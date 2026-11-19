Offenbach/Leipzig (ots) –

Die Blasius Schuster Unternehmensgruppe setzt auf die neue Webfleet-Analyselösung Fleet Insights, um Leistungskennzahlen ihrer Flotte im Kontext vergleichbarer Unternehmen zu bewerten und datenbasierte Entscheidungen im Fuhrparkmanagement zu unterstützen.

Der Hersteller von Recyclingbaustoffen sowie Logistik- und Entsorgungsdienstleister für mineralische Rohstoffe nutzt Fleet Insights, um betriebliche Kennzahlen in einer zentralen Übersicht zusammenzuführen, Entwicklungen im Zeitverlauf zu analysieren sowie die eigene Performance mit ähnlichen Flotten zu vergleichen.

„Der Vergleich mit ähnlichen Flotten zeigt uns schnell, wo wir stehen und wo noch Potenzial liegt“, sagt Armin Birkenfeld, Verkehrs- und Fuhrparkleiter bei Blasius Schuster.

Mit mehr als 250 Mitarbeitern, zehn Standorten und einer Flotte von 75 Lkw bewegt die Unternehmensgruppe jährlich mehrere Millionen Tonnen Baustoffe, Baurestmassen und Recyclingmaterialien. Um diese komplexen Materialströme effizient zu steuern, setzt das Unternehmen seit rund einem Jahr auf Webfleet.

Fleet Insights kombiniert Leistungskennzahlen, Trendanalysen und Benchmarking in einer zentralen Übersicht. Anhand von Vergleichswerten ähnlicher Flotten erhalten Unternehmen zusätzlichen Kontext für die Bewertung ihrer eigenen Leistung und können Optimierungspotenziale gezielter identifizieren.

„Mit Webfleet Fleet Insights haben wir die Möglichkeit, unsere eigene Flotte im Kontext zu ähnlichen Flotten zu benchmarken, die Webfleet nutzen. So erhalten wir Vergleichswerte für unterschiedliche Faktoren, beispielsweise Leerlaufzeiten oder gefahrene Kilometer“, erklärt Birkenfeld.

Neben dem Benchmarking sieht das Unternehmen großes Potenzial im Einsatz künstlicher Intelligenz. Über den mit Fleet Insights verbundenen Fleet Advisor können Nutzer zusätzliche Auswertungen direkt in natürlicher Sprache anfordern. Darüber hinaus unterstützt eine integrierte Übersetzungsfunktion die Kommunikation mit Fahrern unterschiedlicher Nationalitäten. „Das ist ein großer Vorteil des Systems, dass ich im Translate-Modus kommunizieren kann, was früher in Telefongesprächen oftmals nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat“, sagt Birkenfeld.

„Fuhrparks verfügen heute über mehr Daten als je zuvor. Der entscheidende Schritt besteht darin, daraus die richtigen Erkenntnisse abzuleiten“, sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region. „Fleet Insights wurde entwickelt, um Flottenverantwortlichen genau dabei zu helfen. Benchmarking und KI unterstützen dabei, Prioritäten schneller zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Für seinen datengetriebenen Ansatz im Flottenmanagement wurde Blasius Schuster auf der IAA TRANSPORTATION 2026 mit dem Webfleet Mobility Award 2026 in der Kategorie „Best Artificial Intelligence“ ausgezeichnet. Mit den jährlich verliehenen Awards würdigt Webfleet Kunden, die innovative Technologien besonders erfolgreich in ihre Unternehmensprozesse integrieren.

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Copyright: Blasius Schuster

Über Webfleet

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

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