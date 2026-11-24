Berlin (ots) –

– Von Stelzenbaumhäusern bis zum Camping auf Streuobstwiesen: Die Gewinner des Projektwettbewerbs „NaturMomente“ von Airbnb und dem Deutschen Tourismusverband (DTV) stehen fest.

– Mit „NaturMomente“ fördern Airbnb und der DTV den Tourismus in ländlichen Regionen.

– 2025 lagen fast zwei Drittel[1] der Inlandsübernachtungen deutscher Airbnb-Gäste im ländlichen Raum.

Die zwölf Gewinner:innen des Projektwettbewerbs „NaturMomente (https://www.airbnb.de/e/naturmomente)“ stehen fest. Airbnb vergibt insgesamt eine Million Euro, um gemeinsam mit dem Deutschen Tourismusverband (DTV) den ländlichen Tourismus und innovative Vorhaben aus den Kategorien Kultur & Tradition, aktiver Natur & Umweltschutz, tourismustragende Gemeinschaftsprojekte und regionale Landwirtschaft zu stärken. Jedes Projekt erhält 50.000 oder 100.000 Euro.

„Tourismus ist weit mehr als Urlaub und Erholung. Er bringt Wertschöpfung in unsere ländlichen Regionen, stärkt die heimische Wirtschaft und schafft Perspektiven für die Menschen vor Ort. Unser aktueller Heimatreport zeigt: Die Menschen sind mit ihrer Heimat eng verbunden und wünschen sich gute Zukunftsperspektiven. Dafür brauchen wir Menschen, die anpacken und neue Ideen verwirklichen. Genau solche Menschen und Projekte zeichnet ‚NaturMomente‘ aus. Ob Landwirtschaft, Naturerlebnis oder regionale Kultur – die Gewinner zeigen eindrucksvoll, wie Tourismus und Heimatentwicklung Hand in Hand gehen können. Dazu gratuliere ich als Schirmherr ganz herzlich!“, so Alois Rainer, Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und Schirmherr des Projektwettbewerbs „NaturMomente“.

„Gerade junge Menschen zieht es in die Natur: Bei der Gen Z sind die Suchanfragen nach Naturreisen innerhalb Deutschlands auf Airbnb von 2023 bis 2025 um 75 Prozent gestiegen[2] und damit mehr als doppelt so stark wie bei deutschen Reisenden insgesamt. Von diesem Interesse sollen auch die Menschen vor Ort profitieren. Die zwölf Gewinnerprojekte zeigen, wie das gelingt: von der Feldsteinscheune in der Prignitz, in der künftig auch im Winter Ensembles aus der ganzen Republik proben und spielen, bis zu den brachliegenden Weinbergen an der Mosel, auf denen Insektenoasen mit Lavendel entstehen“, so Kathrin Anselm, General Manager DACH, Central and Eastern Europe bei Airbnb.

„An guten Ideen für den Tourismus mangelt es in Deutschland nicht. Das haben die vielen Bewerbungen für NaturMomente eindrucksvoll gezeigt. Mit der Auszeichnung der zwölf Gewinnerprojekte setzen wir jetzt ein konkretes Zeichen für die Entwicklung des ländlichen Raums. Doch das Potenzial ist noch viel größer. Gerade angesichts der angespannten Finanzlage vieler Kommunen brauchen wir eine starke und verlässliche öffentliche Tourismusförderung. Denn Investitionen in den Tourismus schaffen Wertschöpfung, stärken die regionale Wirtschaft und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Regionen“, so Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes.

„Mit der Unterstützung des NaturMomente-Wettbewerbs können wir unsere neue Lohnbrennerei bauen. So müssen die Landwirte ihr Obst künftig nicht mehr bis ins nächste Bundesland transportieren, sondern können es direkt vor Ort verwerten lassen. Auch für den Ort Tobertitz ist das ein großer Gewinn: Das Projekt trägt zur Attraktivität der Region bei, zieht neue Besucher an und hilft uns dabei, die Streuobst- und Brenntradition gemeinsam am Leben zu erhalten.“ Jonas Hommel, Bio-Landwirt aus Tobertitz im sächsischen Vogtland.

Die zwölf Gewinnerprojekte im Überblick

Neue touristische Angebote stehen im Mittelpunkt der zwölf ausgezeichneten Projekte aus ganz Deutschland. Die Fördermittel fließen außerdem in die Weiterentwicklung der Infrastruktur, das Projektmanagement sowie die Einbindung der lokalen Community.

Diese Einreichungen überzeugten die Expertenjury:

Aktiver Natur- und Umweltschutz

LAVELAL Insektenoasen · Ensch und Longen (Landkreis Trier-Saarburg), Rheinland-Pfalz

Auf brachliegenden Weinbergsflächen entlang der Mittelmosel entstehen nach Angaben der Projektträger zwei Insektenoasen mit Lavendel, Blühpflanzen und Trockenmauern. Infotafeln und Naturführungen öffnen die Flächen für Gäste und Menschen aus dem Ort. Pflanzenpatenschaften sollen die Pflege auf lange Sicht gewährleisten, so der Projektträger.

stiltlife Stelzen-Baumhaus · Pähl, Ammersee (Landkreis Weilheim-Schongau), Bayern

In der Gemeinde Pähl am Ammersee entsteht mit „Das Stilt“ nach Angaben der Projektträger ein Pilotprojekt für regenerativen Naturtourismus. Das mobile Stelzen-Baumhaus wurde von der TU München (TUM) mitentwickelt und bietet Nistplätze und Unterschlupf für Vögel und Insekten. Die TUM erfasst die Artenvielfalt vor Ort wissenschaftlich, Gäste der Unterkunft sollen sich per Citizen Science am Projekt beteiligen können.

Weltacker Bliesgau · Gersheim-Reinheim (Saarpfalz-Kreis), Saarland

Im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim legen die Gemeinde Gersheim und der Bliesgau Weltacker e. V. einen 2.000 Quadratmeter großen Acker an. Auf sieben Parzellen lernen Besuchende auf Deutsch und Französisch mehr über römische Kulturpflanzen, Nutzpflanzen und die „Planetary Health Diet“.

Gemeinschaftsgetragene Tourismusprojekte

Hermi Basecamp · Hermannshagen (Landkreis Rostock), Mecklenburg-Vorpommern

Auf dem Gelände des Gutshauses entsteht ein für Besuchende mehrmals jährlich buchbares Basecamp für Naturabenteuer. Gäste bekommen dort Unterkunft, Verpflegung, Ausrüstung und Karten und planen ihre Touren in der Region selbst.

RhönPassagen · Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen), Bayern

Vier Orte werden zu einer mehrtägigen Reise zu Fuß oder mit dem Rad verbunden. In Ginolfs gibt es Übernachtungen in der Natur und Alpakawanderungen, in Ostheim Streuobstwiesen und eine Kirchenburg. Am Wittelsbacher Turm stehen Landschaft und Kultur im Mittelpunkt, in Münnerstadt die Brot- und Backtradition.

Tor zum Drömling · Gardelegen-Mieste (Altmarkkreis Salzwedel), Sachsen-Anhalt

Ein ehemaliges Freibadgelände in Mieste wird zum ganzjährigen Ort für Kultur- und Naturtourismus. Das Haus bietet bereits Eventgastronomie und drei Gästezimmer an. Ein Day-Spa soll nun die Saison verlängern und steht auch Tagesgästen offen.

Regionale Landwirtschaft

Bahnhof Seelow-Gusow · Gusow-Platkow (Landkreis Märkisch-Oderland), Brandenburg

Der seit 1997 leer stehende Bahnhof Seelow-Gusow soll wiederbelebt und zum Ausgangspunkt für Ausflüge zu regionalen Höfen und Naturorten werden. Gäste sollen mit dem Zug anreisen und mit dem Rad weiterfahren können.

Biohof Scharf · Ollendorf (Landkreis Sömmerda), Thüringen

Auf dem seit 1991 ökologisch bewirtschafteten Familienbetrieb entsteht der barrierearme „Garten der Zukunft: erleben, ernten, lernen“. Besuchende können dort selbst säen und ernten und erfahren, wie Gemüseanbau mit Trockenheit und Wetterextremen zurechtkommt. Workshops und der Hofladen ergänzen das Angebot.

Bio-Landwirtschaft Hommel · Tobertitz (Vogtlandkreis), Sachsen

Auf dem Hof entsteht die erste Lohnbrennerei weit und breit: Obstbauern aus der Umgebung müssen für die Verwertung ihres Obsts keine weiten Wege mehr fahren und können vor Ort bei der Herstellung von Brand, Cidre und Trockenobst mitmachen. Gäste übernachten auf dem Campingplatz auf der Streuobstwiese, erleben im Bildungszentrum den Weg vom Baum über Most und Saft bis zum Trester, der an die Rinder verfüttert wird, und feiern beim jährlichen Apfel- und Genussfest mit.

Öko-Modellregion Günztal · Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu), Bayern

Besuchende können in Grünztal die Wertschöpfungskette der „Allgäuer Landsorten“ künftig selbst ablaufen und abfahren. Dort werden vier alte Getreidesorten angebaut, in einer Mühle gemahlen und in Biobäckereien verarbeitet. Drei Radrunden verbinden die verschiedenen Stationen, dazu kommen mehrere Mitmach-Termine für Gäste.

Kultur und Tradition

Kapelle Meetzen · Holdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg), Mecklenburg-Vorpommern

Die achteckige Fachwerkkapelle ist der einzige öffentliche Ort der Begegnung im Dorf Meetzen. Rund um die Kapelle entsteht jetzt ein offener Rastplatz, an dem Einheimische und Durchreisende zusammenkommen.

kultur.farm · Groß Pankow (Landkreis Prignitz), Brandenburg

Die Konzertscheune auf einem historischen Vierseithof ist bisher nur im Sommer nutzbar. Künftig soll sie das ganze Jahr über zum Ort für Kultur und Gemeinschaft werden: Ensembles aus der ganzen Republik können hier auch im Winter proben und direkt auf dem Hof übernachten, Gäste erleben Konzerte in kleiner Besetzung und Werkstätten auch in der kalten Jahreszeit.

Stärkung von Innovationen im ländlichen Tourismus

Viele Reisende zieht es aufs Land: 2025 lagen fast zwei Drittel der Inlandsübernachtungen deutscher Airbnb-Gäste außerhalb der Städte[3]. Doch vielen Orten fehlt bislang die touristische Infrastruktur, um davon zu profitieren. Genau hier setzt „NaturMomente“ an: Gefördert werden Projekte in dünn besiedelten Regionen mit höchstens 150 Einwohner:innen pro Quadratkilometer, die über Entwicklungspotenzial im Tourismus verfügen. Dafür stellt Airbnb insgesamt eine Million Euro bereit. Davon profitieren auch die Betriebe vor Ort: 2025 gaben Airbnb-Gäste in Deutschland schätzungsweise 2,77 Milliarden Euro außerhalb ihrer Unterkunft aus[4].

Den Heimatreport finden Sie hier: BMLEH – Themen – Heimatreport 2026 (https://www.bmleh.de/DE/themen/heimat/heimatreport.html).

[1] Interne Daten von Airbnb: Übernachtungen in Unterkünften in Deutschland, gebucht von Gästen aus Deutschland, nach Buchungsdatum, vor Abzug von Stornierungen, 2020 bis 2025. Regionen, städtische Reiseziele und größte Städte gemäß der internen Klassifizierung von Airbnb. Vergleich mit Reisen ins Ausland.

[2] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen von Deutschen in Deutschland im Jahr 2025 im Vergleich zu Suchanfragen von Deutschen in Deutschland im Jahr 2023.

[3] Interne Daten von Airbnb: Übernachtungen in Unterkünften in Deutschland, gebucht von Gästen aus Deutschland, nach Buchungsdatum, vor Abzug von Stornierungen, 2020 bis 2025. Regionen, städtische Reiseziele und größte Städte gemäß der internen Klassifizierung von Airbnb. Vergleich mit Reisen ins Ausland.

[4] Schätzung von Airbnb für 2025 auf Basis interner Daten, berechnet mit dem IMPLAN-Modell; umgerechnet zum Kurs von 1 EUR = 1,13 USD (Eurostat).

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Quelle: ots