

Morgenluft strömt in die Lungen, der Himmel ist rosa gefärbt, Blätter taumeln von den Bäumen: Das Farbenspiel der Waldlandschaft und die klare, frische Luft machen eine Herbsttour zum Sinneserlebnis. Egal, ob man es eher gemächlich mag oder actionreich den Berg „downhill“ erfahren will. Jede Tour ist ein Radfahrgenuss, denn der Bayerische Wald ist packend in seiner Topografie, zugleich aber nie unbezwingbar. Also schlängeln sich die Strecken entlang von Flüssen und durch sanfte Kulturlandschaft oder auf Singletrails über Wurzeln und Steine. Hierfür ist die Trans Bayerwald das erklärte Ziel. Sie ist eine 700 Kilometer lange Mountainbikeroute mit Panoramahöhepunkten, Downhillstrecken und immer genussreichen Etappenzielen.

Manchmal wild und traditionell sehr kulturell

Land und Landschaft haben Leute und Leben geprägt. Der Bayerische Wald ist reich an Tradition, an Überlieferung und auch an moderner Kultur. Die Freilichtmuseen machen das Landwirtschaften von anno dazumal begreifbar. Auf der Glasstraße geht es bis in die Gegenwart und der Klang der Gläser mutet an wie Zukunftsmusik. Urig dagegen ist der Klang beim Wolfauslassen. Hunderte, oft überdimensional große Kuhglocken werden im Takt geschüttelt, „geriegelt“, wie man sagt. Um Martini, der am 10. November gefeiert wird, treffen sich an verschiedenen Orten die Wolfauslasser. Aus einem alten Ritual, der den Abtrieb des Viehs von den Waldweiden begleitete, ist heute ein eigenständiger Brauch geworden, der sogar als immaterielles Kulturerbe Bayerns gelistet ist. Wolfauslassergruppen und Goaßlschnalzer geben dabei ein wildes, urwüchsiges Spektakel.

Informationen: www.bayerischer-wald.de

Freizeit-Tipps zum Bayerischen Wald

Mit der Flyline vom Almberg schweben: Die längste Flyline der Welt wurde unlängst am Almberg eröffnet. Auf fast 2000 Metern Länge gleitet man sanft und nahezu lautlos durch den Wald bei Mitterdorf: www.mitterdorf.info

Gondelauffahrt auf den höchsten Berg des Bayerischen Waldes: Der Große Arber ist mit 1.456 Metern der „König des Bayerischen Waldes“. Eine Gondel führt hinauf zu den Berggasthäusern. Von dort geht es zu Fuß weiter auf den Gipfel. www.arber.de

Kammwanderung zum Grenzberg Großer Osser: Der Große Osser ist 1.293 Meter hoch und liegt im Künischen Gebirge, direkt am Grenzkamm zu Tschechien. Essen und Aussicht sind am Osserschutzhaus ein Genuss. www.bayerischer-wald.de

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