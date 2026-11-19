Berlin (ots) –

Für die Campingsaison 2027 erhalten europaweit insgesamt 229 Campingplätze die begehrte Fünf-Sterne-Auszeichnung „ADAC Superplatz“ – 29 mehr als im Vorjahr und damit so viele wie nie zuvor. In Deutschland kommen vier neue ADAC Superplätze hinzu. Grundlage der ADAC Klassifikation sind persönliche Vor-Ort-Inspektionen durch von PiNCAMP geschulte, unabhängige Inspekteure.

Pressemappe: Bildmaterial und weitere Informationen – hier herunterladen (https://drive.google.com/drive/folders/1SHfyyvz4edNAM-1Z_MmlBZqhJhAnjeln?usp=sharing).

Vier neue ADAC Superplätze in Deutschland

Der ADAC Superplatz ist die höchste Auszeichnung der ADAC Klassifikation. Das begehrte Fünf-Sterne-Prädikat erhalten nur Campingplätze, die mit einer besonders hochwertigen Ausstattung und einem umfangreichen Angebot überzeugen. Für die Campingsaison 2027 erreichen vier weitere Campingplätze in Deutschland diese höchste Klassifikationsstufe:

– Ostseecamp Rostocker Heide (Mecklenburg-Vorpommern)

– Ostseecamping Ferienpark Zierow (Mecklenburg-Vorpommern)

– Erlebnispark Plötzky (Sachsen-Anhalt)

– Vital CAMP Bayerbach (Bayern)

Damit steigt die Zahl der deutschen ADAC Superplätze von 23 auf 27. Die meisten liegen weiterhin in Schleswig-Holstein (6), davon allein vier auf der Ostseeinsel Fehmarn. Durch den Neuzugang in Bayerbach zieht Bayern mit Baden-Württemberg gleich. Beide Bundesländer zählen nun jeweils fünf Superplätze. Mecklenburg-Vorpommern verdoppelt seine Zahl durch zwei Neuzugänge von zwei auf vier.

So verteilen sich die insgesamt 27 ADAC Superplätze in Deutschland

– Schleswig-Holstein: 6 Superplätze

– Bayern: 5 Superplätze (+1)

– Baden-Württemberg: 5 Superplätze

– Mecklenburg-Vorpommern: 4 Superplätze (+2)

– Niedersachsen: 3 Superplätze

– Sachsen-Anhalt: 1 Superplatz (+1)

– Brandenburg: 1 Superplatz

– Rheinland-Pfalz: 1 Superplatz

– Sachsen: 1 Superplatz

29 neue ADAC Superplätze in Europa: Niederlande mit größtem Zuwachs

Europaweit erhalten insgesamt 29 neue Campingplätze den Status „ADAC-Superplatz“. Mehr als die Hälfte davon liegt in den Niederlanden. Dort erhalten 15 Campingplätze erstmals die Fünf-Sterne-Auszeichnung. In Italien, Kroatien und Spanien kommen jeweils drei neue Superplätze hinzu, in Dänemark einer.

„Die Qualität beim Camping steigt weiter. Das zeigt die ADAC Klassifikation 2027. Camping und Komfort sind längst kein Widerspruch mehr. Immer mehr Campingplätze in Europa bieten eine Ausstattung auf Top-Niveau“, sagt Uwe Frers, Campingexperte und Geschäftsführer von PiNCAMP (https://www.pincamp.de/), dem Campingportal des ADAC.

Bestand Europa: Frankreich mit den meisten ADAC Superplätzen

Mit insgesamt 229 ADAC Superplätzen erreicht Europa einen neuen Höchststand. Frankreich bleibt mit 47 ausgezeichneten Campingplätzen an der Spitze, gefolgt von Italien mit 43. Die Niederlande kommen inzwischen auf 41 Superplätze und liegen damit nur noch knapp hinter Italien. Auf Rang vier folgt Kroatien mit 29 Superplätzen, vor Deutschland mit 27 auf Rang fünf.

ADAC Superplätze 2027 in Europa:

– Frankreich: 47 Superplätze (unverändert)

– Italien: 43 Superplätze (+3)

– Niederlande: 41 Superplätze (+15)

– Kroatien: 29 Superplätze (+3)

– Deutschland: 27 Superplätze (+4)

– Spanien: 20 Superplätze (+3)

– Österreich: 11 Superplätze (unverändert)

– Dänemark: 4 Superplätze (+1)

– Schweiz: 2 Superplätze (unverändert)

– Griechenland, Luxemburg, Portugal, Schweden, Ungarn: je 1 Superplatz (unverändert)

ADAC Klassifikation: So werden Campingplätze bewertet

Grundlage der ADAC Klassifikation sind persönliche Vor-Ort-Besuche durch von PiNCAMP geschulte, unabhängige Inspekteure. Sie erfassen Qualität und Ausstattung der Campingplätze anhand von mehr als 200 festgelegten Kriterien. Bewertet werden fünf Bereiche: Sanitäreinrichtungen, Platzgelände, Freizeitangebote, Bademöglichkeiten und Versorgung.

Die erhobenen Daten bilden die Grundlage für die ADAC Klassifikation nach europaweit einheitlichen Maßstäben. Campingplätze, die dabei fünf Sterne erreichen, erhalten die Auszeichnung ADAC Superplatz.

Alle neuen ADAC Superplätze 2027

Deutschland

– Ostseecamp Rostocker Heide (https://www.pincamp.de/campingplaetze/ostseecamp-rostocker-heide)

– Ostseecamping Ferienpark Zierow (https://www.pincamp.de/campingplaetze/ostseecamping-ferienpark-zierow)

– Erlebnispark Plötzky (https://www.pincamp.de/campingplaetze/erlebnispark-ploetzky)

– Vital CAMP Bayerbach (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vital-camping-bayerbach)

Niederlande

– Ardoer Camping Ginsterveld (https://www.pincamp.de/campingplaetze/ardoer-camping-ginsterveld)

– Ardoer Vakantiepark De Kuilart (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-de-kuilart)

– Camping Beringerzand (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-beringerzand)

– Camping de Norgerberg (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-de-norgerberg)

– Lake Resort Beekse Bergen (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vakantiepark-beekse-bergen)

– Molecaten Park Flevostrand (https://www.pincamp.de/campingplaetze/molecaten-park-flevostrand)

– Recreatiepark De Achterste Hoef (https://www.pincamp.de/campingplaetze/recreatiepark-de-achterste-hoef)

– Vakantiepark Bergumermeer (https://www.pincamp.de/campingplaetze/recreatiecentrum-bergumermeer)

– Vakantiepark BreeBronne (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vakantiepark-breebronne)

– Vakantiepark Capfun De Belten (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vakantiepark-capfun-de-belten)

– Vakantiepark De Heigraaf (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vakantiepark-de-heigraaf)

– Vakantiepark de Witte Berg (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-de-witte-berg-oud-ootmarsum)

– Vakantiepark Eiland van Maurik (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vakantiepark-eiland-van-maurik)

– Vakantiepark Ommerland (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vakantiepark-ommerland)

– Vakantiepark Witterzomer (https://www.pincamp.de/campingplaetze/vakantiepark-witterzomer)

Italien

– Barricata Holiday Village (https://www.pincamp.de/campingplaetze/barricata-holiday-village)

– Camping Mario Village (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-mario-village)

– Trasimeno Glamping Resort (https://www.pincamp.de/campingplaetze/trasimeno-glamping-resort)

Kroatien

– Aminess Style Camping Atea Resort (https://www.pincamp.de/campingplaetze/aminess-atea-camping-resort)

– Camping Bijela Uvala (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-bijela-uvala)

– Camping Vita Terme Tuhelj (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-terme-tuhelj)

Spanien

– Berga Resort (https://www.pincamp.de/campingplaetze/berga-resort)

– STEL Roda de Berà Camping & Resort (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-stel-roda-de-bara)

– Vilanova Park (https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-vilanova-park)

Dänemark

– Sannes Familiecamping (https://www.pincamp.de/campingplaetze/sannes-familiecamping)

>> Die vollständige Liste mit allen ADAC Superplätzen finden Sie in der digitalen Pressemappe. (https://drive.google.com/drive/folders/1SHfyyvz4edNAM-1Z_MmlBZqhJhAnjeln?usp=sharing)

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Über PiNCAMP

Vom Start-up zur europäischen Camping-Allianz: PiNCAMP ist das Campingportal der drei großen Mobilitätsclubs ADAC (Deutschland), ANWB (Niederlande) und TCS (Schweiz) und gehört mit über 19 Millionen Besuchen pro Jahr auf seinen Portalen und Apps zu den führenden Plattformen für Campingurlaub in Europa. Die Plattform bietet Inspiration und redaktionelle Informationen zu rund 15.000 Campingplätzen in Europa, von denen ca. 3.500 sofort online buchbar sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei die unabhängige Vor-Ort-Inspektion durch von PiNCAMP beauftragte Inspekteure, die europaweit rund 8.000 Campingplätze nach standardisierten Kriterien prüfen. Diese Inspektionen bilden die Grundlage für die europaweit etablierte ADAC Klassifikation, die Campern eine transparente und vergleichbare Qualitätsorientierung bietet. Ergänzt wird dieses System um rund 500.000 authentische Bewertungen von Campern. Die etablierten ADAC Campingführer zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Büchern für Camper. Mit der „PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche“, die die wichtigsten Campingplätze in Europa auf freie Verfügbarkeiten überprüft, finden Camper noch verfügbare Campingplätze zur Buchung. Ergänzt wird das Angebot durch leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, die eine schnelle und passgenaue Auswahl ermöglichen. Mit der kostenpflichtigen Rabattkarte „ADAC Campcard“ können Camper bis zu 50 % bei der Buchung sparen. Weitere Informationen: www.pincamp.de/unternehmen.

Pressekontakt:

Anja Borngässer

PR & Kommunikation PiNCAMP

Telefon: +49 151 72187416

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Quelle: ots