München (ots) –

Die BMW Bank zählt erneut zu den Spitzenreitern beim diesjährigen AUTOHAUS VersicherungsMonitor. Gemeinsam mit den Versicherungspartnern VHV Allgemeine Versicherung AG und AXA Versicherung AG gewann BMW die Kategorie „Deutsche Premiumfabrikate“ mit einem Gesamtindex von 1,88 auf einer Notenskala von 1 bis 6. Auf Rang zwei in derselben Kategorie folgt MINI mit 2,14. Die BMW Bank und ihre Versicherungspartner belegen damit die beiden Spitzenpositionen im deutschen Premiumsegment.

„Dass BMW und MINI in diesem Jahr die beiden Spitzenplätze belegen, ist für uns Bestätigung und Auftrag zugleich. Die Händler honorieren, dass unsere Versicherungslösungen im Alltag funktionieren. Gemeinsam mit VHV und AXA wollen wir diesen Anspruch halten und weiter ausbauen“, sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank.

Die aktuelle Analyse der Fachpublikation AUTOHAUS zeigt, dass die BMW Bank besonders stark im Vergleich zum Marktdurchschnitt abschneidet. Gelobt wurde vor allem die schnelle Schadenbearbeitung (+ 0,45), die Vertriebsstrategie von Kfz-Versicherungen seitens des Herstellers (+ 0,44) sowie die Wahrnehmung als fairer Kundenpartner (+ 0,43). Die besten absoluten Bewertungen innerhalb der Marke BMW erzielte das Versicherungsangebot bei der geringen Anzahl an Kundenbeschwerden (Note 1,25), der Verständlichkeit der Produktinhalte (Note 1,58) und erneut beim Image als fairer Partner (Note 1,61).

Seit 2009 ermittelt das Marktforschungsinstitut puls im Auftrag des Branchenmediums AUTOHAUS die Zufriedenheit der Autohändler in der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kooperationspartner aus der Kfz-Versicherungswirtschaft. In diesem Jahr bewerteten 402 Entscheider insgesamt 15 Marken anhand von 19 Einzelkriterien.

Attraktive Versicherungsangebote für BMW und MINI Kunden

Wie die BMW Bank den Anspruch an faire und verständliche Versicherungsangebote im Alltag umsetzt, zeigt ein aktuelles Beispiel: In Zusammenarbeit mit der VHV Allgemeine Versicherung AG hat die BMW Bank Kfz-Versicherungslösungen für unterschiedliche Bedürfnisse geschaffen. Mit „BMW Protect“ bietet die BMW Bank das Leasing mit Vollkaskoschutz auch für Privatkunden an – für den aktuellen BMW 1er bereits ab 49 Euro pro Monat. Gleichzeitig setzt die BMW Bank mit „MINI Smile“ ein vergleichbares Angebot für ausgewählte MINI Modelle fort. Beide Angebote verbinden umfassenden Kfz-Schutz mit einer über die gesamte Leasinglaufzeit konstanten Prämie, unabhängig von der Schadenfreiheitsklasse, Alter, Fahrleistung oder Fahrerkreis.

Über die BMW Bank

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.145 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2025). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten. Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 29,1 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2025) und einen Einlagenbestand von rund 10,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2025). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

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