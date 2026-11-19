Frankfurt (ots) –

Drei von vier Experten sind sich einig, dass es Bahnen noch nicht gelingt, ihre Leistungsreserven in der Infrastruktur durch eine integrierte Steuerung zu aktivieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint veröffentlicht die Studie „Intelligent Networks & Resilient Infrastructure (INeRI)“ und zeigt, weshalb die nächste Entwicklungsstufe des Bahnsektors weit über den klassischen Infrastrukturausbau hinausgeht. Netzüberlastung, Extremwetter, erhöhte Sicherheitsanforderungen an kritische Infrastruktur und der Fachkräftemangel treffen mit voller Wucht gleichzeitig auf das System Bahn. Dabei rückt eine bislang wenig beachtete Frage ins Zentrum: Wie viel Leistungsfähigkeit steckt bereits heute im Netz, wenn die physische Infrastruktur, Daten und IT als integriertes System betrieben werden?

Die Studie zeichnet das Bild eines Sektors, der erhebliche Mittel in den Ausbau seiner physischen Infrastruktur investiert, dessen künftige Leistungsfähigkeit jedoch zunehmend von der Qualität seiner Steuerung abhängt. Die Fähigkeit, Zustände in Echtzeit zu erfassen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Betriebsabläufe dynamisch anzupassen, entwickelt sich dabei zu einer der wichtigsten Kompetenzen für Infrastrukturbetreiber und Verkehrsunternehmen.

Kapazitätsreserven im Betrieb aktivieren

Die öffentliche Diskussion konzentriert sich häufig auf zusätzliche Strecken, neue Korridore und den Ausbau bestehender Netze. Die Studie lenkt den Blick auf einen Hebel, der bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält: die Produktivität der vorhandenen Infrastruktur.

Technologien wie digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten, bestehende Anlagen effizienter zu nutzen, Instandhaltungsmaßnahmen präziser zu planen und Betriebsentscheidungen schneller zu treffen. Aus Sicht der Studie liegt hier eines der größten Potenziale, um Kapazität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit nachhaltig zu steigern.

„Die aktuelle Debatte über zusätzliche Infrastruktur greift zu kurz. Die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur hängt nicht nur vom Streckenzustand ab, sondern auch sehr stark von der Fähigkeit, auf geplante oder plötzliche Einschränkungen zu reagieren und daraus zu lernen. Gezielte Investitionen in die Verknüpfung von physischen Assets und digitalen Prozessen machen das Netz resilienter und heben schlummerndes Potenzial“, sagt Ludwig Haas, Partner bei BearingPoint.

Mit dem INeRI-Framework entwickelt BearingPoint einen integrierten Bezugsrahmen für intelligente Netzwerke und resiliente Infrastruktur. Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung von physischer Infrastruktur, Daten, Technologie und Organisation. Zielbild ist ein Bahnsystem, das Zusammenhänge über einzelne Anlagen hinaus erkennt und unter Störung handlungsfähig bleibt.

Vielversprechende Pilotprojekte skalieren

Die Untersuchung zeigt, dass zahlreiche Bahnunternehmen in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte bei Digitalisierung und Datenverfügbarkeit erzielt haben. Gleichzeitig bleibt die Überführung dieser erfolgreichen Pilotprojekte in den großflächigen Regelbetrieb oft noch eine Herausforderung.

Besonders folgende Hürden identifiziert die Studie als häufige Herausforderungen:

– Fehlende Daten oder fragmentierte Datenlandschaften erschweren eine durchgängige Sicht auf das Gesamtsystem.

– Organisationsgrenzen zwischen Netz, Betrieb und Instandhaltung begrenzen die Wirkung digitaler Lösungen.

– Erfolgreiche Anwendungsfälle verbleiben häufig in isolierten Bereichen.

– Finanzierungsmodelle orientieren sich oftmals noch an Einzelzielen statt an der Leistungsfähigkeit des Systems.

„Wir erleben derzeit ein Paradox: Die Schiene wird digitaler und intelligenter, die durchgängige Steuerung bleibt jedoch oft noch an organisatorischen Grenzen hängen. Genau hier entscheidet sich aber, ob die Intelligenz ihre volle Wirkung entfalten kann“, so Ludwig Haas.

Wettbewerbsfaktor Resilienz gezielt fördern

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie betrifft die Rolle von Resilienz in hoch ausgelasteten Bahnsystemen. Extremwetterereignisse, der Zustand der Infrastruktur oder Angriffsszenarien erhöhen den Druck auf das System erheblich. Gleichzeitig wächst der Anspruch, auch unter schwierigen Bedingungen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit sicherzustellen, um die enorme und weiter wachsende Verkehrsmenge bewältigen zu können. Auch im laufenden Betrieb ist operative Resilienz gefragt: „Den durchoptimierten Normalbetrieb gibt es nicht, es treten täglich Störungen auf“, sagt eine hochrangige Infrastrukturmanagerin.

Die Studie verdeutlicht, dass resiliente Organisationen häufig über spürbare operative Vorteile verfügen. Je schneller Risiken erkannt, Auswirkungen eingegrenzt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können, desto stabiler bleibt die Gesamtleistung des Systems.

Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei ein zentrales Studienergebnis: Drei von vier Experten attestieren der Eisenbahnbranche Reifegradstufen, die die erforderlichen Fähigkeiten (wie z.B. Überwachung, Analyse oder Störungsreaktion) noch als isolierte Funktionen zeigen. Systeme mit adaptiven und weitgehend autonomen Steuerungsfähigkeiten bilden bislang die Ausnahme.

„Die Branche verfügt heute über immer bessere Instrumente, um Entwicklungen vorherzusehen. Der nächste große Schritt geht zu Systemen, die selbstständig auf Veränderungen reagieren und Betriebskonzepte situativ nach Prioritäten anpassen können“, erläutert Ludwig Haas.

Handlungsfelder für die Bahn der Zukunft

Aus den Ergebnissen leitet BearingPoint die Schlussfolgerung ab, dass die Leistungsfähigkeit künftiger Bahnsysteme zunehmend von ihrer Fähigkeit abhängt, Infrastruktur, Daten und Betrieb in einer durchgängigen Steuerungslogik zusammenzuführen. Dafür müssen Resilienz und Robustheit stärker in Investitionsentscheidungen einfließen. Gleichzeitig gewinnen belastbare Datenmodelle, organisationsübergreifende Governance-Strukturen und die konsequente Skalierung erfolgreicher Digitalisierungsinitiativen an Bedeutung. Ebenso rücken Sicherheitsanforderungen, Cyberresilienz und digitale Souveränität stärker in den Fokus, da mit zunehmender Vernetzung auch die Abhängigkeit von digitalen Systemen wächst.

„Die größte Leistungsreserve der Bahn liegt in der Fähigkeit, das bestehende System durch Intelligenz robuster und resilienter zu machen. Intelligenz und Resilienz sind eng miteinander verknüpft, sie basieren auf denselben Geschäftsfähigkeiten und verstärken sich gegenseitig. Wenn bei Infrastrukturprojekten die Perspektive der Resilienz zusätzlich angelegt wird, kann mit vergleichsweise geringem Aufwand ein großer Nutzen erreicht werden“, resümiert Ludwig Haas.

Die vollständige Studie „Intelligent Networks & Resilient Infrastructure (INeRI)“ steht auf der BearingPoint-Website zum Download bereit: https://ots.de/s6FaXg

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