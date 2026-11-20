Berlin (ots) –

Der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner und Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Energy AG und der Daimler Truck Holding AG, trafen am Donnerstag beim 2. Deutsch-Türkischen Automobilgipfel in Berlin mit führenden Vertretern der türkischen Wirtschaft und Politik zusammen: Handelsminister Prof. Dr. Ömer Bolat, Kemal Yazici, Präsident des türkischen Automobilexportverbands (OIB), sowie Togg-CEO Gürcan Karakas.

Ihr gemeinsames Ziel: Strategien entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.

Europäische Industriepolitik und gemeinsame Wertschöpfung

Die Grundlage für einen gemeinsamen Weg aus der Krise sei bereits vorhanden, so der Tenor des Gipfels. Denn gerade zwischen Deutschland und Türkiye bestehen seit Jahrzehnten gewachsene Produktions- und Lieferketten.

Handelsminister Bolat betonte die Chancen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Türkiye:

„In Zeiten weltweiter Handelshemmnisse und wirtschaftlicher Unsicherheit sind die freundschaftlichen deutsch-türkischen Beziehungen wichtiger denn je. Unsere Partnerschaft hat zugleich weiter an strategischer Bedeutung gewonnen. Wir setzen auf eine Zusammenarbeit, von der alle Seiten profitieren. Denn Türkiye, Deutschland und Europa brauchen einander.“

OIB-Präsident Kemal Yazici verwies auf die Bedeutung der über Jahrzehnte gewachsenen industriellen Verflechtungen für die künftige europäische Industriepolitik:

„Europäische Industriepolitik sollte die Wettbewerbsfähigkeit stärken, ohne die Wertschöpfungsketten zu schwächen, die europäische Hersteller über Jahrzehnte aufgebaut haben“, so Yazici. „Es geht um die Anerkennung einer industriellen Realität, die in 60 Jahren Zusammenarbeit entstanden ist: Türkiye ist bereits Teil dieser europäischen Wertschöpfungskette.“

Wie eng beide Wirtschaftsräume miteinander verbunden sind, zeigen die Handelszahlen: 2025 erreichte der Warenverkehr zwischen der EU und Türkiye rund 218 Milliarden Euro. Türkiye ist für die europäische Automobilindustrie Produktionsstandort, Zuliefer- und Absatzmarkt zugleich.

Kaeser und Lindner über die Zukunft des Industriestandorts Europa

Im Gespräch mit Gürcan Karakas betonte Joe Kaeser die Bedeutung von Innovationsbereitschaft und internationalen Partnerschaften für die Zukunft der europäischen Automobilindustrie:

„Europas Automobilindustrie hat ihre Stärke nicht dadurch gewonnen, dass sie Bestehendes verteidigt hat, sondern dadurch, dass sie Neues gewagt hat. Diesen Aufbruch brauchen wir jetzt wieder. Und wir brauchen Partner, die ihn mit uns teilen. Die Türkei ist ein attraktiver Markt und seit Jahrzehnten Teil der europäischen Wertschöpfung. Dazu gehören die Zollunion, wettbewerbsfähige Beschäftigungschancen und gemeinsame Beschaffungs- und Produktionsnetzwerke. Aber vor allem die Menschen, die beide Länder verbinden“, sagte Kaeser.

Auch Christian Lindner unterstrich die Bedeutung der deutsch-türkischen Industriepartnerschaft für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas und warnte dabei vor protektionistischen Tendenzen:

„Die Türkei ist für die europäische Automobilindustrie kein Randmarkt, sondern Teil des eigenen Produktionsnetzes. In Zeiten des globalen Wettbewerbs mit den USA und China sollten Europa und die Türkei enger zusammenrücken. Protektionismus wäre ein Eigentor für beide Seiten.“

Über die künftige europäische Industriepolitik, insbesondere den geplanten Industrial Accelerator Act (IAA), diskutierten Angela Mans vom Verband der Automobilindustrie (VDA), Yakup Birinci, Präsident des türkischen Automobilzuliefererverbands (TAYSAD), Claus R. Mayer, Präsident des Bundesverbands für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA), sowie Automobilexperte Prof. Dr. Stefan Bratzel im Panel „Made in Europe und die Zukunft der Automobilindustrie“.

TAYSAD-Präsident Yakup Birinci rückte dabei die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und die industrielle Kompetenz Türkiyes in den Mittelpunkt:

„Die entscheidenden Herausforderungen für Europas Automobilindustrie sind heute widerstandsfähige Lieferketten und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. In einer von Unsicherheit geprägten Welt sind geografische Nähe, Flexibilität und Geschwindigkeit mindestens so wichtig wie der Preis. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, unserer Ingenieurskompetenz und unserer flexiblen Produktion sagen wir klar: Die eigentliche Frage ist, ob Europa seine globale Wettbewerbsfähigkeit ohne Türkiye bewahren kann. In einer Zeit, in der sich der Kostenvorteil zum Kompetenzvorteil entwickelt, liegt unsere größte Stärke – auch mit Blick auf den Industrial Accelerator Act – in unserem unverzichtbaren, eng in die europäischen Wertschöpfungsketten eingebundenen industriellen Ökosystem“, sagte Birinci.

Angela Mans ergänzte diese Perspektive um die Erfahrungen deutscher Unternehmen in Türkiye:

„Das Feedback, das wir von unseren Mitgliedsunternehmen, die in der Türkei arbeiten, bekommen, ist hervorragend. Die Bedeutung der deutsch-türkischen Kooperation ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.“

Neue Perspektiven zwischen Automobil- und Verteidigungsindustrie

Dass industrielle Wettbewerbsfähigkeit längst über einzelne Branchen hinausreicht, zeigte die Diskussion über Schlüsseltechnologien und industrielle Resilienz. Federico Magno, Group CEO von MHP – A Porsche Company, erörterte gemeinsam mit Felix Schmitz, CEO von Kloeckner Metals Germany, und Tamer Sircali, stellvertretender Generaldirektor für Militärfahrzeuge bei Otokar, die Schnittstellen zwischen Automobilwirtschaft, Verteidigungsindustrie und weiteren strategisch relevanten Industriezweigen.

Der 2. Deutsch-Türkische Automobilgipfel fand am 19. November 2026 im Berlin Marriott Hotel statt. Er knüpft an die Premiere im Vorjahr an und brachte erneut führende Vertreterinnen und Vertreter beider Länder zusammen, um über die Zukunft der europäischen Automobilindustrie zu diskutieren.

Über Turkish Automotive

Turkish Automotive ist die internationale Kommunikationsplattform der türkischen Automobilindustrie. Sie wird vom Automobilexportverband OIB getragen und arbeitet eng mit den führenden Branchenverbänden OSD (Automobilhersteller) und TAYSAD (Automobilzulieferindustrie) zusammen. Gemeinsam setzen sie sich für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Stärkung industrieller Partnerschaften ein.

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Rabia Günes

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